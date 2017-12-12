Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Генпрокурор, не тот фураж, не тот фурор

12.12.2017 Экспресс-панель: «Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части», – замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. ПРОШЕДШАЯ неделя битком набита более чем значительными событиями с далеко идущими последствиями. К сожалению, негативными. Поэтому начну обозрение с позитива: на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся боксерский поединок во втором полулегком весе между украинцем Василием Ломаченко и кубинцем Гильермо Ригондо.

Чем бой привлекателен и уникален – встречались два дважды олимпийских чемпиона. При этом Ригондо всячески троллил Ломаченко перед встречей, как минимум, полгода. Видимо, от страха. Но и тут Василий переиграл кубинца – на встрече «глаза в глаза» Ломаченко специально надел очки, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть хвастуна. Гильермо первым отвел глаза, дал слабину. Так и получилось: Василий разбил Гильермо, как стеклянную вазу, не давая ему ни малейшего шанса. На седьмой раунд кубинец просто не вышел, посчитав, видимо, что здоровье дороже.

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В/на Украине продолжаются «сеансы саморазоблачений». Вовсю фальшивит глава МИДа Украины Павел Климкин. Он в течение недели сделал три заявления, в основном через Twitter, одно «краше» другого.

Почитайте, соотечественники, великие мыслизмы главы украинской дипломатии.

Мыслизм первый: «Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятная беседа с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров на Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди покидают регион».

Венгры разбегаются, проблема рассасывается. А отчего они разбегаются, Климкина совершенно не волнует.

Мыслизм второй: «МИД оценивает, что почти 1 миллион украинцев (работает. – Ред.) в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику», – заявил Климкин.

А кто будет спасать украинскую экономику, от достижений которой украинцы бегут в Польшу?!

Мыслизм третий как окончательный диагноз: «Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это «демократия через право». Поэтому мы обратились к комиссии и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка», – написал Климкин.

Стоит ознакомить любезных сооте­чественников с рекомендациями. Венецианская комиссия призвала внести изменения в статью 7 Закона «Об образовании» относительно преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в Европейском союзе, в том числе на русском: «Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее использу­емого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому поднимает вопросы дискриминации».

Теперь о «реализации», упомянутой Климкиным.

Великий спикер Парубий сразу заменил «форму» Венецианской комиссии на «содержание»: «Было согласовано, что седьмая статья Закона «Об образовании» меняться не будет», – объяснил Парубий.

Тут нет никакой особой хитрости, Венецианская комиссия может только РЕКОМЕНДОВАТЬ, но не может наста­ивать на рекомендации. Роль комиссии давно известна – наводить тень на плетень. Даже если нет ни солнца, ни плетня. Одно слово, Европа…

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Прошедшая неделя, вне всякого сомнения, есть пик карьеры генпрокурора Юрия Луценко: наконец-то арестован крышелаз Саакашвили и водворен в ИВС (изолятор временного содержания). Где он немедленно объявил голодовку.

Но в каждом пике скрыт крутой спуск. Взять того же Саакашвили – что с ним делать? Судить по наспех сляпанным «прослушкам» практически невозможно по многим причинам, одна из главных – разваленная судебная система. Даже самый безбашенный и лично преданный Порошенко судья не возьмется за такое дохлое дело, а если и возьмется, то будет тянуть его бесконечно долго, чего ему не позволят. Тупик, однако. Остается высылка. Но куда? Михо, понятно, номенклатура США, и экстрадировать его в Грузию не позволят. Да и в Грузии его не особенно ждут – и соратников на родине осталось немало, целая партия, и тайн он опасных знает слишком много. Остается только европейская жена, да вот только Европе эта головная боль тоже не очень нужна.

А с американцами Юрий Витальевич сильно себе подгадил, когда занялся всяческими антикоррупционными бюро, сооруженными в Украине непосредственно американцами с единственной целью – отслеживать исчезновение американских денег в бездонных украинских карманах.

Для начала Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ находится вне закона, а потом и вовсе взял да и опубликовал данные «агентов под прикрытием». Вообще-то это деяние во всех нормальных странах считается предательством и уголовным преступлением. На что рассчитывал Луценко, даже и предположить трудно – глупость вопиющая налицо.

Реакция США была мгновенной. Планировалась некая конференция в США, куда должны были ехать Луценко, глава МВД Арсен Аваков и министр юстиции Павел Петренко, но… Накануне конференции генпрокурор США отменил встречу с Луценко. С ним отказались встречаться представители и ФБР, и Госдепартамента. И пошла «утечка информации», что из Госдепа намекают Порошенко: пришло время сменить генпрокурора. А на самом деле для Порошенко все еще хуже и запущенней, чем кажется на первый беглый взгляд.

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