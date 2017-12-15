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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Демократия – инструмент порабощения

15.12.2017 памфлетон У Владимира Даля в его «Толковом словаре русского языка» наука филология обозначена переводом с греческого – «любословие». Есть такая часть в науке филологии – семантика, которая изучает смыслы слов – настоящих, скрытых, забытых или специально замалчиваемых.

Так что вернемся к первозвучанию сегодняшних терминов. А именно к Древней Греции, где «изобрели» ту самую «демократию», которую теперь пихают везде, куда только не лень.

Для старта оттолкнемся от классика. Соединю два изречения Козьмы Пруткова – «Бди!» и «Зри в корень!»

Демократия – от слов «демос» и «кратос». Корневые слова. Но сразу возникают всякие заморочки в сравнении первоначальных древних смыслов и смыслов современных. Однако так же быстро и проходят – со времен Древней Греции в смысле «смыслов» (извините за тавтологию) ничего не изменилось. В Элладе термином «демос» обозначались свободные граждане мужского пола, имеющие гражданские права, в отличие от женщин, рабов и других категорий бесправного населения. «В отличие от рабов» подразумевает, что представители демоса рабами владели. Рабовладельцы, одним словом. Было в Древней Греции еще одно определение народа – «этнос». То есть не демос, а все остальные. Не имеющие земли, денег и рабов, оттого не имеющие и власти. А «кратос» как раз и переводится как сила, власть.

Как ни крутите, как ни вертите, но на выходе мы имеем очень даже современное звучание: демократия – власть рабовладельцев. Но поскольку именовать нас откровенно рабами они слегка стесняются, то скажем так: просто владельцев. Денег, власти, «заводов, газет и пароходов».

А давайте-ка посмотрим с этой точки зрения на основополагающие статьи ЛЮБОЙ демократической Конституции. А хотя бы насквозь демократической Конституции Украины. Общие положения: «Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью». Сравните со статьей 10. «Государственным языком в Украине является украинский язык. …В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Это демократия в теории, а Закон «Об образовании», запрещающий преподавание русского языка, – это демократия на практике.

Особо отмечу раздел Конституции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина». Каждую статью этого раздела можно рассказывать в любом обществе как анекдот, и она будет вызывать гомерический хохот.

С тех пор, как «западные демократии» развалили СССР и стали торопливо мародерствовать на развалинах, многие стали задумываться над словом «демократия», трактуемом современными лицемерами как власть народа. И полезли в словари и справочники узнать состав соуса, под которым подается это ядовитое блюдо.

Оказалось, что суть лежит на поверхности и рассчитана исключительно на «охлос», то есть на толпу, желательно малограмотную и малодумающую. На примере многострадальной Украины это достаточно прозрачно видно. Задача братцев-демократцев заключалась и заключается в следующем: превратить этнос, то есть народ, в охлос. В толпу, в стадо, отличающееся от баранов только двуногостоянием и членораздельным блеянием. Частичное решение задачи продемонстрировано на двух Майданах. «Тоталитарный социализм» оставил после себя в Украине довольно жирный слой людей читающих и думающих, не говоря уже о повальном советском среднем образовании, дающем базовые, правильнее сказать – стартовые, возможности для любого члена общества. Исключая, конечно, лентяев, бездарей и рожденных дебилами.

Напомню слова, приписываемые американскому президенту Джону Кеннеди, человеку умному, за то и убитому: «Советский Союз победил США за школьной партой». Речь шла о полете Юрия Гагарина. Не уверен, произносил ли эти слова Кеннеди, но суть понятна хотя бы потому, что и первый спутник, и первый человек в космосе были родом из советской школы.

Следовательно, перед «западной демократией» стоит задача оглупить молодежь до уровня рабов. Ох, совсем не зря «демократия» до бешеной слюны ненавидит Владимира Ильича Ленина. Именно ему принадлежит разящее определение: «Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам».

Вам это ничего не напоминает, соотечественники!? Ведь это происходит на наших глазах. Западные демократии успешно, без применения генной инженерии (она еще впереди), путем элементарной селекции вывели в Украине элитарный сорт холопа и хама.

А на просторах бывшего СССР быстро вывели точную формулу: «Демократия – это власть денег, выбранных за деньги и ради денег» (ныне покойный сатирик Михаил Задорнов).

Ну, раз уж у меня выскочило такое количество цитат, цитатой и закончу, уж очень она к нашему современью подходит: «В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чёртом — нужно только быть уверенным, что ты проведёшь чёрта, а не чёрт тебя» (Карл Маркс).

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