15.12.2017

Знайомтесь: наш сучасник

Так на запитання про покликання відповідає криворізька вчителька Марія Ященко, яка вважає свою роботу світлим дарунком долі й, захоплюючись педагогічною філософією Григорія Сковороди, запалює в душах своїх вихованців іскри особистостей.

Урок добра

МАРІЯ Ященко, невисока білявка, входить у клас, кладе на стіл стос зошитів, вітається:

– Добрий день, діти!

У відповідь – дзвінкоголосий хор:

– До-бри-ий де-ень!

Коли затихає шепіт і шарудіння за партами, вона оголошує:

– Сьогодні, мої дорогі, в нас із вами урок добра.

Двадцять вісім пар очей п’ятикласників зацікавлено дивляться на вчительку.

– Запитання для всіх, – продовжує Марія Сергіївна: – Як ви розумієте робити добро іншому?

– Це – допомогти мамі прибрати в кімнаті, поратися на кухні, – каже Софійка Умрихіна… – Потім відвести братика в дитсадочок.

– Перевести стареньку бабусю через дорогу на зелений світлофор, – вторить їй сусідка по парті Карина Тимощук. – Або збігати в аптеку по ліки хворому дідусеві.

– Разом із татом поливати дерева в саду, – звучить дзвінкий голос Дарини Ведерникової, – вибирати картоплю на городі в маминих батьків.

– Поділитися з подругою смачним бутербродом, – весело вигукує Дарина Лісовіна.

– Захистити меншого від кривдника, – гордо заявляє Дмитро Бугайов.

– Молодці, – хвалить вчителька учнів. – Усе правильно. А тепер розглянемо добрий вчинок, зроблений вами з ініціативи вашого товариша Артема Руденка. Артемку, розкажи, як виникла ідея врятувати малюка?

– По радіо передали, – розповідає той, – що в дитячому відділенні міської лікарні лежить тримісячне маля, а мама його після пологів у тяжкому стані. Няні просили радіослухачів допомогти хто чим може. Мені стало так шкода малюка, що я аж заплакав. Захотілося допомогти бідоласі. Сказав про це Дмитру Бугайову й Дарині Ведерниковій. До нас приєдналися дівчатка. Ми звернулися до своїх батьків, і вони допомогли придбати набір засобів особистої гігієни. Коли ми віднесли його в лікарню, мама хворого на радощах розплакалася. Медсестри й няні казали, що про нас повідомлять у редакцію радіо. А коли ви, Маріє Сергіївно, задали домашнє завдання на тему добра, я написав про все, як було.

– І знаєте, як Артем назвав свій твір? – долучається вчителька. – «Роби добро іншим, і воно перетвориться на любов та пошану до тебе». Його твір школа надіслала в Угорщину, де відбувався Міжнародний літературний конкурс у рамках благодійної акції «Мрій і дій». Нещодавно одержали повідомлення: твір Артема визнано переможцем й опубліковано в книзі «Добро», яку презентовано в Будапешті. Це означає, що переміг весь клас.

– Чи ви й надалі готові так чинити? – запитує Марія Сергіївна.

– Та-ак! – співуче відповідає клас.

Серце вчительки радіє. «Який дивовижний збіг обставин, – стугонить думка, – твір мого вихованця про добрий вчинок його товаришів визнано переможцем у країні, де наш Григорій Савович Сковорода здобував знання і започаткував свою філософію педагогіки».

З династії педагогів

– ОДЕРЖАВШИ атестат зрілості з відзнакою про закінчення Криворізької середньої школи № 102, – розповідає Марія Сергіївна Ященко, – я точно знала, ким хочу бути – вчителем. Ця мрія дозрівала на родинній ниві. Мій дідусь Михайло Федорович Чміль, його дочка, а моя мама Тетяна Михайлівна – педагоги. Мій тато Сергій Іванович майстер гірничої справи, але в школі веде уроки виробничого навчання.

– А ваш чоловік хто за фахом?

– Мій Валера – машиніст млина Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Але шестирічній донечці Тетянці, як і я, любить розповідати казки. Думаю, вона колись продовжить нашу педагогічну династію…

Ще у школі прочитала майже половину бібліотеки. Література – це моє. Тому і вступила до Криворізького державного педагогічного університету на філологічний факультет. Спеціальність – українська мова й література та зарубіжна література. Практику проходила у своїй школі. Сюди згодом запросили на роботу, дали п’ятикласників, яких я довела в ролі класного керівника до випуску. Восьмеро з них вступили до мого ж університету на мій факультет. Пишаюся ними.

– Всесвітньо відомий педагог Василь Олександрович Сухомлинський писав, що справжній учитель мусить мати в душі Бога фантазії, інакше який з нього учитель.

– Чудові слова. Я перечитала всі твори геніального Сухомлинського. У своїй роботі наслідую його методики. Вчу дітей фантазувати, переказувати, аналізувати прочитане. Практичні заняття проводжу у формі діалогу – учитель з учнем, учень з учнем, група учнів з групою учнів.

Влаштовую своєрідні дискусії з психологічними гаслами «Знаю – не знаю», «Вмію – не вмію», «Хочу – не хочу», «Зроблю – не зроблю». Учні охоче беруть у них участь. І мені приємно бачити, як сяють їхні обличчя, коли доходять висновку, який влаштовує всіх. Часто відкриті уроки відбуваються на природі, в міських музеях, на оглядових майданчиках видобувних кар’єрів. Діти запам’ятовують все і про свої враження та емоції розповідають батькам.

– Тобто бачите конкретну віддачу своєї вчительської праці у вихованні молодого покоління громадян?

– Так. За прикладом Сухомлинського влаштовую уроки казок народів світу. Учні переповідають ці перлини, обговорюють фольклорні сюжети. Наступного разу пишуть свої казки. Читаючи їхні твори, я з радістю відчуваю, як Бог фантазії моєї душі, про що писав Василь Олександрович, запалює творче багаття в їхніх душах. Це додає мені впевненості в тому, що професію обрала правильно.

Керуюсь мудрим гаслом Сухомлинського: навчаючи дітей, вчися сам, розширюй свій світогляд.

Іду за Сковородою

РОЗМОВУ з Марією Ященко, учасницею проведеної в Києві Міжнародної науково-практичної конференції «Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г.С. Сковороди в сьогоденні», присвяченої 300-річчю від дня народження філософа, продовжуємо після закінчення цього заходу. Вона показує густо списаний конспект виступів учених, дослідників і просто прихильників великого мудреця.

– Рій думок везу додому, – каже Марія Сергіївна. – Реалізую їх у своєму класі. Іду за Сковородою, бо з витоків його вчення почався і Сухомлинський. Вони обидва сповідували «педагогіку пізнання природи дитини, вміння вичитувати це з її душі».