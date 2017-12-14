14.12.2017

Ситуация

Баталии вокруг добычи сланцевого газа, отшумевшие в Харьковской области несколько лет назад, снова разворачиваются в регионе.

Гробы у буровой вышки

ПИКЕТ-ПЕРФОРМАНС устроили недавно под стенами Богодуховской районной госадминистрации жители села Павловки. Мужчина, переодетый в костюм Смерти, стоял рядом с моделью буровой вышки, возле которой были расположены картонные гробы. Эта мрачная сценка отображала возможные последствия добычи углеводородов из сланцевых пластов, которую согласовала с газовой компанией «Харьковэнергопром» местная власть. И сделала это, не учитывая мнения жителей населенных пунктов, вблизи которых разведчики недр намерены вести поисковые работы.

Селяне не хотят их видеть у себя под боком, памятуя печальный опыт прошлого.

– Три десятка лет назад за селом Кручик была пробурена скважина, – рассказывает местная активистка Людмила Антусевич. – Газа она не дала, зато замутила воду. В части сельских колодцев живительная влага ушла, а в других стала маслянистой, не пригодной для питья. Людям пришлось искать новые источники воды. Боимся, что подобное может случиться вновь, когда газодобытчики снова начнут бурить свои скважины.

Опасаясь возможных негативных экологических последствий от газовой разведки, жители сел Павловки, Кручик, Миролюбовки не дали согласия на бурение скважины. Они сказали свое твердое «Нет!» на всех пяти общественных слушаниях, устраиваемых компанией «Харьковэнергопром» в Богодуховском районе.

Люди спрашивали газодобытчиков о воздействии опытно-промышленной разведки недр на окружающую среду, но не получили внятной информации по этому вопросу. Хотя по закону она должна быть оглашена заранее и доступна всем. Вместо четких разъяснений селяне слышали посулы. Если будет дано добро на бурение, громада получит деньги на социальное развитие своей территории.

Власть новая, а приемы старые

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ от общественных слушаний в Богодуховском районе поделился биолог, известный слобожанский природоохранник Валерий Ловчиновский.

– Тревожит полное отсутствие в Украине защиты государством конституционного права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда, – сказал эколог. – Поэтому неудивительно, что на общественных слушаниях в селах Богодуховского района не было ни сотрудников Госэкоинспекции, ни представителей районной и областной администраций.

Валерий Игоревич напомнил, что пять лет назад подобным образом действовала и прежняя власть, продвигая в Украине добычу газа методом фрекинга. Тогда этот проект осудили экологи, здравомыслящие ученые, ряд политических партий. Они указывали на нерешенность многих вопросов, касающихся охраны вод, обеспечения радиационной, сейсмической, химической безопасности, техногенной безопасности. Невзирая на массовые протесты, газовые компании начали поисково-разведывательные работы в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой, Харьковской областях.

На Слобожанщине поисковики пробурили две из 15 запланированных скважин. Коммерческих потоков газа из уплотненных песчаников не получили. Поэтому позапрошлой весной работы свернули. Подобное произошло и на Галичине.

Наступают на те же грабли

НЕСМОТРЯ на отрицательные результаты прежнего поиска нетрадиционного газа, его геологоразведка в нашей стране недавно была продолжена. Государственная служба геологии и недр Украины выдала около сотни разрешений на пользование недрами на нефте­газовых участках, многие из которых содержат газ сланцевых толщ.

Одной из таких делянок является Западно-Гутская площадка, что на западе Харьковской области. Право на разведку и добычу там сланцевого газа приобрела компания «Харьковэнергопром». Эксперты рынка углеводородов связывают эту фирму с окружением бывшего губернатора Слобожанщины, а ныне главы МВД Арсена Авакова.

На днях Харьковский областной совет дал добро на расширения границ участка недр Западно-Гутской площади. Сие значит, что газодобытчики пойдут на новые земли. Жители сел Кручик и Павловки заявили о намерении продолжить борьбу против размещения у себя под боком экологически опасных объектов. Они намерены устроить пикет уже под стенами здания Харьковского областного совета.

Харьков.