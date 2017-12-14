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14.12.2017 В пространстве криптовалют

СМИ всего мира массово и настойчиво муссируют ныне тему криптовалют, денежных знаков, попросту сгенерированных в виртуальном пространстве с помощью компьютера. Создается впечатление, что кто-то заинтересован в «раскрутке» и популяризации непонятных большинству людей, не вращающихся в мире компьютерных технологий (а таких абсолютное большинство среди населения всей планеты), каких-то новосозданных и не имеющих реального воплощения денег.

Похоже, впору даже вводить новый термин «биткоиновая лихорадка» – по аналогии с поражавшими человечество ранее «золотой», «алмазной», «долларовой» и прочими страстями быстрого обогащения.

Сознание людей, пользующихся Интернетом, буквально «рвут» следующие друг за другом сообщения о невиданном в истории человечества росте стоимости виртуальных валют, и в первую очередь самой раскрученной среди них – биткоина.

Рядовых обывателей интересует, как же стать обладателем этого волшебного богатства, дорожающего ныне даже не по дням, а по часам. Мелкие жулики уже пытаются всучить за реальные деньги доверчивым лохам некие отпечатанные на принтере «внушительного вида бумажки» под видом чеков на покупку криптовалюты.

Финансовые специалисты многих стран рассматривают возможности вхождения своих финансовых организаций на глобальный рынок виртуальных валют. А финансовые спекулянты всемирного масштаба уже рассмотрели в этом новшестве далекую перспективу в виде возможности «подмять» под свои интересы всю мировую валютную систему и даже начали битву за это.

Так что же это за «зверь» такой? Попробуем разобраться и предлагаем нашим читателям разные точки зрения, различные мнения в серии статей под рубрикой «В пространстве криптовалют», публикацию которых начинает сегодня наша газета.

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