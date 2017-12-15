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Главная / ДИСКУССИЯ / Молоко не пей, мясо не ешь. Евростандарты заходят внутрь

15.12.2017 гримасы евростандартов Ассоциация с ЕС рулит! Все вы, наверное, уже в курсе, что с 2018 года наши перерабатывающие предприятия больше не смогут покупать молоко у крестьян. Только в фермерских хозяйствах, где есть машинная дойка и холодильное оборудование. Что тут сенсационного? То, что впервые европейские стандарты вводятся не для экспорта, а для внутреннего украинского рынка. Если так пойдет и дальше, мы не сможем выпекать отдельные сорта хлеба и кушать мясо с рынка. Они ведь тоже не соответствуют евростандартам... Итак, по порядку. В полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС начало действовать 1 сентября 2017 года, после того как было ратифицировано Нидерландами. Среди многочисленных условий Соглашения есть пункт, согласно которому на полках магазинов в Украине (снова подчеркиваю: в Украине; речь об экспорте не идет в принципе. – Авт.) должно быть только три сорта молока: экстра-класса, высшего и первого.

По европейским нормам сорт молока зависит не столько от жирности и здоровья коровы, сколько от условий хранения. Чтобы молоко отвечало европейским требованиям, его следует охладить до 4 градусов немедленно. Нам пока разрешают применять облегченный вариант – охладить за два часа и сохранять таким до сдачи на переработку. Тогда продукт будет соответствовать первому и высшему сорту.

Что для этого нужно? Бабулям и многодетным сельским маманям, которые держат коров, чтобы иметь копеечку на сдаче молока (причем заготовители платят селянам реально копейки), надо срочно закупить доильные аппараты, молокопроводы и специальные холодильные установки. Бытовые «доилки» типа «Доюшка» и «Буренка-1» стоят 5-6 тысяч гривен, но холодильная установка – это уже от 25 тысяч гривен. Могут они это себе позволить? Вопрос риторический.

Впрочем, нашим европейским партнерам таковым он не кажется. Был я однажды на круглом столе с участием представителей Евросоюза. Один из них очень красиво рассказывал, как надо поступить частникам, чтобы сохранить право сдавать молоко.

Советовал крестьянам объединяться и совместно закупать оборудование. Или кредиты брать. Я так и представляю себе бабушек, которые набрались кредитов. Хотелось сказать: у вас в Европе ставки по кредитам 2 процента, а у нас 32. Почувствуйте разницу!

А между тем свыше 70 процентов всего молока для переработки предприятия закупают в селах у частников и фермеров. Причем доля конкретно «молока от бабушек» превышает 25 процентов. Теперь представим на секунду, что уже через две недели крестьяне не смогут продавать надои домашних коров, а переработчикам будет запрещено их покупать. Куда люди денут свое молоко? И где заводы его возьмут? Подозреваю, что нигде.

Соответственно, как прогнозирует президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич, «молочка уже зимой может прыгнуть в цене так, как не ожидает никто». Хотя почему не ожидает? Очень даже логичное развитие событий с учетом того, что молочная продукция и так в лидерах по темпам роста цен среди отечественного продовольствия. За год сметана подорожала на 30 процентов, творог – на 28, молоко и масло сливочное – на 25 процентов.

Ее опережает только мясная продукция, которая совокупно подорожала за год на 38 процентов. И только потому, что евростандарты еще не добрались до закупки и переработки мяса для внутреннего рынка. А это следующий этап после «европеизации» молочки.

Запрет на закупку мяса дворового забоя – тоже часть Соглашения об ассоциации с ЕС. В принципе Украина должна была уже давно прекратить использование для переработки животноводческой продукции домашнего производства. Даже на базарах всего этого, по идее, не должно быть. Но мы пока как-то выкрутились и отложили «мясной вопрос» на некоторое время. А когда отсрочка истечет, начнутся проблемы: свыше 40 процентов сырья для изготовления мясных изделий закупается на крестьянских подворьях.

Наверное, я зря «гоню» на ЕС за то, что он навязывает нам евростандарты для внутреннего рынка. В принципе, жить цивилизованно и потреблять качественную пищу – это правильно. Тут никакого возражения быть не может. Тем более что проблема домашнего молока и мяса возникла еще в 2009 году с подачи ВТО.

В 2015 году, согласно Закону «О безопасности и качестве пищевых продуктов», должен был вступить в силу запрет на торговлю молоком ручной дойки и творогом, а также мясом домашнего забоя. Однако МинАПК предложил, а депутаты поддержали решение отложить эту норму. Чтобы, как заявила замминистра АПК Владислава Рутицкая, «предоставить возможность людям постепенно перейти к новым европейским правилам».

Чудненько! Время предоставили. А что было сделано для этого самого перехода к европравилам? Ни-че-го! А что могло бы быть сделано? Очень многое. Известно, что Евросоюз предлагал нам в рамках технической помощи типовые проекты современных небольших забойных цехов, на которых бы выдерживались необходимые ветеринарно-санитарные нормы.

На всех тусовках с участием западных консультантов по аграрным вопросам постоянно поднималась тема, что в Украине нет ни сети пунктов по цивилизованному приему молока от крестьян, ни правильных скотобоен. В конце концов, для создания этой инфраструктуры планировалось выделить два миллиарда гривен. Планировалось, но... так и не было выделено.

Ну, теперь, как видим, приехали. Крестьяне в шоке, переработчики в недоумении, население можно поздравить с тем, что молочные продукты скоро станут деликатесами не для среднего кармана.

А ведь у нас огромное количество предприятий, которые даже не мечтают об экспорте и трудятся исключительно на внутренний рынок, не подозревая, что очень скоро за ними придут тоже. И скажут: или вводите евростандарты, или останавливайтесь.

А как ты введешь эти стандарты, если, например, на тех же хлебозаводах все делается по старинке и, с точки зрения европейцев, неправильно. И мука не так хранится, и фасовочные линии не такие, и персонал что-то там трогает руками. Порой немытыми. Мы-то думали, что «революция стандартов» затронет только экспортеров. Ан нет – касается всех. Лет за 10 надо все сделать.

На первый взгляд, времени еще вагон. Но, как учит история с домашним молоком, подобные сюрпризы почему-то всегда застают нас врасплох и неподготовленными. Мы даже не заметим, как промелькнет время. Тем более если ничего не делать, а просто сидеть и ждать: придет старший европейский брат, велит все тут закрыть, что, на его взгляд, неправильно, и заставит жрать его правильные продукты. Причем не факт, что они будут высококачественными. По Соглашению об ассоциации качество европейской продукции априори не подвергается сомнению и нигде не должно проверяться. Здобулы-с!

Егор Смирнов.

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