Главная / КАТАСТРОФЫ / На сутки пол-Европы осталось без газа

14.12.2017 ЧП на газопроводе ИЗ АВСТРИИ 12 декабря пришло сообщение о взрыве на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене – хабе Центральноевропейской газовой магистрали. Эта станция располагается неподалёку от границы со Словакией. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем и 50 раненых. Терминал сильно пострадал. Взрыв вызвал пожар, из-за которого на стоянке начали плавиться автомобили. Пожар наблюдался с расстояния в несколько десятков километров от очага возгорания.

По предварительным данным, причиной взрыва стали технические неполадки.

Из-за инцидента в Австрии на объекте газотранспортной и газонакопительной инфраструктуры нарушились поставки трубопроводного газа в целый ряд стран Евросоюза. В частности, проблемы возникли с транзитом в Италию, Венгрию, Словакию, Словению и Хорватию. Одновременно с этим возникли проблемы с так называ­емыми реверсными поставками газа из Словакии и Венгрии в Украину. В частности, резко снизил объёмы транзита по так называемому ужгородскому коридору словацкий оператор Eustream. Газовый хаб в Баумгартене – один из ключевых хабов как для Европы, так и для российского «Газпрома». Он является точкой сдачи газа во многих контрактах российского монополиста, для которого Германия и Италия – одни из крупнейших покупателей. Ежегодно этот хаб принимает около 40 миллиардов кубометров газа из России и Норвегии.

Пресс-служба компании Gas Connect Austria сообщает, что в кризисной ситуации приходится «осуществлять замещение импортного газа собственными энергоносителями». Однако надолго запасов не хватит.



СПЕКУЛЯНТЫ газом тут же показали свой норов стервятников. У кого-то беда, а для них главное – нажива. Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой «на следующий день» при открытии биржевых торгов стартовала с 292 долларов за тысячу кубометров. После сообщения об аварии она выросла в полтора раза – до 413 долларов, а потом пробила отметку в 500 долларов. А в Великобритании, по данным Bloomberg, стоимость фьючерса на природный газ с поставкой в следующем месяце выросла на 23 процента – до 9,82 доллара.

Председатель правления НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев заверил общественность, что взрыв на газоперекачивающей станции Баумгартен не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей. «В этом году мы закачали в украинские газохранилища значительные объемы газа – на 15 процентов больше, чем в прошлом году».

Но то, что это скажется на объеме поставок газа, очевидно. Словацкий газотранспортный оператор Eustream уже во вторник снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору до 91 миллиона кубометров. В понедельник было 139 миллионов кубометров, а на вторник планировалось 142,2 миллиона кубометров.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич считает: «Если ситуация затянется, это грозит вылиться в повышение цен на газ для украинских газовых трейдеров. Ни один наш трейдер – кроме разве что «Нафтогазу» – голубое топливо по долгосрочным контрактам не закупает. Львиная доля работает по кратко­срочным. Соответственно, повышение цен на мировых рынках затронет их и их потребителей».

По прогнозу известного экономиста Александра Охрименко, данное повышение приведет к подорожанию продуктов в стране. «Повышение цен на газ для промышленности приведет к подорожанию продуктов и остальных промышленных товаров в следующем году. Также подорожают отопление и горячая вода. Когда повышаются цены для промышленности, это затрагивает абсолютно все сферы. Здесь есть прямая зависимость, – считает эксперт. – А повышение цен на газ для промышленности приведет к ускорению роста инфляции на 1-2 процента».

Как бы кстати, во вторник Кабмин сообщил, что стоимость импортного газа для Украины в ноябре повысилась на 15 процентов – до 239 долларов. При преступном режиме Януковича «сидящие на газовой трубе» олигархи о такой цене могли только мечтать. Для простого народа в сегодняшних реалиях она означает, что повышения тарифов на отопление следующей весной никак не избежать. Причем не на 15 процентов, а даже больше, поскольку речь-то идет о ноябрьской цене. А насколько она еще вырастет к весне, сложно предсказать. И вырастет как раз из-за повышения цены на нефть, поскольку именно к ней привязаны цены на газ. Так что вместо ожидающегося перед выборами повышения жизненного уровня может начаться новое затягивание поясов.



САМ факт ЧП на магистральном газопроводе в Баумгартене политики уже начали использовать как аргумент в продвижении своих планов и интересов. Однозначно понятно, что отсутствие альтернативных вариантов поставки столь важного стратегического ресурса является ненормальным и ставит под угрозу экономические и социальные интересы целого региона. И с этим согласны все. Вот только проамериканские политики сразу же предложили европейским странам хоть и дорогую, но абсолютную альтернативу – покупать сжиженный природный газ из США. Пророссийские же экономисты трактуют вчерашнюю аварию как дополнительный аргумент в пользу строительства обходных газопроводов типа Северного и Южного потоков.

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