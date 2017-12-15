15.12.2017

УКРАИНА



• Украина подала в Европейскую комиссию заявку на получение новой макрофинансовой помощи от Европейского союза, сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на пресс-конференции в Киеве. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в следующие несколько месяцев после того, как Еврокомиссия проведет оценку потребности страны во внешнем финансировании.• Украина впервые попала в список стран, где журналистов сажают за решетку из-за их профессиональной деятельности, сообщает агентство «Українські новини» данные, собранные международной неправительственной организацией «Комитет по защите журналистов». Нашими «соседями» оказались Алжир, Камбоджа, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Республика Конго, Сомали и Уганда.• КАК сообщают международные агентства, палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады (восстания) после решения США признать Иерусалим израильской столицей. По словам пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану, проинформировавшего об этом мировую общественность, ХАМАС, проведя 8 декабря «день гнева» в секторе Газа и на Западном берегу рек и Иордан, ожидает продолжения манифестаций и протестов палестинцев.

ЗА РУБЕЖОМ

• Новое мощное землетрясение произошло в Иране (провинция Керман). Как сообщает агентство «Тасним», пострадали не менее 58 человек, все они госпитализированы. Нарушено водо- и электроснабжение, постройки получили серьёзные разрушения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 40 километров.

• В Казахстане все восемь угольных шахт крупнейшего в мире стального концерна ArcelorMittal остановились из-за забастовки горняков, информирует uaprom.info. Шахтеры выдвигают целый ряд требований. В числе основных – повышение тарифной ставки на 100 процентов подземным и поверхностным работникам, выход на пенсию в 50 лет, полноценная оплата больничных листов и ряд других насущных социально значимых вопросов.

• В Австрии произошла утечка химических веществ на заводе Agrana, где производится крахмал, cообщает австрийское агентство APA. В результате ЧП пострадали около 40 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии. С территории завода эвакуировали до 200 человек. В спасательной операции задействовано более 300 специалистов. Точная причина аварии, как и сумма ущерба, пока неизвестна.

• Сайт поиска работы Profesia.sk и компания TrackTest.eu с января 2015 года по июнь 2017 года провели исследование резюме чехов, словаков и венгров на предмет знания иностранных языков. Результат исследования таков: из 30 тысяч авторов резюме 16 процента знают русский язык, два процентв – украинский, а три процента – польский. Одновременно с этим 69 процентов соискателей вакансий на сайте Profesia.cz владеют английским языком, а 40 процентов – немецким.

• В Грузии с 2018 года начнут взимать налог на имущество за владение автомобилем, пишет «Бизнес-Грузия». Это коснется семей с годовым доходом более 40 тысяч лари (около 15,5 тысячи долларов). Годичная ставка налога дифференцируется в соответствии с доходами и составляет от 0,05 процента до одного процента от стоимости автомобиля.

• В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, сообщает CBC News. Воздушное судно упало вскоре после взлета из города Фонд дю Лак и найдено в одном километре от взлетно-посадочной полосы. Присутствующие на борту получили травмы, но никто не погиб. Причины инцидента пока неизвестны.