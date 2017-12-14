14.12.2017

С точки зрения прагматика

ВИДНЫЕ представители современной экономики и чиновники самого высокого ранга часто пренебрежительно отзываются о криптовалютах, явно недооценивая их потенциал. Уже и не сосчитать, сколько раз в изданиях с мировым именем звучала фраза о «пузыре криптовалют» и неизбежном крахе биткоина.

Не кажется ли нонсенсом называть фантиками активы, капитализация которых превышает рыночную стоимость крупнейших компаний мира и даже ВВП некоторых стран? Справедливо ли оценивать криптовалюты, не принимая во внимание перспективность лежащей в их основе технологии?

Биткоин и блокчейн

ПОЯВИВШИЙСЯ на рубеже 2008-2009 годов биткоин является первой цифровой валютой, в основе которой лежит получившая широкую известность технология блокчейн. Последняя в наши дни исследуется крупнейшими компаниями мира, и, по мнению многих исследователей, эта технология изменит облик самых различных отраслей.

Что такое биткоин простыми словами? Это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом заключается суть биткоина.

За биткоины можно покупать что угодно в Интернете, как за доллары, евро или гривны, и он так же торгуется на биржах, как и они. Но наиболее важное отличие биткоина от всех остальных форм денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире не контролирует биткоин. Некоторых это ставит в тупик, ибо означает, что никакой банк не может контролировать ваши деньги.

Блокчейн (цепочка блоков) – это технология, на базе которой построен биткоин. Но есть, пожалуй, десятки других способов использования блокчейна в отрыве от криптовалют. Есть смельчаки, которые называют блокчейн главным технологическим прорывом со времен изобретения Интернета.

Если не вдаваться в технические нюансы, то сам принцип работы блокчейна довольно прост. Его можно представить как учетную книгу, которая есть у каждого участника события и постоянно обновляется. По сути, в эту книгу можно вписать любое событие — от финансовых операций с криптовалютами до результатов голосования на выборах президента или идентификационных данных.

Суть блокчейна в том, что страницы (читай блоки) этой книги одновременно хранятся у всех пользователей Сети, постоянно обновляются и ссылаются на старые страницы. И если кто-то попытается обмануть систему, «вырвав» или «вклеив» в книгу какую-то страницу, то система сразу же обратится к десяткам тысяч других версий этой книги и обнаружит несоответствие в структуре блоков. Таким образом, подделка этих страниц (блоков) исключается, а в книгу можно добавлять только новые записи.

Частные деньги

АВСТРИЙСКИЙ экономист, нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек в работе «Частные деньги» (1976) предложил денационализировать деньги, так как, по его мнению, госмонополия на их эмиссию для общества вредна. В своем знаменитом труде Хайек предлагает устранить монополию центрального банка, создав для денег среду, где более стабильные валюты, наилучшим образом выполняющие функции денег, будут в ходе конкурентной борьбы вытеснять те валюты, которые хуже справляются с возложенными на них обязанностями.

Другими словами, по мнению знаменитого экономиста, поскольку деньги – товар, а абсолютная монополия вредна для общества, то для достижения экономического роста децентрализованно выпущенные различные виды денег должны конкурировать между собой.

Несколько десятилетий спустя выдающийся американский экономист Милтон Фридман предсказал снижение влияния правительств благодаря Интернету, а также появление «надежных электронных денег», позволяющих осуществлять анонимные транзакции.

Внутренняя стоимость биткоина

МНОГИЕ критикуют биткоин не только за «отсутствие обеспечения», но и за то, что его невозможно «пощупать», поскольку тот существует лишь в цифровом виде. Нужно сказать, что в этом плане биткоин не привнес ничего «инновационного», особенно если сопоставить оборот наличных денег в виде монет и банкнот с безналичным оборотом в виде цифр в памяти банковских компьютеров.

Возвращаясь к традиционной финансовой системе, стоит отметить, что независимость центрального банка любой страны от правительства является формальной, существующей лишь на бумаге. При этом эмиссия национальных валют, по сути, не ограничена, а это значит, что денег может быть напечатано сколько угодно.

