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12.12.2017 Новая интифада Такое предсказание в свое время сделал английский писатель Редьярд Киплинг.

А ВОТ Дональду Трампу, нашедшему очередной способ обратить на себя внимание, все как с гуся вода. В лучших традициях политики США он мало того, что спровоцировал беспорядки на Ближнем Востоке, так еще и гордится этим. Дескать, в отличие от предшественников, выполнил предвыборное обещание – перенес американское посольство в Иерусалим. И в полном соответствии с действиями своих предшественников Трамп продолжает политику по разрушению Ближнего Востока. Даже удивительно, что у него возникают разногласия с Хиллари Клинтон, которая в свое время приложила руку к организации «Арабской весны».

Не секрет, что уже многие годы Штаты безвозмездно спонсируют Израиль, переводя миллиарды не только на «военную помощь». Договоры о многолетнем сотрудничестве между этими двумя государствами заключались не один раз. Последнее подобное соглашение подписано в 2016 году перед самым уходом с поста Обамы, обязавшее США обеспечивать Израиль военной помощью на

10 лет вперед. Сумма такой помощи 38 миллиардов долларов, что составило исторический максимум для США.

Последние заявления американского президента означают откровенный плевок не просто на международные нормы и законы, но и на все мировое сообщество. Если Израиль давно считает Иерусалим своей столицей, то мировое сообщество с этим не согласно. Статус города является одной из основных проблем палестино-израильского конфликта, затянувшегося на многие годы.

Поступок Трампа уже спровоцировал волнения на Ближнем Востоке.

Как сообщило агентство France-Presse, «лидер «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаил Хания призывает к новой палестинской интифаде, или восстанию по поводу признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля». По мнению Хания, действия США означают полный провал мирного процесса и не оставляют другого выбора палестинскому народу.

Еще 7 декабря представители ХАМАС, контролирующие сектор Газа, возобновили ракетные обстрелы израильской территории, получив в ответ артиллерийские и авиационные удары по своим военным объектам.

Впервые за долгое время с радикалами из ХАМАС солидаризировались и представители куда более умеренного «Движения за нацио­нальное освобождение Палестины» (ФАТХ). В свою очередь, лидер ФАТХ и руководитель Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан Махмуд Аббас призвал народ к вооруженной борьбе за освобождение Иерусалима и других контролируемых израильтянами территорий.

В минувшую субботу толпы протесту­ющих пришли к Дамасским воротам в Иерусалиме, волна столкновений с полицией началась после того, как в нее полетели бутылки. Сразу же появились пострадавшие… Такие же столкновения происходили в Хевроне, Калькилии, в столице Иордании Аммане и во многих турецких городах.

И на Западном берегу реки Иордан начались первые столкновения между палестинцами и силами Израиля. Об ожесточенных стычках сообщили в Армии обороны Израиля. Противостояние началось в палестинском селении Рамалла, где рядом с израильским КПП возводятся баррикады, люди жгут покрышки. На всех остальных территориях проходит всеобщая забастовка, объявленная основными местными политическими движениями. По сообщениям газеты Asharq Al-Awsat, конфронтация между палестинской молодежью и израильской армией произошла в районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон. Стало известно, что армия Израиля загодя направила дополнительные силы на Западный берег реки Иордан.

Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели первого палестинца в результате столкновений с полицейскими восточнее города Хан-Юнис. В разгар беспорядков в восточной части сектора Газа был убит 36-летний мужчина. Один из палестинцев устроил стрельбу возле Иерусалима, есть жертвы.

На странице организации Красного полумесяца в Facebook: «На Западном берегу (реки Иордан), в Иерусалиме и в секторе Газа пострадали 767 человек, им была оказана медицинская помощь». В сообщении отмечается, что больше всего пострадавших – 479 человек – оказалось в секторе Газа, передает РБК.

Ранее посол Палестины потребовал отменить решение Трампа по Иерусалиму и заявил, что Палестина больше не считает Америку посредником в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта, ее роль «обесценилась».

Как сообщает Hurriyet daily news, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и обвинил полицию Израиля в несоразмерном применении силы против палестинских протесту­ющих. Он также подверг критике решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Против США и Израиля протестовали мусульмане во всем мире. Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание в связи с заявлением Трампа. Все 14 государств-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции.

МИД Украины не поддержал верного союзника и настаивает на необходимости выполнения решения Совета безопасности ООН относительно статуса Иерусалима и полного соблюдения международного права.



По сообщениям информагентств.

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