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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Страна гигантских зарплат

12.12.2017 Мы богатеем не по дням, а по часам. Премьер пообещал минимальную зарплату в 2018 году до 3700 гривен. Президент сказал премьеру, чтобы не мелочился и сразу поднимал до 4100. Госстат сообщил, что темпы роста зарплат у нас просто головокружительные: в отдельных отраслях средний размер получки 30 тысяч гривен в месяц. Не понимаю только, почему при таких высоких зарплатах народ массово валит за границу? И почему в рейтинге покупательной способности мы в числе наибеднейших?

НАЧНЕМ со средней температуры по палате. Общеизвестно, что официальной цифрой средней заработной платы в стране у нас считаются 7377 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты. Эта цифра фигурирует как абсолютная официальная истина с тех пор, как Гройсман сказал, что «в Украине средняя зарплата превысила 7 тысяч гривен». Сказал – как отрезал. Никто даже не усомнился.

При этом власть аккуратно подводит нас к мысли, что зарплата в

7,3 тысячи гривен – это просто усредненный математический показатель, а на самом деле мы зарабатываем намного больше. Наши доходы идут вверх семимильными шагами.

По утверждению Госстата, зарплату нам только за этот год подняли на 37,9 процента. Конкретно в нынешнем октябре по сравнению с октябрем 2016 года рост на 19,9 процента. Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2016 года наблюдается в Тернопольской области – на 54 процента, Черновицкой – на 51,4, Кировоградской – на 48,9, Закарпатской – на 48,6, Хмельницкой – на 48,4, Херсонской – на 47, Винницкой и Черкасской – на 46,9, Сумской и Житомирской – на 46,7, Ивано-Франковской – на 45,3, Волынской – на 45,2, Черниговской – на 44,9, Львовской – на 44,1 и Полтавской – на 43,3 процента.

Госстат также сообщает, что в октябре самые высокие зарплаты получали штатные сотрудники авиа­ционного транспорта – 33,7 тысячи гривен в месяц, военные – 15,6 тысячи; работники финансового и страхового сектора – 13,3 тысячи, сферы информации и коммуникаций – 12,7 тысячи гривен.

Но Госстат стыдливо умалчивает, что намного больше зарабатывают чиновники, депутаты и судьи. Например, максимальная зарплата судей местных судов достигает 126 тысяч гривен, апелляционных – 210 тысяч гривен. Если учесть, что в стране около 20 тысяч судей, то набегает немалая нагрузка на бюджет.

В госкомпаниях, госбанках, в «директоратах» реформ в порядке вещей десятки тысяч гривен – у среднего персонала и миллионы – у начальства. Нацбанк, как известно, поднял своим сотрудникам зарплаты до 200 тысяч гривен.

Однако что удивительно: по данным опроса рекрутингового портала HeadHunter, 25 процентов работников говорят, что зарплату им вообще не пересматривали, как минимум, последние года полтора-два; 39 процентов стали получать больше всего на 5-10 процентов и только каждому десятому зарплату подняли на 30 процентов.

Более того, на форумах и в соцсетях собственники отечественного бизнеса признаются, что редко предлагают в крупных городах зарплату выше 10 тысяч гривен. А в провинции нормой считается 4-5 гривен в месяц.

Откуда же средний показатель роста зарплат в 38 процентов? Оттуда! От зарплат судей и чиновников, которые сложили с минимальной, разбавили действительно средней – около 4 тысяч гривен и все это разделили на количество народа, трудоустроенного легально. А сколько работает нелегально!

Кстати, я вам скажу сколько. В мае любитель «острого словца» и автор мысли о «прожорливой нации» – министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что «на двух легально трудоустроенных украинцев приходится один, который зарабатывает в тени». Это выходит около 8 миллионов человек.

Причем половина из них – работники сельского хозяйства и связанных с ним сфер. Дальше – строители, торговцы, мелкие предприниматели, сфера услуг, быта, перевозок и т.д. И далеко не все «теневики» получают даже минимальную зарплату, особенно в селе.

К слову, опрос украинских наемных работников, проведенный упомянутым выше агентством HeadHunter, показывает, что лишь

54 процента получают целиком «белую» зарплату, а 46 – полностью или частично «в конвертах». Из них у 77 процентов «черная» составляющая – больше половины или вся зарплата.

Причем, в отличие от того, что было в «дореволюционные» времена, доход этих людей очень часто ниже официальной средней зарплаты. Почему? Потому что отечественный бизнес реально находится в «пункте Ж» и едва сводит концы с концами. Как говорил один мой знакомый, «мне убытков на зарплату не хватает».

