Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Десаакашвилизация Украины, или Будет ли третий Майдан?

12.12.2017 компетентное мнение Если что-то произошло один раз – это случайность,если дважды – совпадение, а если три – закономерность. ДЛЯ меня Майдан-2004 начался с протеста сумских студентов против нелепейшего решения по объединению сумских вузов в один в 2004 году. Я горжусь тем, что был первым, к кому обратились студенты, и рад, что студенты сумели отстоять самостоятельность своих классического и педагогического имени Макаренко университетов.

23 ноября 2013 года перед вторым Майданом я дал интервью (оно до сих пор есть в Интернете), где выразил обеспокоенность тем, что налицо явные признаки непростой ситуации, о которой говорили разворачивающиеся вокруг колонны № 1 страны события: несколько десятков стопок (штук по 500 в одной) газет, коряво написанный лозунг «Путин, смойся», заросшие 25-

35-летние ребята в камуфляже, аппетитно чавкающие над армейскими мисками.

8 декабря 2017 года возле Верховной Рады можно было видеть уже достаточно организованный палаточный городок с продуманным расположением палаток с выходами к ограждению, дежурных при входе, большим количеством нехитрых настенных агитационных материалов, несколькими деревянными жуками, заготовками из готовых вспыхнуть в любой момент шин и т. п.

Первые два майдана власть проиграла, совершая ошибку за ошибкой. Казалось, пора бы и научиться. Но не тут-то было. Проблема Саакашвили возникла практически на пустом месте. Даже начинающий политик и дипломат (как, к примеру, Трамп) не должен делать таких ошибок. Кризис вызвал даже не никчемный закон о декоммунизации, не мощная пиарщица Тимошенко, не вооруженные люди, ничего не боящиеся, как отведавшие человеческой крови хищники, а всего лишь отставной президент Грузии, по размерам и ВВП не превосходящей Одесскую область (не зря же Михо был поставлен именно на нее).

Назначение его главой Одесской ОГА стало первой ошибкой. Неужели было не понятно, что третий президент Грузии имеет более амбициозные планы? Видимо, тот факт, что Саакашвили не сможет баллотироваться в депутаты и тем более в президенты Украины (премьера же в Украине назначают, а не избирают), убедил, что он будет довольствоваться тем, что дали – достаточно скромным для его амбиций местом одесского губернатора.

Получилось наоборот: подвешенное положение помогает ему устраивать политические шоу, постоянно находясь как бы в стороне и не неся ни малейшей ответственности. Зато с перспективой стать как бы отцом нации. Ну не получилось в Грузии, получится в Украине или еще где-либо (за всю историю человечества такого еще не было)! И хотя Саакашвили отменный шоумен, все равно удивительно наблюдать, как все идет по выгодному для него сценарию.

В наше время «победы пиара над разумом» самое страшное – забвение. Неужели власти предержащие этого не понимают? Казалось, что после «смешного пребывания в кустах» на инаугурации президента США у Саакашвили нет никакого политического будущего. Ну разве что роль ведущего на второсортном телеканале, где поют об Украине размером «...от Польши до Грузии»? И тут на пустом месте власть делает амбициозному Михо такой подарок!

Глупее, чем лишить его гражданства, придумать трудно, даже если он в своё время где-то что-то «недозаполнил». Ведь после этого Михо сразу же стал очень выгодным для использования «друзьями», которых у нынешней украинской власти так много, что и врагов не надо. Следующим стал инцидент на границе, в котором власть с позором проиграла: и поезд задержали, и фейк о заминировании распустили, и спровоцировали толпу на так называемый прорыв Михо через границу, и все это по телевидению транслировали на весь мир.

Вроде бы после подобного власть должна образумиться: и число поездок по регионам у Саакашвили все уменьшается, и по количеству, и по числу приходящих на них людей (к примеру, в Сумах было всего до 300 человек – явно мало для областного центра). И постоянно переносимые «последние китайские предупреждения» власти (то на 7 ноября, то на 3 декабря и т. п.), которые так ни к чему серьёзному и не привели. И вдруг! Откровенно смешной арест и еще более смешное освобождение из автозака.

Очередной же пятничный арест уже сильно простуженного Михо невольно вызывает всё большую симпатию к нему во всем мире. В настоящее время арестованного третьего президента Грузии власти скорее всего отпустят под домашний арест (хотя и дома-то толком у него в Украине нет), чем усугубят себе и так достаточно сильную головную боль. Уже просматривается Саакашвили, во время своего домашнего ареста выступающий перед народом с балкона, словно В.И. Ленин. То есть одновременно усиливается саакашвилизация общества и проводится десаакашвилизация Украины. И конца этому пока не видно.

Разгорится ли третий майдан, сказать трудно, хотя предпосылок для этого несомненно больше, чем четыре и тринадцать лет назад: в три раза ухудшившийся уровень жизни украинцев; принятие антиобразовательного, антимедицинского, антипенсионного и других подобных законов; ссора практически со всеми странами-соседями; большая любовь к заокеанскому партнеру и сверхпослушание и его издевательское отношение. Больше волнует не это, а то, что же будет делать страна, когда в очередной раз очередной майдан сметет всех и вся? Ни президент, ни Кабинет министров, ни депутаты Верховной Рады, ни политологи с политтехнологами вразумительного ответа так и не дают.

Александр ТЕЛЕТОВ,профессор.

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