Банковская система большинства стран при помощи печатного станка и кредитного мультипликатора производит огромные объемы монетарной массы, часто несопоставимые с потребностями реальной экономики. Избыточный объем денежного предложения неизбежно приводит к инфляции – росту среднего уровня цен и дальнейшему обесцениванию национальных (фиатных) валют. При этом последние обеспечены в основном доверием населения к действующей системе и поддерживаются лишь декларируемыми экономическими успехами, а также валютными интервенциями и манипуляциями с ключевой ставкой центробанка.

Возвращаясь к биткоину, нельзя не отметить, что его эмиссия является жестко ограниченной 21 миллионом монет. В настоящее время в обращении находится уже более 16,5 миллиона биткоинов. Таким образом, экспоненциально растущий спрос со временем все больше опережает рост предложения, что неизбежно отражается на росте цены биткоина.

Что касается совокупной рыночной капитализации криптовалют, то лишь с начала текущего года она выросла примерно в десять раз.

Многие уверены, что биткоин далеко не исчерпал потенциал своего роста.

Почему криптовалюта имеет свою ценность

ВОЗВРАЩАЯСЬ к теории, отметим, что товары имеют различную экономическую ценность, определяемую рынком. Другими словами, различные предметы имеют свою ценность только потому, что люди желают владеть ими по тем или иным причинам.

Деньги – это товар. Цена любого товара основывается на субъективной оценке его ценности и степени полезности. Например, цена полотна известного художника состоит не из стоимости холста, красок и времени, затраченного на ее создание. Ценность картины – вещь субъективная, которая находит отражение в складывающейся на пересечении спроса и предложения равновесной цене.

Что касается примера полезности, то пресная вода будет восприниматься и оцениваться совершенно по-разному жителями Европы и стран Центральной Африки.

Все это относится и к криптовалютам. Так, ценность и полезность каждой цифровой валюты (и, соответственно, ее рыночная цена) обусловлены самыми различными факторами. Среди них:

– проблема, которую решает тот или иной блокчейн-актив;

– инновационность технологии, лежащей в основе криптовалюты;

– уровень конфиденциальности транзакций;

– команда проекта, репутация, квалификация и успехи разработчиков;

– продвижение через медиа, способствующее популяризации валюты, и т. д.

Заключение

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ценность цифровых валют во многом обязана их популярности, а также усилиям разработчиков, развитию инфраструктуры и… глобальной финансовой нестабильности.

Поскольку, как уже говорилось, любая криптовалюта имеет ценность, определяемую рынком, это значит, что лишь участники рынка (все потребители, а не только чиновники) определяют, является цифровой актив фантиком или нет. В частности, каждый решает для себя, стоит ли инвестировать в криптовалюты или нет.

Как бы то ни было, цифровые валюты – объективная реальность, и с объемом этого рынка необходимо считаться. В конечном итоге рынок сам определит, какие именно криптовалюты канут в Лету, а какие останутся.

Сейчас о криптовалютах знает уже почти каждый, все больше компаний начинают принимать криптовалюты в качестве оплаты за товары и услуги. В школах Швейцарии ученикам проводят специальные курсы по изучению криптовалют, в Японии вообще не только признали биткоин прогрессивной валютой, но уже активно используют его и в повседневной жизни – в магазинах, кафе, кино. Технологии развиваются, а популярность криптовалют в мире растет, что не может не отражаться на динамике их цен.

Посколько криптовалюты многие считают отличным инструментом сохранения стоимости, то не должен вызывать удивление и растущий спрос на них.

Однако властям многих стран не очень нравится такое положение вещей. Главы центробанков, особенно развивающихся стран, вероятно, обеспокоены возможным оттоком депозитов из банковской системы, но еще больше – тем, что привычные инструменты денежно-кредитной политики попросту перестанут работать.

Так, может быть, правительствам стран прежде чем запрещать что-либо и заявлять о «рисках финансовых пирамид», стоит лишний раз задуматься о конкурентоспособности столь привычных всем национальных валют, а также о других важных вопросах?