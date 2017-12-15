15.12.2017

В последнее время львовские суды, прокуратура, полиция буквально завалены уголовными делами, производствами против работников таможенных органов, погоревших на взятках и злоупотреблениях служебным положением. Однако на реальную борьбу с коррупцией это совершенно не похоже .

Как военные прокуроры «спасли» от тюрьмы должностное лицо

В ЧИСЛЕ наиболее серьезных и показательных дел, к которому в настоящее время приковано внимание журналистов, дело Владимира Шокало, бывшего заместителя начальника Львовской таможни ГФС. Шокало был задержан 17 марта 2017 года при передаче взятки в размере 40 тысяч долларов США военному прокурору и сотруднику полиции – за закрытие уголовного производства относительно выявленных фактов ежемесячных поборов с подчиненных. Кроме него, в этом производстве фигурировал начальник львовской таможни и еще один заместитель.

За данное преступление Шокало был осужден приговором Сиховского районного суда Львова от 28 августа, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 8,5 тысячи гривен. Что кроется за таким проявлением «гуманизма»? За назначение судом более мягкого наказания таможенный чиновник должен в первую очередь благодарить военную прокуратуру. Поскольку именно венные прокуроры в последний момент (во время судебного рассмотрения) изменили обвинение и составили новый обвинительный акт.

В этом документе действия Шокало были переквалифицированы с части

3 статьи 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды служебному лицу), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет, на часть 1 статьи 369-2 (предложение неправомерной выгоды лицу за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства), согласно которой установлено наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В приговоре суда указано, что взятка, которую Шокало передавал военному прокурору и сотруднику полиции за то, чтобы избежать уголовной ответственности, составляла 10 тысяч долларов США. Что касается остальной суммы взятки в 30 тысяч долларов США, то эти средства признаны «речовим доказом» и находятся в материалах уголовного производства, «у якому досліджуються обставини протиправної діяльності інших осіб Львівської митниці ДФС України».

А теперь самое интересное. После многочисленных публикаций в СМИ (по поводу гуманного наказания для таможенного чиновника) военная прокуратура подала на приговор Сиховского райсуда Львова апелляционную жалобу. В данной жалобе, которая в настоящее время рассматривается Апелляционным судом Львовской области, изложена просьба приговор по делу Владимира Шокало отменить и вынести новый, по которому признать его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 369 УК Украины и назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года…

Главное – «дієво» раскаяться…

ВО ФРАНКОВСКОМ райсуде Львова начато рассмотрение обвинительного акта в уголовном производстве относительно начальника таможенного поста «Західний» Львовской таможни ГФС Олега Чикалкина (было открыто по части 3 статьи 369 УК Украины).

На передаче взятки (в сумме 1300 долларов США и 1500 гривен) Чикалкина задержали работники областной прокуратуры совместно с сотрудниками упра­вления внутренней безопасности ГУ ГФС во Львовской области. Произошло это

11 августа сего года. По информации правоохранителей, взятка предназначалась одному из руководителей управления внутренней безопасности – в качестве ежемесячной платы «за неперешкоджання у протиправній діяльності» работников таможенного поста «Західний».

Между тем ряд фактов вызывают серьезные сомнения в том, что начальник таможенного поста получит за содеянное заслуженное наказание. В их числе мягкий «запобіжний захід» к подозреваемому в виде домашнего ареста (запрета не покидать место проживания в период суток с 20.00 часов до 08.00 часов утра без разрешения суда). Настораживает и то, что судебные заседания по делу Чикалкина (которые, кстати, автор этих строк посещал уже трижды) все время переносятся. И, скорее всего, это связано именно с присутствием на суде журналистов.

Жовковский районный суд решением от 22 ноября 2017 года освободил от уголовной ответственности в связи с «дієвим каяттям» инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Рава-Русская», который обвинялся в совершении криминальных правонарушений, предусмотренных ст. 333-й (части 1 и 2) УК Украины. Речь идет о нарушениях порядка осуществления международных передач товаров, что подлежат государственному экспертному контролю. Нормы этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Преступные действия инспектора заключались в том, что он неоднократно пропускал на таможенную территорию Украины товары двойного использования (без наличия разрешения со стороны Госэкспортконтроля Украины). В частности, грузовые транспортные автомобили с нитратом калия, которые предназначались ЧП «Агролеон-Запад».

Весьма показательно, что подобные решения Жовковский райсуд выносил и раньше. К примеру, 10 февраля 2017 года было принято решение об освобождении от уголовной ответственности в связи с «дієвим каяттям» инспектора отдела таможенного оформления

№3 таможенного поста «Рава-Русская», который также пропустил без соответствующего разрешения грузовой автомобиль с нитратом калия для ЧП «Агролеон-Запад».

Вместо эпилога

ПО ИНФОРМАЦИИ, которая содержится в Едином государственном реестре судебных решений, в настоящее время относительно работников Львовской таможни ГФС открыто (рассматривается в судах) около 30 уголовных производств – в основном по фактам взяточничества.

Дабы узнать точное количество уголовных производств, открытых в отношении львовских таможенников в период 2015–2017 гг., автор этих строк обратился с запросом на получение публичной информации к Львовской таможне ГФС.

Ответ пришел весьма лаконичный: «митниця не є розпорядником даної інформації і не зобов’язана володіти такою інформацією».

То есть таможенное начальство не знает и не обязано знать, скольких его подчиненных задерживают на вымогательстве и даче взяток, на пропуске в Украину контрабанды, на криминальных схемах по растаможке автомобилей…



Львов.