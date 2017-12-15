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15.12.2017 АнтиАТОшные итоги В опубликованном 12 декабря 20-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине киевскому режиму указано на массу нарушений основополагающих прав в стране.

При этом констатируется бездеятельность правоохранительных органов в деле пресечения незаконных практик и защиты прав граждан Украины. ТАК, эксперты ООН с сожалением констатировали, что власти Украины до сих пор не определили виновных в гибели 48 человек в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

«В решении суда остался без ответа вопрос о том, кто несет ответственность за организацию массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек», – сказано в докладе. Наблюдатели ООН также указали на то, что суды обвиняют в беспорядках, приведших к трагедии, исключительно активистов местного «антимайдана», то есть жертв бесчеловечной расправы.

Также в ООН вызывают беспокойство нормы украинского законодательства, предусматривающие общее непризнание выданных в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) документов. В ООН призвали Киев для начала ввести хотя бы практику признания фактов рождения и смерти.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (УВКПЧ) назвала число погибших с начала конфликта на юго-востоке страны. УВКПЧ зафиксировало 35 081 жертву в связи с конфликтом в Украине, включая военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп. Как указано, из них 10303 были убиты и 24778 ранены в период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017-го.

При этом за весь период конфликта убиты, как минимум, 2523 гражданских, из них 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а кроме того, 149 человек, пол которых неизвестен. Кроме этого, 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в результате падения самолета MH-17 17 июля 2014 года. В общем, из-за конфликта в регионе ранения получили от 7 до 9 тысяч гражданских лиц.

Еще летом этого года верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил об участившихся случаях гибели и ранений среди мирного населения Донбасса. С января по июнь конфликт унес жизнь 67 гражданских лиц, еще 308 получили повреждения различной степени тяжести, что на 74 процента больше, чем за тот же период 2016 года (но меньше, чем в 2014-м и 2015-м).

В докладе ООН отмечается, что вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную «антитеррористической».

Мониторинговая миссия ООН отмечает снижение количества жертв среди мирного населения в Донбассе, однако признает, что за весь период конфликта погибли 2,5 тысячи гражданских лиц.

«В период с 16 августа 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 87 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения на востоке Украины (15 погибших и 72 раненых)», – говорится в 20-м докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине. Отмечается, что количество жертв уменьшилось на 48 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом

(16 мая – 15 августа 2017 года).

Среди основных причин жертв среди гражданского населения – мины, неразорвавшиеся снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства, которые стали причиной 59,8 процента от общего количества смертей и ранений.



УПОМИНАЕТСЯ в докладе и об отсутствии ответственности за преступления против журналистов. На иностранных журналистов, освещающих конфликт на востоке, навешивают ярлык «пропагандистов», что становится поводом для их депортации из Украины. Трое журналистов из Российской Федерации и двое из Испании были подвергнуты арестам, допросам и высылке в связи с их репортажами. В ООН напомнили, что любое ограничение свободы мнений и их свободного выражения, если оно применяется, должно быть соразмерным преследуемой законной цели. Достигнут лишь незначительный прогресс в расследованиях недавних нападений на работников СМИ и резонансных дел об убийствах Павла Шеремета и Олеся Бузины.

Также в ООН недовольны тем фактом, что в Украине продолжают сажать в тюрьму за репосты в соцсетях. Управление с тревогой отметило факты широкого толкования и применения положений Уголовного кодекса, касающихся терроризма, в инициированных СБУ уголовных делах против украинских работников средств массовой информации, журналистов и блоггеров.

УВКПЧ продолжает призывать все стороны конфликта к немедленному прекращению огня и выполнению всех других обязательств, которые они взяли на себя в минских договоренностях, в частности, отвода тяжелого вооружения и разведения сил и техники.



По сообщениям информагентств.

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