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Выпуск № 144 от 15 декабря 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Марки высшей марки

Марки высшей марки
15.12.2017

Выставки

В столичной галерее «Митець» открылась выставка Натальи Кохаль, художницы интересной, разноплановой и, кроме того, работающей в жанре художественной почтовой марки.

Роскошные, поражающие материальностью словно  живые цветы, разве что не источа­ющие ароматов, но которые хочется понюхать. Фантастические философские аллегории и символические драматические сюжеты, разворачивающиеся в волшебных лесах. Прозрачные зимние и осенние акварели и виртуозные, почти фотографические изображения растений и животных на почтовых марках. В перечисленном  – грани таланта одного и того же автора.
Есть соблазн разделить творчество Натальи на два разряда – реалистическое и другое – выражающее чувства,  извлеченные из потаенных уголков души и психики, навеянные снами (таковыми представляются картины «Осенний сон», «Ночные надежды», «Вечерняя тревога», «Относительность»). Наталья Кохаль против такого разделения.
– Страшно не люблю термины, – говорит она.– Психоделика, сюрреализм, подсознание и так далее – это не про меня. Всяческий бред и видения приходят к неадекватным личностям. Я человек трезвого ума и, может, это будет нескромно, с гипертрофированным эстетическим чувством. Просто прихожу в мастерскую и работаю. И все, что делаю, – это реализм. А реалистическое искусство подразумевает много способов воплощения – от гиперре­ализма и обычных этюдов с натуры до философских обобщений.
Многие художники могут позавидовать Наталье Кохаль. Ее работы в прямом смысле растиражированы, ибо  приходят к людям в виде почтовых марок. Марка – отдельная статья творчества художницы.
Она пришла в жизнь Натальи несколько лет назад. Редакторы издательства  «Марки Украины» не случайно положили глаз на Наталью. Ведь в этом деле нужны мастера высочайшего класса. Марка – отдельный вид искусства. У нее определенная и четкая задача. Каждая марка должна популяризировать страну, в которой издается. И делаться это должно наилучшим способом. Тематика различна: история, география, культура, природа, известные личности. Почему рисунок, а не фото?  В рисунках, считает Наталья, есть особый шарм. А рисовальщица она незаурядная. Художница гордится «почтовой» страницей творчества. Ведь, по сути, презентует украинскую марку в мире, создает визитную карточку Украины.
Есть еще одна область, в которой Наталья Кохаль преуспевает. Давно и активно работает иллюстратором-оформителем в детских журналах «Малятко» и «Барвiнок». И очень довольна этой работой, ибо она, как и художественная филателия, приносит ощущение востребованности, столь необходимое творческому человеку.

 

Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
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