15.12.2017

Громадський транспорт

Схоже, невдовзі Суми можуть залишитися без послуг міського транспорту. У місті дефіцит тролейбусів, а також гостра нестача водіїв електротранспорту та автобусів.

«Рогатих» лічать по пальцях

Пасажирські перевезення у Сумах здій­снює автомобільний та наземний електричний транспорт. Люди переміщуються обласним центром тролейбусами, автобусами і таксі.

Один iз найбільш масових видів внутрішньоміського транспорту тролейбус. Майже два десятки його маршрутів пролягли від центру міста до спальних районів. Для повного забезпечення потреб населення у пасажирських перевезеннях має курсувати більше сотні тролейвозів. Однак нині на лінії виходить десь чотири десятка машин. Комунальне підприємство «Електроавтотранс», котре експлуатує тролейбусну мережу Сум, не має достатньої кількості «рогатих».

– Оскільки «безрейкових трамваїв» мало, то інтервал їх руху дуже великий, – вказує громадський активіст Олександр Мироненко, котрий переймається проблемами міського транспорту не один рік. – Брак рухомого складу електротранспорту не дає можливості здійснювати перевезення на затверджених тролейбусних напрямках. Саме така ситуація зараз на маршруті, котрий з’єднує повітряну гавань Сум iз дуже населеним Курським мікрорайоном.

Народна ініціатива

Відповідно до програми розвитку міського пасажирського транспорту обласного центру Сумщини на 2016–2018 роки, мерія мала б на сьогодні закупити 39 тролейбусів, та придбала лише чотири машини.

Виконувати свої обіцянки містяни вимагають від влади на мітингу під стінами мерії. Цей заклик дiстав широкий відгук.Стали надходити листи на ім’я міського голови Олександра Лисенка та електронні петиції.з вимогою безумовного виконання перспективного плану розвитку міського пасажирського транспорту.

Оскільки тролейбусні лінії ще не охоплюють усі частини Сум, основна частина пасажирських перевезень припадає на автобуси та маршрутні таксі. Найпотужніша модель серед маршрутних таксі «Рута», серед автобусів — «Богдан» та «Еталон». Ці транспортні засоби малої місткості. Вони не витримують навантаження навіть у міжпікові години. Тому в ранішній та вечірній час, коли потік пасажирів найбільший, поїздки в тісних маршрутках, автобусах перетворюються для городян на пекло.

У своїх звертаннях до мерії жителі Сум пропонують поліпшити транспортну ситуацію шляхом розвитку електротранспорту, який є екологічно чистим, а для пасажирів ще й найбільш доступний за ціною А для цього слід прокласти нові тролейбусні лінії, а ще запустити трамвай, найдешевший вид міського транспорту.

Різні погляди

–Завдяки бюджетній децентралізації нині на місцях залишаться більше податків. Отже, фінансові можливості для реалізації наказів виборців, а я так розглядаю петиції земляків щодо збільшення парку тролейбусів, у громади є, – говорить депутат міської ради Ірина Рибальченко. – Треба, щоб мерія у кошторисі на наступний рік передбачила гроші на придбання рухомого складу електротранспорту, а депутатський корпус схвалив цей крок.

А ось влада міркує по-іншому. Начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Сергій Яковенко заявив, що зараз недоцільно прагнути до кількості тролейбусів, яка обумовлена цільовою програмою розвитку міського пасажирського транспорту обласного центру.

Мовляв, не вирішено чимало проблем технічного та кадрового забезпечення її реалізації. Є питання з утриманням електротранспортної інфраструктури – контактної мережі, тягових підстанцій, майданчиків для розвороту тролейбусів. А ще бракує водіїв.

Кадровий голод

Для повного виходу наявної сьогодні кількості машин на всі тролейбусні маршрути «Електроавтотранс» повинен мати не менше 120 водіїв. Та їх на підприємстві на чверть менше. А за парку машин у 113 тролейбусів, як прописано у цільовій транспортній програмі, штат водіїв мав сягнути далеко за дві сотні осіб.

Керівництво комунальної транспортної організації сподівалося заповнити вакансії за рахунок випускників курсів підготовки спеціалістів, котрі діють при ній. Та сталося не так, як гадалося. З першої групи навчених цьогоріч вагоноводів вкоренилася на новій роботі лише половина. Решта курсантів не затрималась, бо їх не влаштовував заробіток. А на другий курс навчання комунальне підприємство взагалі не набрало охочих освоювати професію водія тролейбуса.

Тут слід зазначити, що кадровий голод не лише в «Електроавтотрансі», а й у приватних перевізників, що обслуговують міські маршрути. В останніх нині понад сто вакансій водіїв. Через нестачу шоферів частина автобусів та маршруток простоює. А з числа машин, які виходять на маршрути зранку, значна частина у вечірній час завертає до гаражів, бо у людей за кермом скінчилася зміна. Тож людям проблематично дістатися додому цієї пори.

Причиною нестачі шоферів перевізники вважають масовий виїзд водіївi з Сум. Найбільший відтік кадрів спостерігається в останній рік, стверджує директор підприємства ТОВ “Сумипастранс” Олександр Кузьменко. Він говорить, що водії їдуть на заробітки до інших міст України, а то й за кордон, де платять набагато більше, ніж у Сумах.

Шляхів розв’язання проблеми цей бізнесмен, як й інші приватні перевізники, наразі не бачить. Таку зарплату, як у Європі, вони водіям запропонувати не можуть.

Суми.