Неудивительно, что народ, который что-то умеет делать руками и не заморачивается относительно условий труда, массово валит за границу, создавая тем самым две проблемы. Первая – дефицит рабочих мест. О чем бизнесмены рассказывали на недавней встрече с Петром Порошенко, который, в свою очередь, посоветовал им поднимать зарплаты и дальше.

Вторая – риск отмены безвиза, который может сильно огорчить высокооплачиваемый сегмент наших сограждан, уже обзаведшихся новенькими биометрическими паспортами и намылившихся провести летний отпуск в Европе.

Напомню: по соглашению с ЕС, если в первый год действия безвиза на просторах ЕС «затеряется» значительное число украинских граждан, любая страна Евросоюза решением своего парламента может приостановить наш въезд на свою территорию по биометрическому паспорту. И ку-ку – дверка в Европу захлопнется. Если она еще не захлопнется раньше из-за конфликта с поляками и венграми и «дискуссии» с Евросоюзом по лесу-кругляку.

Есть еще одно доказательство, что данные Госстата о небывалом росте зарплат – это фейки. Возьмем самые банальные цифры из сводок все того же Госстата. Читаем внимательно. Товарооборот розничной торговли Украины в январе – сентябре 2016 года составил 829,8 миллиарда гривен. Запомнили? Товаро­оборот розничной торговли Украины в январе – сентябре 2017 года – 578 миллиардов гривен. И это при том, что с прошлого года по многим товарным, а особенно продуктовым группам цены заметно выросли.

А с января по октябрь 2017 года оборот розничной торговли составил 651 миллиард гривен. То есть за 10 месяцев этого года наторговали меньше, чем за 9 месяцев прошлого. Хотя зарплаты якобы выросли на 38 процентов! На что же мы их потратили?!

Любопытно, что, по подсчетам общественной организации «Публичный аудит», в долларовом эквиваленте потребление в Украине обвалилось почти в 4(!) раза. Действительно 829,8 миллиарда гривен за 9 месяцев прошлого года – это 32,4 миллиарда долларов, 578 миллиардов гривен в этом году – 22,3 миллиарда долларов. В то же время в январе – сентябре 2013 года потребление составило 638,1 миллиарда гривен, что при курсе 8 гривен за доллар и инфляции 0,5 процента равнялось 80 миллиардам долларов. Неудивительно, что в рейтинге европейской покупательной способности GfK Purchasing Power Europe 2017 мы заняли аккурат последнее место, следом за Молдовой.

Более того, есть интересный показатель, который, на первый взгляд, никакого отношения к покупательной способности населения не имеет, но на самом деле напрямую с ней связан. Это прямые иностранные инвестиции (ПИИ). По данным Госстата, за три квартала 2017 года приток ПИИ составил всего лишь 1,2 миллиарда долларов, хотя в 2016 году было 3,8 миллиарда долларов, в 2015 году – 2,8 миллиарда долларов.

Секрет фокуса с инвестициями в 2015-2016 годах я объясню: это Нацбанк поднял для банков нормативы капитализации, и материнские структуры закидывали в свои украинские «дочки» недостающие деньги, чтобы Валерия Гонтарева их не закрыла. Плюс бизнес достраивал и «доигрывал» проекты, которые были начаты до Евромайдана. Если половину ТРЦ построили, не будешь же его бросать на полдороги.

Новые же проекты, ориентированные на потребительский рынок, практически не запускаются. Недавно прочитал интервью изданию delo.ua генерального директора компании, которая представляет тут торговые марки Bosch, Siemens и Gaggenau.

На вопрос «Рассматривает ли компания BSH Hausgeräte возможность производства комплектующих для техники в Украине?» он ответил: «Могу сказать откровенно: пока что нет. Как я отметил выше, во-первых, потому, что не можем найти нужного качества комплектующих. Во-вторых, по причине низкого спроса. Любой международный концерн, принимая решение о строительстве завода в стране, прежде всего оценивает возможности реализации продукции на локальном рынке».

Еще вопросы по поводу наших гигантских зарплат остались? Или уже все и так понятно? Возможно, вы хотели бы узнать, почему в прошлом году розничный товарооборот был больше, чем в этом? Это легко объяснить. Просто у народа еще сохранялся «подкожный жир» с прошлых времен. За год высокие цены на коммуналку, бензин и вообще на все «съели» содержимое загашников. Вот и пришлось затянуть пояса...

Егор Смирнов.

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