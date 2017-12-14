14.12.2017

Точка зрения

В преддверии неминуемого краха доллара дельцы, создавшие триллионные капиталы на зеленых фантиках, пытаются увести крупных держателей макулатуры, напечатанной на станках Федеральной резервной системы (ФРС) США, по другому ложному следу.

ИМЕЕТСЯ в виду ажиотаж, нагнетаемый вокруг самой популярной в мире криптовалюты – биткоина. С последней декады ноября эта виртуальная валюта не перестает бить рекорды. В итоге ее курс поднялся на сегодняшний день до отметки в 15000 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка тоже достигла нового исторического максимума, превысив 370 миллиардов долларов. То есть в виртуальном пространстве буквально на наших глазах формируются некие единные для всей планеты деньги.

Материализация виртуальной идеи

ЭКСПЕРТЫ, заинтересованные в раскрутке биткоина, объясняют его рост увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов после объявления биржевым оператором CME (крупнейший биржевой оператор мира из Чикаго) о планах запуска фьючерсов на биткоин (биржевых контрактов купли-продажи) уже в текущем месяце. Ведь тогда виртуальная валюта фактически будет признана традиционным инструментом на всех финансовых рынках мира.

Первого декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила торговлю фьючерсами на биткоин. Как сообщило агентство Bloomberg, первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc) и Cboe Global Markets Inc., управляющая Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). По данным агентства, первые торги могут пройти уже 18 декабря, при этом на бирже сообщают, что они уже готовы стартовать.

Кроме того, купить бинарные опционы на биткоин можно будет через брокера Cantor Exchange, который входит в крупную финансовую компанию Cantor Fitzgerald, также получившую разрешение американских властей.

Как заявляет агентство, на первых порах Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет тщательно следить за торгами. Кроме того, власти попросили обратить пристальное внимание на торги биткоином и сами торговые площадки, а в случае чего – моментально докладывать.

Однако, судя по замечанию главы названной комиссии Кристофера Джанкарло, дескать, «биткоин – это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались, и мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок», в самой комиссии еще не уверены, что делают правильные шаги. Правда, некоторые члены комиссии утверждают, что «запуск фьючерсов на самом деле оздоровит рынок и даже позволит сделать ценообразование более здоровым». Какая связь между созданной из воздуха валютой и реальным товаром, понять невозможно.

Есть финансовые эксперты, которые резко негативно настроены и к биткоину, и к рынку криптовалют в целом. В частности, профессор экономики Йельского университета и обладатель Нобелевской премии Роберт Шиллер заявил в сентябре, что биткоин в настоящий момент является «наилучшим примером рыночного пузыря».

Действительно, с первых дней его существования на рынке криптовалют присутствует определенный хаос. Например, на прошлой неделе в среду наблюдался сбой на многих крупных площадках для торговли криптовалютами. Это служит очевидным подтверждением того, что даже многие биржевые дельцы не совсем понимают сущность и природу биткоина как принципиально нового для них «товара». А также свидетельствует, что виртуальные валюты на данный момент не являются столь стабильным и сверхбезопасным вложением, как это пропагандируют их адепты.

Заменим доллар на биткоин?

С ТОЧКИ зрения глобального прогресса криптовалюты основаны на цифровой технологии Матрицы, которой управляют силы, в задачи коих не входит освобождение человечества от пут Кабалы. Они служат той ловушкой, которая окончательно захлопывается над земным человечеством в условиях Нового Мирового Порядка (НМП). Этот Порядок представляет собой электронное рабство, предусматривающее полное подчинение абсолютно всех энергетических потенциалов планеты, природы и человеческого сообщества, определённым паразитическим силам, которые намерены не только сами контролировать все процессы обменных вариаций, происходящих на энергетических уровнях данной системы, но и иметь от них громадный приток энергии для своих паразитических нужд.

Цифровая экономика, активно внедряемая через все мировые глобальные процессы, безусловно, предполагает исключительно реализацию эгоистических интересов закулисной верхушки, ныне дирижирующей всеми процессами и течениями в финансовой и экономической, а через них и в политической, и в социальной сферах жизни всей нашей планеты и цивилизации.

Биткоин и другие электронные криптовалюты – это новый вариант эмиссионного центра, наподобие американской ФРС, но теперь в глобальном всеобъемлющем масштабе. То, что криптовалюту придумал якобы один конкретный человек или даже небольшая группа, – миф, ничем не подкреплённый и созданный для простолюдинов.

То, что не рекламирует пресса

ОТ человечества тщательно скрывают факт высшей справедливости касательно финансовой системы, которым могут служить только ЭНЕРГОДЕНЬГИ. Испокон веков известно, что все, производимое людьми, ими же и покупается и продаётся, и главным достоянием любого товара является вложенная в него ЭНЕРГИЯ, смешанная во всех ее видах и вариантах.

В основном, это первичная энергия природного происхождения, преображённая посредством человеческого труда и творчества в Продукт Цивилизации, в товары и услуги. Пища, Одежда, Жилье, Транспорт, Отдых, Просвещение, Культура, Образование, Медицина, Военные отрасли … абсолютно ВСЁ это имеет своё происхождение из первичного сырьевого продукта Промышленности и Сельского Хозяйства, а так же из творческого и трудового участия в этом процессе переработки и перераспределения многого количества рабочих, инженеров, сельских тружеников, торговцев – специалистов во всех отраслях...

Поэтому проект энергоденег – это единственно справедливый и законный порядок обмена энергиями между всеми участниками мировой экономики, который неминуемо восторжествует уже в ближайшее время. Очень скоро в этом можно будет убедиться на практике. Этот проект призван заменить собой окончательно скомпрометировавший себя мир безудержной наживы, чистогана, процветания жалкой кучки проходимцев за счет обворовывания всех, кто реально производит материальные ценности. В идеологическом плане это и есть отвергнутый вариант коммунистического устройства общества, где власть предусматривает заботу о каждом члене общества, стремится обеспечить всем необходимым для благодатной и изобильной жизни всего общества без исключения…

Подготовил Виктор ГАММА.