14.12.2017

В киевском арт-центре «Я Галерея» прошла встреча с его владельцем Павлом Гудимовым – одним из ведущих украинских арт-менеджеров и кураторов выставок. Павел поделился своими соображениями о роли искусства и художника в жизни общества и состоянии арт-индустрии в Украине, а также ответил на вопросы корреспондента «РГ» и других участников встречи. Предлагаем наиболее интересные фрагменты прямой речи галериста.

Что делать со свободным временем?

ЗАЧЕМ человеку, живущему в пост­индустриальном обществе приобщаться к культуре? Именно потому, что он живет в постиндустриальном обществе. Что такое постиндустриальное общество? Вы прекрасно знаете прогнозы, и они сбудутся раньше, чем мы думаем. Нас заменят роботы, и у человека откроется масса свободного времени. Что с ним делать?

Есть два направления. Первое – образно говоря, бездумно спускать его (время) в унитаз – вредные привычки, компьютерная зависимость, разно­образные увеселения. Второе – духовное саморазвитие и самосовершенствование. А они невозможны без приобщения к культуре.

О сложности взаимоотношений художника искусства с социумом

КАК говорил персонаж Леонида Броневого в известном фильме, «…все художники по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход. Потому что они живут своей, придуманной ими жизнью».

Художник внутри мира реального создает свой, искусственный, мир, мир новой реальности. При этом для него и, скажем так, для обычного человека важность искусственного и реального мира различны. Искусственный мир для художника на первом плане, он более важен, чем мир реальный. Здесь возможно непонимание, тем более что современное искусство по преимуществу искусство рефлексий и смыслов, и говорит оно довольно сложным языком.

С другой стороны, искусство – один из способов коммуникации. Создать свой мир и не транслировать его вовне не имеет смысла. В таком случае этого мира просто не существует. Уровень коммуникации может быть разным, но она необходима.

Поэтому нужно сделать так, чтобы наш гражданин испытывал потребность в культурном продукте.

О проблеме подачи культурного продукта

СЕГОДНЯ мы наблюдаем крайне пассивный интерес к искусству в среде молодежи – старшеклассников и студентов. И причина в первую очередь в острой нехватке специалистов, которые занимаются его презентацией.

У нас есть большая проблема подачи культурного продукта, его качественного промоушена и качественного обслуживания. Редакторы радио, телевидения, газет и журналов часто теряются, когда речь заходит о культурном контенте: как его подавать, чтобы заинтересовать слушателя, зрителя?

Поэтому на первый план для арт-менеджера, куратора выходит умение представлять, преподносить тот или иной культурный продукт. Назрела необходимость создать школу кураторов, организаторов выставок, профессиональных менеджеров с серьезной подготовкой, знанием языков и международного арт-контекста.

Мы говорим не о лабораторном формате, в котором работаю я и некоторые другие галереи и который также необходим. Работая с серьезным материалом, необходимо делать его доступным для широкой аудитории. Культура не должна быть кулуарной или элитарной. Ни в коем случае нельзя действовать избирательно – ты годишься для восприятия того или иного продукта, а ты не годишься. Поэтому аудиторию – от детей до пенсионеров - нужно знать, чувствовать. И здесь нет универсальных формул. Для каждого адресата должна быть своя формула.

Кроме наличия специалистов, необходима государственная поддержка. Например, было бы очень неплохо, если бы министерство просвещения включило музеи в образовательную программу.

О зарубежном опыте и потребительской корзине

НЕДАВНО встречался с польским коллегой. Повел его в Национальный художественный музей. Он ознакомился с экспозицией с большим интересом. А потом спросил, где у нас филиал Национального музея. И с большим удивлением узнал, что такового у нас нет. Во всех европейских странах уже давно существуют филиалы, музеи-спутники, как правило, больших размеров, которые позволяют демонстрировать артефакты из запасников, устраивать сменные экспозиции, шире презентовать современное искусство.

В этом смысле заслуживает особого внимания смелый проект французов под названием Лувр-Ланс – замечательный пример оживления музейной жизни и продвижения культуры в провинцию. В двухстах километрах от Парижа в небольшом городе Лансе построен музей-спутник Лувра. Это самостоятельное предприятие, которое связано с парижским Лувром отдельным научно-культурным соглашением. Что такое Ланс? Заброшенные шахты, терриконы и футбольная команда. Провинция провинцией. Музей построен на месте бывшего угольного разреза. В новом здании организованы полупостоянные экспозиции, где представлены шедевры, переданные на время из коллекций Лувра (причем не второго ряда!). Экспозиции обновляются регулярно. В музее-спутнике также устраиваются временные экспозиции как национального, так и международного уровня. Музей связан с основными вокзалами Парижа челночными маршрутами. Он принимает ежегодно более 500 тысяч посетителей.

Культура должна стать частью потребительской корзины.

Купить продукты, пойти в музей, выпить кофе, купить книгу – обычное дело для французов. Потребительская корзина украинца, к сожалению, не подра­зумевает потребления культурного продукта или, лучше сказать, подразумевает, но не обеспечивает. На культуру украинцу элементарно не хватает средств, так же, в свою очередь, государству не хватает средств на развитие культуры. И это печально.