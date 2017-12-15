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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Радивиловский «дубль»

15.12.2017 признание Редкий случай произошел в Олимпийском доме при чествовании героев спортивного ноября. Как и месяц назад, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка вручил заслуженные награды – дипломы и денежные премии гимнасту Игорю Радивилову и его личному тренеру Вячеславу Лаврухину. Игорь еще получил памятную статуэтку «Лучшему спортсмену месяца».

Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне удостоен за успешное выступление на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, где он одержал победу в упражнениях на кольцах и стал обладателем серебряной награды в опорном прыжке.

Несмотря на весомые достижения, Радивилов довольно критично оценил свое второе подряд награждение. «Просто сейчас в большинстве видов спорта завершился сезон или нет соревнований такого ранга», – считает он.

Ничуть не умаляя заслуги Игоря, отмечу, что стать лучшим спорт­сменом ноября ему позволила нелучшая спортивная форма его товарища по сборной девятикратного обладателя титула «Спортсмен месяца» Олега Верняева. У того большие проблемы с плечом, и после Нового года Верняеву предстоит операция в немецкой клинике.

«Если операция пройдет успешно, Олег не сможет вообще тренироваться примерно полгода. А чтобы достичь прежней формы, ему потребуется еще пару месяцев», – рассказал «РГ» старший тренер мужской гимнастической сборной, вице-президент Украинской федерации гимнастики Геннадий Сартинский.

Мы поинтересовались, каковы в таком случае шансы украинцев на командные призы, и кто заменит Верняева в сборной.

– Заменить Олега невозможно. Мы сейчас просматриваем нескольких молодых ребят, потому что молодые могут резко улучшить результаты буквально за несколько месяцев. Тем не менее приложим максимум усилий, чтобы на чемпионате Европы попасть в призовую тройку. Этому может способствовать и получение от НОК современного оборудования, – сказал Геннадий Людвигович.

Кстати, не исключаю, что травмы Верняева (у него еще есть и проблемы с голеностопами) связаны именно с отсутствием еще пару лет назад современного оборудования. К тому же у нас не на высоте и реабилитация спортсменов.

Тем приятней было услышать от Сергея Бубки такие слова:

– Мы постоянно тесно общаемся, знаем о проблемах наших атлетов и всегда делаем все от нас зависящее, чтобы поддерживать и помогать не только морально, но и финансово. Я неоднократно общался с президентом и генеральным секретарем Международной федерации гимнастики, которые проявляют понимание и поддержку. Напомню, что в соответствии с достигнутой договоренностью с Международной федерацией гимнастики Украине бесплатно предоставлено современное гимнастическое оборудование ведущей голландской компании «Janssen-Fritsen», общая стоимость которого около 2,5 миллиона гривен. Оно уже поступило в Украину и будет передано для развития гимнастики в Донецкой и Луганской областях во время моего визита 16-17 декабря. Часть оборудования поступит в распоряжение национальной федерации.

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро именно НОК помог гимнастам с получением современных гимнастических снарядов и ковра.

– В связи с отсутствием Верняева Радивилов становится безоговорочным лидером сборной. С одной стороны, это хороший мотивирующий момент, но с другой – большой груз ответственности. Справится ли Игорь с ним? – спросил я Вячеслава Ларухина.

– Как личность, он лидер команды с Лондона. И на своих снарядах останется лидером – все-таки в мировом рейтинге Игорь не на последних местах. Но занять место Олега не сможет, потому что тот многоборец. А у Игоря проблема с опорными снарядами – брусьями и конем.

– Почему?

– У него сломаны ладьевидные кости в кистях, и опираться он долго не может. В опорном прыжке упор краткий, и это позволяет хорошо его исполнять.

– Подготовка Игоря к соревнованиям проходит только в Укра­ине? Верняев, к примеру, выступает за немецкий клуб «Саар».

– Игорь выступает за немецкий клуб «Котбус». Там был еще один украинец Александр Супрун, но он закончил выступать из-за травмы и теперь тренер. «Котбус» занял в Бундеслиге только пятое место. В следующем сезоне он, наверно, сможет попасть в призеры, поскольку вместо Супруна взяли хорошего гимнаста с Кипра.

– Будем надеяться, что будущий год окажется для Игоря удачным не только в Бундеслиге, но и на всех соревнованиях. Так что мы снова сможем встретиться на награждении лучшего спортсмена месяца.

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