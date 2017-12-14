Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Нынче можно кому-нибудь верить?!

14.12.2017 Советы юриста

Многим нашим читателям приходилось брать взаймы деньги у знакомых и самим давать в долг. Письма на эту тему комментирует юрист Игорь САМОХВАЛОВ.



«В прошлом году дальний родственник попросил денег в долг. «Осенью обязательно отдам!» – заверял он. Но… В конце лета мой должник запил и пропил даже то, что имел. Долг он не возвращает, а взял у меня сумму приличную – 10 тысяч гривен. Решил я поговорить с его женой. Пришел к ней, объяснил ситуацию, и вдруг в комнату заходит должник и заявляет: «Ты что-то перепутал, я у тебя никаких денег не занимал!» От такой наглости у меня в глазах потемнело. Вот так давать деньги без расписки. Могу ли я их вернуть?»

Александр.

Николаевская область.



УВАЖАЕМЫЙ Александр! Вероятно, вернуть деньги Вы не сможете, так как дали их под честное слово, а родственник оказался человеком непорядочным. Попробуйте все-таки пробудить его совесть. Если не получится, придется обращаться в суд. Но это имеет смысл, если у Вас есть доказательства, что давали деньги в долг (свидетели, аудио- или видеозапись, фотографии факта передачи денег). Если доказательств нет, шансов на возврат денег практически никаких.



«Я дала под расписку в долг семь тысяч гривен на пластическую операцию бывшей однокласснице. Одноклассница операцию сделала, а деньги не возвращала. Дошло до суда, а там выяснилось: расписка составлена неправильно, и денег я не получила. Подскажите, пожалуйста, как правильно составлять долговую расписку».

Анастасия Геннадиевна.

Киевская область.



УВАЖАЕМАЯ Анастасия Геннадиевна! Когда даете деньги в долг, обязательно требуйте от должника расписку – односторонний долговой документ с подписью, подтверждающий факт получения каких-либо ценностей. В любой расписке должны быть фамилия, имя и отчество кредитора и должника, паспортные данные, идентификационный код и адрес прописки; сумма займа – прописью и цифрами; дата и факт получения долга; дата и возврат долга; на какие цели даны деньги; подпись должника с фамилией. Не забывайте также сверить паспортные данные должника с теми, что он указал в расписке. Снимите копию с паспорта должника, проверьте его паспортные данные. В расписке нужно обязательно указать, что «деньги получены при подписании настоящей расписки». В расписке обязательно укажите, что деньги даны в долг.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия