12.12.2017

Наши ветераны

В Коммунарском районе Запорожья хорошо знают Ивана Лукича Хруща – ветерана труда, участника войны с фашистами. Более десяти лет он возглавляет комиссию по патриотическому воспитанию молодежи, поддерживает тесную связь с шестью общеобразовательными школами. Во время встреч ветерану есть о чем рассказать.

Полицаи выслуживались

ИВАН родился в селе Любимовке Михайловского района в 1926 году. Он был самым младшим, кроме Ивана в семье были братья Владимир, Николай, Виктор и сестра Александра. Все трудились в селе, только Владимир уехал в Донбасс и стал шахтером. Отец Лука Митрофанович работал бригадиром полеводческой бригады местного колхоза имени Чапаева, а мама Матрена Ивановна – на разных работах. Иван до войны успел окончить семь классов и тоже подключился к колхозной жизни.

А война Ивану запомнилась прежде всего преследованиями, которые устраивали полицаи. Первый раз они собрали группу из 30 подростков для отправки в Германию и погнали в сторону станции Пришиб. Но по дороге Иван, его двоюродный брат Ваня и дружок Вася Бабанин, сговорившись, поодиночке сбежали и попрятались у родственников. Вторично их вели уже под конвоем. На станции посадили в телячий вагон. Ребята снова решили бежать. Сняли и связали пояса, обмотали самого худенького паренька и ночью через окошко спустили его, чтоб он снаружи открыл засов. Открыли. Начали прыгать на ходу. Как выяснили днем, оказались под Запорожьем. Через неделю добрались домой и поселились на чердаке у дяди.

Их снова нашли и вместе с другими ребятами и девчатами полицейские с немцами привезли на бричках на станцию, надежно закрыли в вагоне и не открывали его до самой Польши. А потом привезли в Германию. Это было в 1943 году.

– Меня взяли на работу к бауеру (фермеру) в село Польшевиц, я ухаживал за лошадьми, – вспоминает Иван Лукич. – Кроме меня, там были еще двое угнанных ребят и двое девчат. Когда советские войска подошли ближе, немцы стали перемещаться на запад. Хозяин дал команду запрягать лошадей, в кибитку погрузили кое-что, а по бортам прикрепили велосипеды и тронулись в дорогу. Ночью во время стоянки я отвязал велосипед и умчал обратно в село, к своим землякам, и мы вместе решили бежать. Шли полями по ночам, пока нас не задержали наши. Долго проверяли, кто мы и что здесь делали. После чего я попал в пехоту полка 1-го Украинского фронта.

...С винтовкой в руках Иван воевал в Германии, освобождал Чехословакию. Чехи радостно и гостеприимно встречали советских воинов. Там же молодому красноармейцу Хрущу предложили перейти на службу в группу разведки. Его направили в Александровск, что на Южном Сахалине. Попал в моторазведбатальон. Бои с японцами были короткими, но жаркими. Заработал медаль «За боевые заслуги», стал старшиной. Вторая мировая война закончилась, но демобилизовался Иван только в 1950-м и поехал домой. Брат Владимир погиб в Донбассе, другие братья вернулись.

Был настоящий завод, а стал…

ПОСЛЕ возвращения Иван пошел работать в Запорожье на заводе «Коммунар», где в то время выпускали комбайны. В 60-е годы предприятие начали перестраивать на выпуск автомобилей. В этом процессе активно участвовал и молодой коммунист Хрущ, который стал разметчиком. Великолепным наставником и учителем у него был Георгий Иванович Чорный, который всю жизнь проработал разметчиком. К нему приходили советоваться даже конструкторы. Иван окончил школу мастеров, а потом экономический техникум в Днепро­дзержинске. Был мастером, старшим мастером, начальником смены, замначальника участка, замначальника цеха. Активно участвовал и в общественной жизни. Ивана Лукича избрали председателем цехкома, а потом парторгом инструментального цеха, где трудилось около 130 коммунистов. А позже Хрущ работал начальником цеха запчастей, начальником сбыта завода. Тут же встретил будущую супругу Клаву, которая работала начальником химлаборатории.

– Мы тогда выпускали до пяти тысяч автомобилей «Запорожец» в сутки! – отмечает Хрущ. – Это не то, что сегодня... По сути, загубили завод.

Выйдя на пенсию, Иван Лукич стал директором оздоровительного управления в Кирилловке, где была заводская база отдыха. И сегодня Хрущ не сидит на месте. Как председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи регулярно со своими активистами наведывается в школы Коммунарского района, встречается со школьниками.

– Мы хотим, чтобы дети получили настоящую путевку в жизнь, – говорит ветеран. – А для этого должны знать историю своей страны, настоящую, а не ту, что сегодня преподносят молодежи наши многие политики. Вот мы и стараемся достучаться до юных сердец...

Запорожье.