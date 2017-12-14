14.12.2017

Политдозор

Экспресс-панель: «Предостережение Венецианской комиссии относительно возможного дискриминирования русского языка в украинском образовании по сравнению с языками ЕС может показаться формально мотивированным. Но это только еще раз подтверждает, что международному сообществу давно пора разобраться в сложной языковой ситуации, которая возникла в Украине за века русского господства», – глава МИДа Украины Павел Климкин («Европейской правда», бывшая «Украинская правда»).

Дела идут, контора пишет

УКРАИНА объявила об аресте четырех тысяч предприятий в Крыму. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В литературоведении говорят, что стиль – это человек. Прошу любезных соотечественников обратить внимание на отточенный бюрократический стиль генпрокурора без юридического образования: «В ходе расследования крымская прокуратура получила свидетельства о захвате на полуострове более чем четырех тысяч украинских предприятий. Общая оценка убытков, нанесенных государству Украины, Гильдия оценщиков Украины определяет предварительно более чем в один триллион гривен. Мы провели все необходимые процедуры для того, чтобы огласить в рамках нашего законодательства это имущество арестованным, а, соответственно, любое изменение его юридического статуса будет преследоваться согласно украинским, а позднее, вероятно, и согласно международным законам», – заявил Луценко.

«Прокуратура Крыма в изгнании» завалена, надо полагать, делами на много лет вперед. Географически находясь не в Симферополе, а в Киеве, она не только провела расследование и обнаружила за Россией очередной должок в триллион гривен, но и огласила арест четырех тысяч крымских предприятий. Не знаю и даже предположить не могу, почувствовали ли оные предприятия бремя ареста, но могу предположить, что у Юрия Луценко и его подчиненных впереди еще расследование и неминуемый арест всего полуострова целиком. Так что на расследование всеобъемлющей коррупции на оставшейся части Украины у прокуратуры просто нет времени. А на нет и суда нет… Ну, разве что «позднее, вероятно и согласно».

Михо как зеркало «гідної революції»

ЕСЛИ бы Саакашвили не было, его бы следовало придумать. Он, по гамбургскому счету, лакмусовая бумажка для украинства и украинского национализма (что на практике одно и то же). Вот какую конструкцию соорудили американцы – вождем украинства, пусть даже временным, пусть клоунским, стал беглый грузин, напакостивший на своей отчизне.

Начнем с программного документа – подготовленного Сциборским в 1939 году проекта Конституции будущей УССД, в первом разделе которого говорилось: «Україна є суверенною, авторитарною, тоталітарною, професійно становою державою... Устрій Української Держави будується на засадах націократії. Націократія – це влада Нації в Державі». При этом, как было заявлено в третьем разделе, «на чолі Української Держави стоїть Голова Держави – Вождь Нації».

Еще до начала войны, в июне 1941 года, краевым проводником ОУН И. Клымовым («Легендой») была подготовлена и «Відозва» к украинскому народу, текст которой был лично утвержден Степаном Бандерой и расклеен на всех афишных столбах сразу же после занятия Львова. Вот этот текст: «Народе! Знай! Москва, Польща, мадяри, жидова – це Твої вороги. Нищ їх. Знай! Твоїм проводом є Провід Українських націоналістів, є ОУН. Твоїм вождем є Степан Бандера».

И вот усилиями перевертышей Українська Самостійна Соборна Держава в 1991 году состоялась. «Москва, Польща, мадяри» на данный момент стали «ворогами», а четвертые по списку «вороги» стали вождями. А из смысла УССД исчезли два С, да и Д под большим вопросом.

«Професійно становою державою» переводчик с украинского на русский перевел как «профессионально сословным государством». Видимо, поэтому Печерский районный суд Киева отказался арестовывать лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и отпустил его на свободу. В рамках Конституции Украины – «подозрение в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений» – Са­акашвили грозил немалый срок или, как минимум, высылка на родину, где его ждет аналогичный срок. Видимо, бравого грузина судили по Конституции Сциборского – получается, что Саакашвили относится к неподсудному сословию американских «сукиных сынов». Каковым, судя по решению Печерского суда, Петр Порошенко перестает быть. И дела у него совсем дрянь: в офшорах не отсидишься – обдерут как липку, а то и посадят, как некогда Норьегу. Да и в Ростов ему путь заказан.

Визит и транзит

ГЛАВА правления «Нафтогаз України» Украины Андрей Коболев посетил США с очень насыщенной программой. Он встречался с представителями Совета национальной безопасности, Госдепа, Министерства энергетики, Министерства финансов и конгресса. По официальным сведениям, Коболев призвал администрацию Трампа всячески противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». По неофициальным данным, Коболева вызвали в США, чтобы он озвучил свою просьбу. Для чего – не вопрос: «Северный поток-2» мешает американским планам завоевать европейский рынок своим сжиженным и дорогим газом. Европа в лице Германии – за трубопровод, США – против. После визита Коболева теперь у США козырь в рукаве – попросила крупная европейская держава. Почему именно Коболев, тоже понятно: он креатура экс-премьера Арсения Яценюка, который поныне рассматривается в Госдепе как возможная замена Порошенко.

Что ж, комбинация неплохая, но лично я не уверен, что она понравится Газпрому и Путину.