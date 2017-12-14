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14.12.2017 УКРАИНА • Около 70 процентов призывников не явились в военные комиссариаты в ходе осенней призывной кампании, пишет агентство «УНН». Из них почти треть находятся в розыске. Вместе с тем план по новобранцам выполнен: в армию призваны 12 460 мужчин в возрасте 20-27 лет.

• За последние четыре года инвестиции в Украину упали в четыре раза, сообщил на страницах интернет-издания «Голос. ua» эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк. «Единственное, чем интересуются инвесторы, – отметил он, – это покупкой госимущества за четверть стоимости с целью дальнейшей перепродажи. Это лишь говорит о спекуляции на рынке, нормальные предприятия к нам в страну не заходят».

• Электромобили будут теперь ввозиться в Украину без уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов, передает УНН. Верховная Рада приняла соответствующие правки в Налоговый кодекс. Тем самым хотят стимулировать приобретение украинцами небензиновых авто. Сегодня больше всего электрокаров ездит по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. Уже насчитывается около 400 устройств для зарядки электромашин.

ЗА РУБЕЖОМ

• США, Южная Корея и Япония проводят совместные учения по отслеживанию ракет, пишет агентство «Франc Пресс». Во время тренировки военные корабли Aegis из каждой страны будут имитировать обнаружение и отслеживание баллистических ракет с Севера (КНДР) и обмен информацией.

• В Китае (провинция Сычуань) сгорела одна из старейших и самых высоких буддийских пагод в мире, сообщает газета South China Morning Post. Храм был построен более тысячи лет назад. Он достигал в высоту 70 метров и имел 16 ярусов. На тушение огня ушло четыре часа, за это время пагода превратилась в груды обугленного дерева. Причины пожара неизвестны.

• Эстонская армия получила из США партию ракет переносного противотанкового комплекса Javelin на 33 миллиона долларов, пишет сайт национального телерадиовещания ERR.ee. «На этот раз в Эстонию поставлены ракеты типа Block-1, которые превосходят поставлявшуюся ранее предыдущую модель по скорости и разрушительной силе», – говорится в сообщении.

• В Ростове-на-Дону аэропорт с одноименным названием с 1 марта 2018 года окончательно прекратит функционирование, сообщает «Интерфакс». Его полностью заменит введенный в эксплуатацию 7 декабря новый авиакомплекс «Платов». Общая площадь новой воздушной гавани международного значения более 86 тысяч квадратных метров, из них 50 тысяч занимает пассажирский терминал. Расчетная пропускная способность аэропорта составляет пять миллионов пассажиров в год.

• В столице Австрии начался судебный процесс по делу бывшего министра финансов Карла-Хайнца Грассера. Его обвиняют в коррупции, сообщает Deutsche Welle. В 2004 году, находясь на посту министра, он при продаже 60 тысяч государственных квартир дал частному инвестору совет относительно того, какую цену следует предлагать на торгах, чтобы обойти другого участника тендера. По версии следствия, обвиняемый получил за это «вознаграждение» – 9,6 миллиона евро. Экс-министру грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. • США, Южная Корея и Япония проводят совместные учения по отслеживанию ракет, пишет агентство «Франc Пресс». Во время тренировки военные корабли Aegis из каждой страны будут имитировать обнаружение и отслеживание баллистических ракет с Севера (КНДР) и обмен информацией.• В Китае (провинция Сычуань) сгорела одна из старейших и самых высоких буддийских пагод в мире, сообщает газета South China Morning Post. Храм был построен более тысячи лет назад. Он достигал в высоту 70 метров и имел 16 ярусов. На тушение огня ушло четыре часа, за это время пагода превратилась в груды обугленного дерева. Причины пожара неизвестны.• Эстонская армия получила из США партию ракет переносного противотанкового комплекса Javelin на 33 миллиона долларов, пишет сайт национального телерадиовещания ERR.ee. «На этот раз в Эстонию поставлены ракеты типа Block-1, которые превосходят поставлявшуюся ранее предыдущую модель по скорости и разрушительной силе», – говорится в сообщении.• В Ростове-на-Дону аэропорт с одноименным названием с 1 марта 2018 года окончательно прекратит функционирование, сообщает «Интерфакс». Его полностью заменит введенный в эксплуатацию 7 декабря новый авиакомплекс «Платов». Общая площадь новой воздушной гавани международного значения более 86 тысяч квадратных метров, из них 50 тысяч занимает пассажирский терминал. Расчетная пропускная способность аэропорта составляет пять миллионов пассажиров в год.• В столице Австрии начался судебный процесс по делу бывшего министра финансов Карла-Хайнца Грассера. Его обвиняют в коррупции, сообщает Deutsche Welle. В 2004 году, находясь на посту министра, он при продаже 60 тысяч государственных квартир дал частному инвестору совет относительно того, какую цену следует предлагать на торгах, чтобы обойти другого участника тендера. По версии следствия, обвиняемый получил за это «вознаграждение» – 9,6 миллиона евро. Экс-министру грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

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