12.12.2017

Как сообщает портал «Тексты.org», Украина возглавила рейтинг европейских стран с самой низкой зарплатой



В СРЕДНЕМ украинцы получают чистую зарплату в размере 190 евро (6048,04 гривны по курсу НБУ). Рядом расположились только Молдова и Азербайджан – 216 и 232 евро соответственно. Само собой деньги идут к деньгам. Поэтому самая высокая чистая зарплата наблюдается в Швейцарии – 4421 евро. В карту также не включены Лихтенштейн и Монако, результаты которых превзошли даже страну банков, часов и сыра. Тамошние показатели слишком неприлично зашкаливают, унижая жителей других более крупных и солидных государств. Проигрывает Украина европейским государствам и при учете зарплаты «с налогами» – 7350 гривен по данным Минфина. А при пересчете на покупательную способность – на третьем месте снизу. Тут цифра меньше только в Молдове и Армении. Но стоит отметить, что в этих странах зарплата немного выше, чем в Украине. Единственное утешение – это цены в этих государствах, которые относительно заработка больше наших.

Не лишним будет напомнить, что до так называемой революции достоинства, средняя оплата труда в Украине была приблизительно на одном уровне с Россией, если даже не чуть выше. Как туго ни приходилось, как ни свирепствовали приближенные к президенту «янычары», прибирая в свои руки прибыльные отрасли, страна стабильно и поэтапно развивалась, макроэкономические показатели росли, бизнес, с трудом, но таки развивался. Все эти факторы сохраняли стабильность, поддерживали уровень жизни и доходов населения страны в пристойных рамках.

После наступления «светлых» послереволюционных времен вместо европейских зарплат наши граждане стали получать ничтожные 190 евро в месяц, что несколько расходится с теми обещаниям, которые щедро раздавали новоявленные «реформаторы». Даже при столь разительных несовпадениях между обещанным и реальностью остается многовато простаков, до сих пор верящих в «светлые идеалы Майдана».

Хотя уже появляются явные признаки коллективного отрезвления народных масс. Тому подтверждением стало голосование на телеканале NewsOne, где зрителям предложили выбрать, за кого бы они сейчас проголосовали – за прошлую «злочинную владу» или за нынешнюю – «европейских реформаторов».

Из 46,6 тысячи проголосовавших (цифра немалая!), 92 процента выбрали «злочинную владу» Януковича. По сути, это первое подтверждение для тех пророков в нашем отечестве, которые еще в 2014 году предупреждали майданных активистов, что придут времена, когда режим Януковича будет восприниматься как утраченный золотой век Украины, как бы это ни было грустно.

Вдоволь насмотревшись на последствия евромайдана, массы естественно затосковали по стабильности. Они УЖЕ готовы простить тех, кто хоть и воровал, но обеспечивал какой-то порядок. А тут мало того, что воруют деньги буквально чемоданами, так еще и хаос в стране допустили невиданный. Даже американцам, известным любителям воду помутить, и тем тошно стало.

Пока результаты таких опросов для властей предер­жащих словно «слону дробина». Но, как известно, вода и камень точит…