15.12.2017

Уродовластие

Когда Львов утопал в бытовых отходах, а в большинстве областей Украины вспыхивали скандалы, связанные с обнаружением куч «импортированных» из Львова отходов, как часовой механизм работали криминальные «мусорные» схемы. В них были задействованы должностные лица горсовета, руководители коммерческих структур, работники контролирующих органов. По предварительным данным, на «оборудках із сміттям» было похищено свыше 40 миллионов гривен бюджетных средств.

Что расследуют правоохранители

В НАСТОЯЩЕЕ время факты расхищения бюджетных средств, выделенных на вывоз мусора из Львова, исследуются местными правоохранителями в уголовном производстве по двум статьям УК Украины: статья 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и статья 205 (фиктивное предпринимательство).

В рамках дела, которое ведут следователи областного управления полиции, Западным офисом Госаудитслужбы проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Львовспецкоммунтранс», которое предоставляет услуги по вывозу твердых бытовых отходов с территории города. Информация о результатах проверки обнародована лишь частично во время последних пресс-конференций руководителей львовской прокуратуры и полиции. Часть информации стала достоянием гласности благодаря Единому государственному реестру судебных решений, куда были внесены решения следственных судей по «мусорному» делу (принятые на основании ходатайств следователей).

В целом же картина вырисовывается такая: руководители нескольких коммерческих фирм, занимающихся вывозом твердых бытовых отходов, при участии должностных лиц Львовского горсовета и попустительстве со стороны работников контролирующих органов организовали «мусорные» криминальные схемы, позволяющие заниматься фиктивной предпринимательской деятельностью и расхищать бюджетные средства в миллионных масштабах.

Платили за невывезенные отходы

В ХОДЕ ревизии, в частности, установлено, что в период с 1 июля 2016 года по 31 мая 2017 года из городского бюджета Львова в рамках реализации программы, касающейся вывоза и захоронения бытовых отходов, ЛКП «Львовспецкоммунтранс» выделили более

268 миллионов гривен. Средства предназначались для пополнения уставного капитала предприятия – «з метою фінансування додаткових витрат, пов’язаних із перевантаженням та перевезенням побутових відходів». То есть изначально все задумывалось так, чтобы скрыть информацию о дофинансировании конкретных перевозчиков.

В число таких «счастливчиков», в частности, вошли ООО «АВЕ Львов» и ООО «Санком-Львов», которым ЛКП «Львовспецкоммунтранс» в период с января по май 2017 года возместило дополнительные расходы на вывоз мусора из Львова на общую сумму 30 миллионов 762 тысячи гривен. Однако, как выяснили ревизоры и следователи, средства эти были уплачены за услуги по вывозу мусора, который… никуда не вывозили и никак не захоранивали. Дабы реализовать криминальную схему, руководители ООО «АВЕ Львов» и ООО «Санком-Львов» заключали договора на захоронение твердых бытовых отходов в Днепре – с фирмами, которые не могли осуществлять подобную деятельность (не имели для этого ни соответству­ющих мест, ни необходимой техники, ни работников). В ходе следствия установлено, что речь идет о сети фиктивных предприятий, специально созданных с целью завладения бюджетными средствами.

Вместо эпилога

НА сегодняшний день подозрения в уголовном производстве о хищении бюджетных средств, выделенных на вывоз мусора из Львова, объявлены лишь двум фигурантам – директору ООО «АВЕ Львов» Юрию Грибану и руководителю одного из фиктивных предприятий в Днепре, который данное предприятие зарегистрировал, а впоследствии подписывал фиктивные платежки из Львова.

Вину должностных лиц Львовского горсовета, задействованных в «мусорных» схемах, руководители львовской прокуратуры и полиции обещают установить в ближайшее время. Последний раз такие обещания давались в середине лета…



Львов.