15.12.2017

Памяти Якова Пункина

В спорткомплексе «Торпедо» ЧАО «АвтоЗАЗ» завершился Кубок Украины по греко-римской борьбе, посвященный 96-летию легендарного запорожца, олимпийского чемпиона 1952 года Якова Пункина.

В соревнованиях приняли участие почти 160 спортсменов из 22 областей Украины и города Киева.

– Запорожский край всегда славился своими выдающимися спортсменами греко-римского стиля. Это Вюгар Рагимов, Армен Варданян, Александр Хвощ, а также тренеры Евгений Чертков, Виктор Михеенко, Мурад Саргсян, Лаврентий Майламян, – отметил заместитель председателя ОГА Эдуард Гугнин.

Не подвели запорожцы и теперь, восьмой год подряд завоевав первое командное место. На их счету четыре золотые медали Дмитрия Цымбалюка, Парвиза Насибова, Николая Дороганя и Виталия Фуглаева. Кроме этого, в копилке команды серебряная медаль (Вьюгар Рахимов) и четыре бронзовых. Все члены команды воспитанники запорожских тренеров и представляют Запорожскую областную школу высшего спортивного мастерства.

Второе командное место заняли борцы Киевской области, третье – Днепропетровской.

По результатам Кубка Украины будет сформирована национальная сборная, которая в мае 2018 года выступит на чемпи­онате Европы в Каспийске (Россия).

Народные «забавы»

В Херсоне состоялся финал Кубка Украины по гиревому спорту, в котором участвовали более 90 спортсменов из тринадцати областей Украины. Так как по непонятной причине на турнир не явились гиревики Токмака и Мелитополя, атлеты Запорожья защищали честь всей областной федерации. Отстоять ее взялись заслуженный мастер спорта Украины Любовь Черепаха, ее дочь Виктория, Руслан Орин и Елена Черкашина. Женщины соревновались в упражнении рывок, а мужчины «искали счастья» в двоеборье.

Елена Черкашина, выступая в возрастной группе 35-39 лет и весовой категории до 70 кг, вырвала пудовую гирю 42 раза и во второй раз стала победителем Кубка Украины.

Руслан Орин (до 60 кг) стал серебряным медалистом, толкнув две 32-килограммовые гири 15 раз и вырвав гирю 36 раз, что дало в сумме 51 балл.

Виктория Черепаха (до 70 кг), не встретив особого сопротивления в своей весовой категории, не стала зря тратить силы и поставила гирю на помост уже на шестой минуте. Спортсменка выполнила 150 рывков и в четвертый раз в своей спортивной биографии завоевала Кубок Украины.

Девятикратная чемпионка мира Любовь Черепаха, выполнив «мастерские» 200 баллов, тоже уже на восьмой минуте прекратила выступление и довольствовалась непривычным для себя третьим местом. Но при этом наша титулованная запорожская спортсменка пополнила общую копилку команды «золотом» по ветеранской сетке.