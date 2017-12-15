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15.12.2017 Унизительная забота «Дела – ничто, пиар – все», – считают наши власти предержащие. Поэтому они с таким удовольствием раз в году вспоминают об учителях, строителях, железнодорожниках, музейных работниках и прочих гражданах, имеющих в календаре свои дни. Не стал исключением и Коростень, где решили проявить заботу об инвалидах, Международный день которых отмечается 3 декабря.

ТАМ 1 декабря организовали праздничный обед в Коростенском УТОС (Украинское общество слепых), который стал притчей во языцех, взволновавшей социальные сети.

Вот как описал это событие официальный сайт Коростеня: «В УВП (Учбово-виробниче підприємство. – Ред.) УТОС відбувся урочистий захід для осіб з вадами зору. Гості свята міський голова Володимир Москаленко, народний депутат України Володимир Арешонков, голова міської ГО «Асоціація керівників міста Коростеня» Василь Куницький, начальник управління праці та соціального захисту населення Володимир Єсін подякували всім, хто опікується людьми з особливими потребами, адже надання їм щоденної підтримки й допомоги – прояв людяності та любові до ближнього. Побажали здоров’я, життєвого оптимізму, добробуту і великого людського щастя. Маємо надію, що кожний з нас не лише раз на рік буде згадувати про людей з особливими потребами, аби висловити їм свою повагу та підтримку, а щодня допомагатиме тим, хто так цього потребує», – сообщила пресс-служба городского совета.

Очень правильные слова и действительно необходимое ме­роприятие – пускай и раз в году. Что же так всколыхнуло социальные сети? На беду «добродетелям», в зале оказались представители сообщества «Наш Коростень», выложившие потом на сайте Житомир.info поразительное видео и фото (http://www.zhitomir.info/news_170791.html).

На них видно, что люди сидят за полупустыми столами, на которых только булочки и печенье, зато стол представителей власти заставлен различными яствами и бутылками с напитками, не только прохладительного действия. Может, поэтому Международный день инвалидов отмечали в УТОС, чтобы не мозолить своим столом глаза зрячим инвалидам, «охваченным заботой».

Хотя порой кто-то из «благодетелей» говорил теплые слова, завершая их радостным сообщением: «Пью за ваше здоровье!» После этого собравшиеся могли услышать звон чарок и насладиться аппетитным ароматом закусок. Замечу, что поначалу они не могли «чокнуться» за свое здоровье даже водой. Ее не было на столах, и только позже поднесли чай.

Наверно, гневные отклики в сети на циничный обед заставили народного депутата от Коростенского округа Житомирской области Владимира Арешонкова 5 декабря выложить в «Фейсбуке» «оправдание»: «Для всіх, хто вимагає коментарів стосовно ганебного видовища в Коростенському УТОСі... Все обурення і критику на свою адресу сприймаю, не пам’ятаю, чи хоч раз у житті відчував такий моральний дискомфорт. Усвідомлюю, що на шальках вагів було поставлено мою моральність і здатність вступити у відверту суперечку з людьми, з якими жив і працював поряд багато років. Картаю себе, що не встав і не пішов, але вже нічого не змінити. Не чекайте від мене виправдань чи пояснень. І навіть те, що мене запросили на цей захід, що традиційно бував на ньому щорічно і був упевнений, що все буде організовано і проведено належним чином, що не я накривав там столи і не змушував роздягнених дітей виступати у холодному приміщенні, не може бути виправданням. Зізнаюсь, що не одразу, але звернув увагу на столи, коли мені надали слово, запитував організаторів, чому на них майже порожньо, на що почув пояснення, що все зараз доставлять. Не доставили...», – написал нардеп.

Также он сообщил, что на следующий день после инцидента извинился перед коростенцами со сцены дома культуры. Можно было бы снять шляпу перед народным избранником, если бы не одно но…

Накануне, по случаю 26-й годовщины подтверждения все­-украинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года, президент Петр Порошенко присвоил Арешонкову (фракция БПП) звание… «Заслуженный работник образования Украины».

И этот человек спокойно наблюдал, как раздетые дети выступают в неотапливаемом помещении! И не прекратил это безобразие сугубо по причине своей «невероятной» тактичности. Оказывается, он «не міг брати з одного столу ковбасу і переставляти на інший», потому что был… на правах приглашенного.

Пока другие возмущаются, я скажу то, что многим не понравится. Праздник действительно удался!

Ведь он был организован для людей с ограниченными возможностями – инвалидов души и ума, потерявших стыд и совесть!

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