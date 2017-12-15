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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Шеф виростав із «Колоса»

15.12.2017 Пам’ять серця Завтра, 16 грудня, визначному державному діячеві, колишньому голові Держтелерадіо України, заслуженому журналісту України Миколі Федоровичу Охмакевичу виповнилося б 80 років.

ДВІ дати, як маячки, стоять перед очима, коли я думаю про цю чудову людину, журналіста від Бога Миколу Федоровича Охмакевича.

Перша – осінь 1965 року. Троє п’ятикурсників факультету журналістики прийшли на вулицю О.Туманяна, 15 на переддипломну практику. Там студія «Укртелефільм» тимчасово прихистила Головну редакцію громадсько-політичного мовлення Українського радіо (громполіт). Розійшлися практиканти по різних відділах. Я постукав у двері відділу аграрників.

– Коли з добром, то ласкаво просимо, – почув приємний чоловічий голос.

Це був голос керівника відділу Миколи Охмакевича, велета середнього зросту, з відкритим широким обличчям, яке випромінювало доброзичливість. Він також закінчував наш факультет, тому, не зволікаючи, сказав:

– Перше завдання – підготуй репортаж з одного колгоспу Крижопільського району на Вінниччині, де головує відомий потомственний хлібороб Григорій Костянтинович Блажій. Телефонуй у райком, шукай, домовляйся.

Люб’язно приймали в сільській глибинці представників Україн­ського радіо. Охоче все показували, розповідали про успіхи, не приховували й проблем. З відрядження я повернувся втомлений, із завданням впорався.



НАВЕСНІ 1966 року відділ сільгосппередач реорганізували в радіостанцію «Колос» – зі своїми позивними, збільшенням власного мовлення, щоденними виходами в ефір. І, ясна річ, із значно вищою планкою відповідальності перед слухачами.

Очолюваний Миколою Федоровичем колектив працював натхненно, із творчим піднесенням. А коли йому запропонували посаду заступника директора програм телебачення, він рекомендував мене на своє місце.

Незабаром Миколу Федоровича забрали в ЦК на керівну роботу. Але душа його була в тележурналістиці. Не випадково він знову повернувся на Хрещатик, 26. Спочатку був першим заступником голови, а згодом – головою Держтелерадіо України.



ВИСОКУ державну відповідальність як депутат Верховної Ради України і творчу оперативність проявив Микола Федорович у проведенні ряду акцій міжнародного значення. 1988 року, наприклад, за домовленістю миротворчих організацій США й Радянського Союзу в Америку вирушила делегація представників усіх союзних республік СРСР, у тому числі України, для участі в Марші Миру. В Києві було вирішено зафіксувати цю неординарну акцію засобами телебачення. Микола Федорович доручив очолити телегрупу мені. Оператору Юрію Бордакову було дозволено взяти найновішу на той час телекамеру Betacam–SP. Репортажі протягом місяця з відвідин вісьмох штатів США, відеофільм «Америкою – пішки» за цими матеріалами, виготовлений на студії «Укртелефільм» (режисер Віктор Кісін), неодноразово демонструвалися на каналі УТ. Від голови Українського комітету захисту миру Олеся Гончара Держтелерадіо отримало лист-подяку.

Ще одна подія міжнародного звучання, яка не оминула нашу редакцію, особисто мене. Між телебаченням України й Канади десь півроку тривали перемовини, узгоджувались об’єкти наступного телемосту «Львів – Вінніпег» (за участю української діаспори в Канаді). Займався підготовкою цієї акції журналіст-міжнародник з іномовлення Дмитро Марков (згодом Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі). Він мав вести прямий діалог в ефірі з Канадою. Але треба ж було такому статися: перебуваючи в гостях у батьків на селі, рубав дрова і травмував руку, не міг вести програму. Микола Федорович викликав мене й розпорядився: «Треба їхати до Львова. Ознайомтеся зі сценарієм – і вперед. Буде прямий ефір».

Прямий ефір з Вінніпегом, який ми провели разом з Оксаною Білозір, відбувся без сюрпризів…



У ПАМ’ЯТІ серця сміливий виступ Миколи Федоровича на засіданні Верховної Ради України 17 вересня 1991 року, де обговорювали місце й роль засобів масової інформації України і передусім державного телебачення й радіомовлення в дні путчу.

– Ідучи сюди, – говорив він, – я подумав: скільки ж мені довелося за весь час роботи в журналістиці сто­яти на таких високих трибунах, скільки вислухати образ і звинувачень, прямих погроз.

Переконаний: державі, де журналістів мають за лакеїв, ніколи не стати правовою, ніколи в ній не буде гласності. Суспільство, яке зіштовхують із журналістами, ніколи не буде справедливим. Це аксіома.

Усі ви добре знаєте, чому я на цій трибуні. Без будь-якої перевірки, аналізу й вивчення нас охрестили «рупором путчистів». Та особливо прикро, що до цієї кампанії дуже активно долучилися деякі засоби масової інформації, щоб якомога швидше вчинити так званий скорий суд.

Далі він продовжив рядками свого славетного земляка Максима Рильського:

Колись перед історії судом

І я постану, птах малого льоту,

Востаннє оглядаючись кругом.

І скаже суд: чи виконав достоту

Призначення своє ти на землі,

Чи, може, розмінявся на дрібноту…

І я скажу: життєву путь свою,

Нерівну і хитаючись верстав я

І чашу мук за те належно п’ю.

«Скорий суд» не відбувся. Охмакевич конкретними фактами переконав тодішніх парламентарів, що державне телебачення і радіомовлення в тривожній ситуації, що склалася в країні, зайняло тверду позицію. Ми пишалися його виступом.



А ТЕПЕР, хоч як це сумно, про другу дату, другий маячок на життєвому шляху Миколи Федоровича. Власне, не саму дату, коли він пішов в інші світи, а про осінньо-весняний період 2012-2013 років, коли мені двічі випало бути в лікарні одночасно з Миколою Федоровичем. Щоденні спілкування, обмін думками, роздуми про сьогодення, ситуацію в країні, в інформаційному просторі, про засилля замовних програм в ефірі, про витіснення з телеефіру вітчизняних, патріотично налаштованих високопрофесійних ведучих заїжджими «телезірками»…

Але його хвороба прогресувала. То Інститут Амосова, то Стражеско, то різні консультації, які виснажували ослаблений організм Миколи Федоровича. 25 березня 2013-го на 76 році життя його серце спинилося.

Вічний спочинок Микола Федорович знайшов на Байковому цвинтарі поряд із сином і невісткою. Ми ж пообіцяли покійному та його родині підготувати книгу спогадів про свого Вчителя, колегу, товариша, про справжнього Українця, який виріс із «Колоса»…



Віктор ПАСАК, заслужений журналіст України.

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