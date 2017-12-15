Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Сябры Волыни – равноправные граждане Украины

15.12.2017 проблемы меньшинств В Луцке состоялось собрание белорусской общины Волынской области «Сябры Волыни», в котором приняли участие представители общин из всех районов и городов региона. В ИТОГОВОМ докладе о работе белорусской общины Волыни за 2017 год я, как руководитель организации, акцентировал внимание собравшихся на том, что ситуация с гонениями и преследованиями этнических белорусов со стороны местных властей и неофашистских организаций со временем вовсе не нормализовалась, а в некоторых случаях еще более усугубилась.

Так и не были найдены и названы преступники, разгромившие и разграбившие офис белорусской общины Волыни в 2014 году. Да их и искать не надо. Ведь это те же люди, которые похищали руководителя организации, учиняли публичные кровавые расправы над членами общины.

Лица всем известные, никогда и не скрывавшие своей открытой агрессии в отношении этнических белорусов и представителей других национальностей. Сейчас эти праворадикалы занимают солидные посты в ровенской полиции, являются депутатами городского, областного советов и Верховной Рады Украины.

Этнических белорусов, исключительно по национальному признаку, увольняют с работы, лишают права на учёбу и других прав, гарантируемых гражданам Конституцией Украины. Продолжается даже не миграция, а бегство этнических белорусов, проживших большую часть жизни в Украине и искренне считавших её своей второй родиной. После событий февраля 2014 года Волынь для них превратилась в агрессивный националистический регион.



ОЧЕНЬ часто руководство белорусской общины способствует оформлению документов вынужденным белорусским беженцам, выдает сопроводительный лист от организации с подробным описанием положения этнических белорусов на территории Волыни. Благодаря этим документам белорусские власти намного быстрее оформляют белорусское гражданство, получают помощь на уровне государства с работой и жильём.

Всё больше молодых людей из общины изъявляют желание получать высшее образование в Беларуси или в России. Так, в 2017 году при содействии белорусской общины Волыни трое молодых людей уже поступили на учёбу в Республике Беларусь.

ВО время собрания члены общины имели возможность подробно проинформировать присутствующих и руководство организации о гонениях на членов общины по религиозному признаку.

Белорусы столетиями связывали себя с канонической православной церковью, которая в Западной Украине находится практически вне закона. Об этом знает вся «демократическая» Европа, но ничего не предпринимает.

Члены общины открыто и публично подвергаются сегрегации, угрозам физической расправы, увольнения с работы и учёбы. К ним предъявляют требования отказаться от посещения храмов Украинской православной церкви (МП).

Участники собрания белорусской общины Волынской области единогласно приняли решение обратиться от имени «Сябров Волыни» лично к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, детально проинформировав в его лице руководство страны, белорусскую и мировую общественность о преследованиях белорусов по этническому, религиозному, гуманитарному, языковому и другим признакам со стороны местных и центральных властей Украины, а также состоящих у них на службе праворадикалов – неонацистов.

Мы напоминаем киевским майданным властям, что национальные меньшинства в Украине – такие же граждане страны, как и этнические украинцы, со своими правами, мнением и национальной гордостью…



Михаил КОНОНОВИЧ, руководитель белорусской общины Волынской области «Сябры Волыни».

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