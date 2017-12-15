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Реализация программы «Доступные лекарства» дает сбой. Об этом написал в обращении к Кабмину сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак с требованием обеспечить украинцев обещанными бесплатными медпрепаратами.





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15.12.2017 Премьер-лига Команды высшего футбольного дивизиона до 17 февраля ушли на перерыв, что послужило поводом подвести итоги первых 19 туров. Лидером чемпионата на зимние каникулы отправился «Шахтер». Правда, преимущество подопечных Фонсеки носит условных характер, ведь по потерянным очкам «Динамо» в последнем туре сравнялось с «горняками». И все же второе полугодие дончане смело могут записывать себе в актив.

Если во внутреннем первенстве «Шахтер» выступал не очень стабильно и часто терял очки там, где не имел права это делать, то выход в плей-офф Лиги чемпионов для украинского клуба в нынешних реалиях – безусловное достижение.

Лучшим футболистом УПЛ в 2017 году стал новоиспеченный украинец Марлос, а самым успешным тренером признан Фонсека. Результативен аргентинец Феррейра, в активе которого 13 голов. Феерил, особенно в последние месяцы, Бернард (5 голов + 3 голевые передачи). Своей игрой он вновь заставил обратить на себя внимание тренеров сборной Бразилии.

Омрачил «горнякам» закрытие футбольного года скандал в матче с «Зарей», который представители клуба окрестили «судейским». Разбираться в конфликте не будем, для этого есть компетентные органы. Надеемся, они дадут трезвую оценку всем спорным судейским решениям, а также поведению тренерского штаба действующего чемпиона после финального свистка.

Неоднозначной получилась осень в исполнении киевского «Динамо», которое все еще проходит период смены поколений. С одной стороны, вылет от скромного «Янг Бойз» из Лиги чемпионов, частая потеря очков в чемпионате, с другой – победа в группе Лиги Европы и лучшая защита УПЛ.

И все же, на мой взгляд, позитива было больше. В двух встречах с главным конкурентом киевляне взяли 4 очка и не пропустили ни одного мяча. Важно отметить, что «Динамо» с достоинством справилось с потерей Ярмоленко. Конечно, Андрея не хватает, но оказалось, что есть жизнь и после него. «Динамо» стало куда более командным. На первый план вышли центральные полузащитники, в частности, одной из ключевых фигур был Буяльский (4 + 2). На глазах расцветает Цыганков (6 голов). Вернувшись на родной правый фланг, прибавил Гонсалес. Ему бы еще реализацию подтянуть. Отдельное спасибо Хацкевичу за то, что нашел общий язык с Мбокани. Конголезец был основным нападающим киевлян и 8 раз расписался в воротах соперников.

Стабильности в игре вице-чемпиона не хватало, но провалы в играх с «Черноморцем» и «Зарей» рано или поздно забудутся. А вот дебют 19-летнего Шапаренко останется в памяти надолго. Вновь заиграл Шепелев, «швейцаров» Рудько и Коваля заменил Бущан.

Но имеется и у киевлян своя скандальная история. Речь идет, конечно же, о так называемом мариупольском деле. Получив техническое поражение в украинских инстанциях, руководство «бело-синих» отправило иск в Лозанну. Так что в этом деле точку ставить рано...

Неожиданно «выстрелила» только оправившаяся от финансовых проблем полтавская «Ворскла». Подопечные Сачко закончили футбольный год на 3-м месте. Лидером «зелено-белых» стал вернувшийся из аренды Коломоец (6 голов). Сложно представить центр поля без опытного Шарпара, который придает солидности в игре команды. Именно «Ворскла» выглядит главным конкурентом «Зари» в борьбе за бронзовые медали.

В последний момент забралась на 4-е место провалившая начало чемпионата команда из Луганска. После ужасного старта она не проигрывает во внутреннем первенстве с 9 сентября, что принесло свои плоды. Да и за выступления в Европе Вернидубу и его подопечным хочется пожать руку. Ведь набрать 6 очков и до последнего тура сохранять шансы на выход в плей-офф в группе с командами из Испании, Германии и Швеции дорогого стоит.

Стабильной игрой выделялась самая «миролюбивая» (11 ничьих) команда – «Верес». Меньше ровенчан проигрывало лишь «Динамо». Да и защита у «народного клуба» вторая по надежности в чемпионате. Ко двору пришелся летний новичок Сергийчук (6 голов). Все бы хорошо, но в вечные обещания руководства по поводу строительства новой «Верес-Арены» верится с трудом.

Пока замыкает первую шестерку летний участник еврокубков «Олимпик». Уже который год лидером атак донецкой команды был Моха (5 + 6). Открытием года стал молодой нападающий Беленький, который уже знает, как забивать в УПЛ (4 мяча) и даже в Европе.

В подвешенном состоянии ФК «Мариуполь», переживший по ходу сезона непонятную перестановку на тренерском мостике (Севидова заменил Бабич). При новом наставнике результаты азовцев заметно ухудшились. И все это на фоне провокационного «интернет-творчества» их руководителей.

Лишь в последний месяц оправилась от провальных результатов «Александрия», отдавшая все силы в еврокубковых баталиях и, как результат, провалившая чемпионат. Теперь у горожан остаются лишь теоретические шансы на попадание в группу сильнейших.

Ни шатко ни валко выступала кропивницкая «Звезда». Учитывая состав команды и уровень игры, подопечных Монарева можно отнести к категории «борцов за выживание».

Из полного аутсайдера во времена Бабича в «грозу авторитетов» при Дулубе превратился «Черноморец». Белорусский специалист и привезённый им иностранный десант дали импульс команде из Южной Пальмиры. «Моряки» отобрали очки у «Шахтера» и обыграли «Динамо». Проявил бомбардирский талант Хобленко, забив половину мячей команды – 8. И все бы ничего, только из-за разногласий с руководством нынешний наставник на последней пресс-конференции недвусмысленно намекнул, что покинет Одессу. Так что весной, скорее всего, ожидаем очередную перестройку в команде.

Главным разочарованием который год кряду стали «Карпаты». Эпопея с испанским тренером Наварро и привезенными им легионерами не дала клубу и болельщикам ничего, кроме разочарования. Итог этой авантюры – «почетное» предпоследнее место. Да и президенту львовян Дыминскому, пребывающему под следствием, сейчас совершенно не до футбола.

Прогнозируемо замыкает турнирную таблицу значительно омолодившаяся каменская «Сталь». Местами подопечные Костова показывали симпатичный футбол и зарекомендовали себя неудобным соперником даже для грандов (победа над «Зарей», ничья с «Шахтером»). Но говорить о перспективе команды, учитывая финансовые проблемы и неопределённость будущего, очень сложно.

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