14.12.2017

Увлечения

Ну как же тебе рассказать,

что такое гора?

Гора – это небо, покрытое камнем

и снегом,

А в небе мороз неземной, неземная жара

И ветер такой, что нигде, кроме неба,

и не был.

Юрий Визбор.



Популярностью среди молодежи пользуется заводской альпинистский клуб «МОТОР», основанный в 2001 году, бессменным руководителем которого является инженер АО «Мотор Сич» Виктор Скрыпников.

Научился сам – научи другого

– ВИКТОР, расскажите, пожалуйста, как все начиналось.

– Я занялся альпинизмом, учась в Хмельницком технологическом институте. Мы ездили на Кавказ, Алтай, в Среднюю Азию. Увлечение переросло во что-то большее и стало восприниматься как образ жизни.

Со временем я понял, что мне нравится учить молодежь, передавать свой опыт. Прошел подготовку на инструктора альпинизма – и закрутилось… Собрал единомышленников, повез их сначала в Карпаты, Крым, потом и в большие горы – на Кавказ. Так начал работать наш клуб, помещение под него предоставило АО «Мотор Сич». Мы разработали программу подготовки за три месяца на значок «Альпинист Украины» и за шесть месяцев – на 3-й разряд, что в будущем дало старт школе альпинизма.

– Как проходит подготовка участников перед поездкой в горы?

– Раз в неделю проходят теоретические занятия, а по воскресеньям на скалах Хортицы – практические. Двери клуба открыты для всех желающих. В социуме есть потребность путешествовать, ездить в горы, совершать восхождения, открывать для себя мир. И тут очень полезны в плане обеспечения безопасности практические навыки, которые мы даем на занятиях школы альпинизма.

План работы клуба предусматривает проведение масштабных мероприятий в течение года: зимой – восхождение на Говерлу и катание на горных лыжах; весной – горные походы и скалолазание в Крыму; летом – поездка в альплагерь на Кавказ и восхождения в больших горах; осенью – участие в мультигонках.

Подружились и с Монбланом

– ЧЕМ для вас ознаменовался уходящий год?

– Этот год для нас знаковый. Во многом благодаря безвизу мы обрели возможность летом совершить восхождение на Монблан. Это самая высокая вершина Альп – 4808 метров. Находится на границе Франции, Швейцарии и Италии. Мы открыли для себя городок Шамони и сразу влюбились в него. Тут всего несколько параллельных улочек и населения 3-5 тысяч человек. Думаю, здесь стоит побывать каждому альпинисту!

– Чем вас привлекает альпинизм? Восхищение горами, испытание себя, самоутверждение…

– Однозначно не отвечу. Мотивация зависит от возраста: в 20 лет было желание увидеть мир широко открытыми глазами, в 30 – выполнить спортивные нормативы, а в 40 захотелось передавать опыт и работать с людьми. Важна также перемена рода деятельности. Когда после года работы за станком или в офисе приезжаешь в горы, происходит перезагрузка. Много солнца, ослепительного снега, ультрафиолета в течение нескольких недель. Заряда такой бодрости хватает потом надолго.

– Говорят, в горах люди становятся лучше, благороднее, чем внизу. Правда?

– Наверное, для этого есть ряд причин. Все наносное отлетает от человека как шелуха, остается лишь его истинная сущность. Люди становятся открытыми и доброжелательными, там просто по-другому нельзя. Ранги, звания, деньги, имеющие ценность в социуме, в горах бесполезны. Там все измеряется другими мерками – метрами, оставшимися до вершины, наличием или отсутствием снаряжения, временем, сколько продержится погода; в конце концов, есть ли у вас силы и здоровье двигаться вперед…

Озарение, радость, восторг

– КАК вас могут найти желающие заниматься альпинизмом?

– Достаточно набрать в Интернете «Альпклуб «Мотор» и оставить заявку на нашем сайте http://alp.zp.ua. Или позвонить мне по телефону (066) 105-30-03 и договориться о встрече. Приходите! У нас обилие планов на следующее лето: восхождение на вершину Матерхорн – на Западе, Тетнульд – в Грузии и многое другое.



Р. S. Леденящие порывы ветра и мороз на зимней Говерле, шум лавин и камнепады на Кавказе, прохождение по пояс в воде Крымского каньона... На вопрос: «Зачем все это?» никто вразумительного ответа не дал, но выражения лиц говорят сами за себя. Озарение, радость, восторг от увиденного или проделанного, огорчение от неудачи, моментами даже истерика, когда спустя шесть часов ходьбы с тяжелыми рюкзаками выходим в ту точку, откуда начинали движение. Все как в жизни без прикрас, хотя это она и есть – та самая жизнь, и сложности, возникающие на пути, не бутафорские, а самые настоящие. Естественно, каждый сам делает выбор, а в дальнейшем несет за него ответственность…



Запорожье.