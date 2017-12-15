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Реализация программы «Доступные лекарства» дает сбой. Об этом написал в обращении к Кабмину сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак с требованием обеспечить украинцев обещанными бесплатными медпрепаратами.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Одни только претензии при отсутствии общих интересов

15.12.2017 Издержки «добрососедства» В ПОСЛЕДНИЕ месяцы отношения между Украиной и Польшей стремительно ухудшаются. Причем происходит это не только на уровне представителей властных верхушек, но и между простыми людьми. Об этом свидетельствуют такие высказывания из польских социальных сетей, как «Украина – это язва Европы». Или вот, например, заключение поляков: «Бандеровцам тут не место»… Наблюдатели сходятся во мнении, что и без того высокий градус непростых отношений Украины и Польши в последнее время накалился до предела. Вместо того чтобы тушить разгорающийся костер, новых дров в него подбросили глава польского МИДа Витольд Ващиковский и директор украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович. От имени своего ведомства поляк заявил о запрете на въезд в Польшу сторонников дивизии СС «Галичина». Украинец начал сравнивать соседей с «агрессорами» из РФ, обвинять польских политиков в имперских замашках, возомнивших себя основателями IV Рима. Не вполне удачной попыткой сгладить конфликт выглядела инициатива президента Порошенко провести чрезвычайное заседание консультационного комитета глав Украины и Польши «Мы не одни» «на фоне недопонимания вопросов истории».

Простой народ Польши хоть и не испытывает особых симпатий к персонам, возглавляющим сегодня их государство, в вопросе отношений к своим соседям из Украины выражают свою полную солидарность. Даже при беглом анализе польского Интернета заметно: все, что касается Украины и ее граждан, вызывает раздражение и осуждение. Особенно «бандеровцы» с их сомнительной идеологией, которую они пытаются экспортировать в Польшу. «Украине, видимо, мало войны с Россией, поэтому она придумывает новые конфликты со своими соседями», – пишет на сайте одного из самых влиятельных в Польше изданий Gazeta Wyborcza пользователь под ником azon123. А вот высказывание пользователя ponury424 на сайте польских «Ведомостей»: «То, что мы видим – результат фальсифицированной «политической корректности» в отношении Украины и слишком долгого терпения нахальных имперских попыток. У украинцев есть масса положительных персонажей, но они почему-то выбрали творивших геноцид преступников вроде Бандеры. Группировка ОУН–УПА убивала людей только потому, что они были поляками и жили на своей польской земле. Эти же люди подавали оружие фашистам во время Второй мировой войны. Государство, которое чтит и ценит этих преступников, не может быть другом Польши».

Эти высказывания можно назвать еще более или менее политкорректными, другие пользователи выражений особо не выбирают, как например, юзер Wp200003 на сайте портала Wiadomosci: «Несколько лет назад кучка польских идиотов начала искать друзей в Украине. Цена — и без того ухудшающиеся отношения с Россией. Если бы мне пришлось выбирать между «чумой» в виде Украины и «холерой» в виде РФ, то выбор очевиден. По крайней мере, русские были на стороне поляков во время Волынской резни». Негодует от возмущения пользователь marek на сайте do rzeczy: «Польша выделяет огромные деньги на украинских «героев», которые вместо того чтобы защищать свою страну, убегают к нам. Мы их принимаем, гарантируем удобную, безопасную жизнь, а те, в свою очередь, не только не могут отплатить, но и продолжают бесчинствовать».

Поляки требуют от своих политических деятелей более решительных действий. «Типы вроде Вятровича подделывают историю. Польша должна наконец-то высказать веское слово в адрес этого псевдогосударства и прекратить его финансирование за счет наших налогов», – настаивает на rmf24 юзер ~ola-. «Мне не нравится господин Ващиковский. Но в этом случае я согласен с ним. Ведьмы нам не нужны. Украина – язва в Европе», – припечатывает polon64. «Сначала они впустили сюда три миллиона украинцев, а теперь строят из себя дурачков и кричат, что они не позволят им войти. Но, похоже, Польша окончательно помудрела. Украина является смертельным польским врагом», – подчеркивает юзер pascval.



СВОЕМУ шефу пану Витольду Ващиковскому «подпевает» и глава политического кабинета МИДа Польши Ян Парис: «Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, зато ложь, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши, – заявил сей дипломат. – После выхода Британии из ЕС, Польша будет пятым государством в ЕС, Польша входит в НАТО, является главным государством восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, лучше там ситуация или хуже». Заодно Парис обвинил украинцев в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства.

Как сообщает Польское радио, 7 декабря премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку, а на следующий день президент Анджей Дуда назначил на этот пост пана Моравецкого, который тут же выразил уверенность, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, напомнив, что «нельзя забывать о таких событиях, как геноцид на Волыни».

«Польша, принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза. Однако Европейская комиссия этого не замечает, поэтому мы будем обращать внимание наших партнеров на это... Эта Комиссия будто не замечает, что на востоке Украины война, там погибают тысячи людей», – отметил Моравецкий. Новый премьер также отметил: Польша считает, что решение принимать или не принимать беженцев – это ее собственная прерогатива. И добавил, что Польша приняла очень много беженцев из Украины. Что означает для Польши «очень много»? Как сообщило издание Gazeta Wyborcza, в 2016 году статус беженца в Польше получили всего 97 украинцев. За первые два года войны статус беженца в России получили почти 400 тысяч беженцев из нашей страны. И это не является предметом гордости, а только поводом для большого сожаления.

Как бы там ни было, весь этот ажиотаж свидетельствует об ущербности внешнеполитического курса необандеровской власти Украины.



P. S. Под Львовом, на кольцевой дороге (на стоянке отеля «Панская Гора»), неизвестным взрывным устройством была повреждена внешняя обшивка и боковое стекло автобуса с польской регистрацией. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Варта-1» (активно участвовавшей в блокаде российских фур на польской границе) Игорь Зинкевич.

Подрыв автобуса с туристами во Львовской области имел антипольскую направленность, сразу же заявили в МИДе Польши: «Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины». По данным польского консульства, в автобусе ехали 23 польских туриста, в том числе государственные чиновники.

Глава МИДа Украины Павел Климкин назвал инцидент провокацией и пообещал сделать все для его расследования.

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