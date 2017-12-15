15.12.2017

• В Коломые Ивано-Франковской области сотни медиков из всех медучреждений утром 14 декабря вышли на пикет, требуя погасить долги по зарплате. Когда никто из чиновников к ним не вышел, сообщает интернет-издание «Вільне.інфо», люди перекрыли дорогу. Последний раз они получали деньги за сентябрь. Забастовочный комитет заявляет, что если их требования не будут выполнены, с первого января 2018 года медики будут оказывать жителям только неотложную помощь.

• В Киеве за 10 месяцев этого года произошло 66 ДТП с участием нетрезвых водителей. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал депутат Киевсовета Александр Пабат. Вследствие ДТП пострадали около 90 человек, двое из них погибли. Из приведенных данных следует, что количество «пьяных ДТП» в столице по сравнению с прошлым годом увеличилось, а в сравнении с областными центрами Украины Киев занимает малопочетное второе место после Львовской области.

• Внутренний рынок курятины монополизирован. А монополистам экономически невыгодно продавать мясо кур на внутреннем рынке дешевле, чем на экспорт. Об этом сообщил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич, пишет «Голос.ua». По его словам, причины подорожания курятины в Украине искусственные.