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12.12.2017 Коррупция под крышей «Тема коррупции во власти занимает топовые позиции в телеэфирах. Более того, она превратилась в своеобразный символ. Мировые лидеры, встречаясь с украинскими лидерами, в публичных заявлениях обязательно упоминают тему коррупции в Украине. В общественном сознании закономерно сформировалась установка, что нынешняя власть такая же коррупционная, как и прошлая», – заявил Петр Симоненко.

ПОРОШЕНКО и его приближенные преуспели в создании схем расхищения государственных средств. Коррупционеры, казнокрады, аферисты и проходимцы разных мастей и калибров, работающие «под сенью» президентского покровительства, проявляют недюжинную смекалку и изобретательность в реализации разнообразных механизмов и систем личного обогащения за счет государства.

Как выяснили СМИ, государственное авиастроительное предприятие «Антонов» утратило контроль над финансовыми потоками от авиаперевозок в рамках программы НАТО. Основная прибыль от этих услуг теперь оседает в двух иностранных посреднических компаниях – Antonov Salis Gmbh и Dreamlifts LTD. Руководящие должности в них, как и в ГП «Антонов», занимают лица, приближенные к президенту Порошенко.

Созданная в прошлом году немецкая компания Antonov Salis Gmbh получила в оперативный лизинг семь самолетов ГП «Антонов». Учредителем немецкого предприятия Antonov значится гражданин Германии П.Майшайдер, а украинский «Антонов» связан с этой компанией именами Александра Гриценко (гендиректор «Авиалиний Антонова») и Виталия Мовчана (вице-президент ГП «Антонов»). Они совмещают должности на государственном предприятии и в немецкой фирме-«прокладке». В регистрационных документах Antonov Salis Gmbh также значатся еще две фамилии – В. Пашко и О. Манзий.

Dreamlifts LTD – еще одна компания, получающая доходы от авиаперевозок в рамках программы НАТО, имеет британскую юрисдикцию.

Ранее бывшего главу ГП «Антонов» Дмитрия Киву обвинили в непрозрачной схеме управления корпоративными правами госпредприятия и недостаточных поступлениях от перевозок для НАТО, осуществляемых украинскими самолетами. Кива эмигрировал в Баку. Сейчас и.о. президента ГП «Антонов» является Александр Кривоконь.

ГП «Антонов» контролирует председатель совета директоров корпорации «Украинская авиастроительная компания» Михаил Гвоздев, ранее возглавлявший госпредприятие и бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко.

«Укроборонпром» с лета 2014 года возглавляет Роман Романов. До назначения на высокую должность он занимался торговлей автомобилями, в том числе «Хюндай». Их в Украине собирает корпорация «Богдан» Олега Гладковского (Свинарчука), совладельцем которой ранее был ныне действующий президент Петр Порошенко. А Гладковский сейчас занимает должность первого заместителя секретаря СНБО и курирует деятельность «Укроборонпрома».

Первые два года работы Романова руководителем «Укроборонпрома» уже обошлись бюджету в 685 миллионов гривен. В такую сумму Государственная аудиторская служба оценила убытки концерна от потери активов и неэффективного использования ресурсов. Причем наибольшие нарушения выявлены как раз в «Укрспецэкспорте» и на его дочерних предприятиях.

Кроме того, журналисты выяснили, что «Укроборонпром», который возглавляют приближенные Порошенко, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы. Участники схем связаны с президентским менеджментом, а расследования по этим делам прячут в прокуратуре.

Не отстает от Петра Порошенко и его подельников и супруга «гаранта» Марина. Правда, «трудится» она, как и полагается первой леди, преимущественно на ниве благотворительности – вовлечена в «дерибан» денег, выделенных через международные гуманитарные фонды европейскими странами и США на поддержку детей-инвалидов в Украине.

Соб. инф.

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