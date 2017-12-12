12.12.2017

Аналитический взгляд

Политические скандалы и конфликты внутри власти, откровенные спектакли и скандальные бездумные заявления захлестнули Украину в последние две недели. В стране преднамеренно нагнетается уровень конфликтной напряженности, и подогревают закипающий котел явно «сверху».

ПРОБЛЕМЫ западных кураторов Украины в лице прежде всего Трампа и Меркель развязали руки власти Порошенко, которая с целью самосохранения принялась формировать в стране олигархо-авторитарную модель управления, на фоне которой режимы Януковича и «позднего» Кучмы покажутся детскими играми.

И теперь уже совершенно бессмысленны заявления о «преступном режиме Януковича» и люстрации представителей этого режима, поскольку нынешний режим, как минимум, ничем не лучше.

Вот только ситуация в стране теперь совершено иная. Ведь раньше в Украине не было войны, не было на руках огромного количества оружия, не было тысяч обозленных людей, прошедших фронт. Власть своими действиями толкает страну к пропасти. Думается, в Кремле сейчас бурно аплодируют придурочным телодвижениям коррумпированной украинской верхушки.

А еще она толкает Украину в международную изоляцию. Ведь Америка и Европа не простят Порошенко ни кампании против НАБУ, ни Саакашвили, независимо от того, как следует относиться к Бюро и бывшему грузинскому гаранту. Режим Порошенко бездумно «жжет мосты на Запад». И теперь, кроме гражданской войны на востоке, плавно перетекающей в войну с Россией, Украина получит еще и «дипломатическую и финансовую войну» с Западом.

Госдеп уполномочен заявить

ПЕРВОЙ ласточкой этой холодной войны на западном фронте можно считать резкое заявление, размещенное на официальном сайте Госдепа США. Из документа следует, что в конфликте НАБУ с подконтрольными Порошенко Генпрокуратурой и СБУ США встали на сторону своего любимого детища – НАБУ.

«Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины и захват важных документов НАБУ, требование отставки Сытника вызывают обеспокоенность в части желания Украины бороться с коррупцией. Эти действия выглядят как часть усилий, направленных на подрыв независимых антикоррупционных институтов, которым оказали помощь США и другие страны. Они подрывают доверие общественности и международную поддержку Украины», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В Госдепе также напомнили о словах госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что «Украине нецелесообразно бороться за свое тело в Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции».

«Отображая выбор народа Укра­ины, Соединенные Штаты призывают все ветви украинского правительства совместно работать над ликвидацией коррупции из общественной жизни. Устранение коррупции является отправной точкой для достижения стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев», – правильные по своей форме слова в очередной раз повторили в Госдепартаменте.

А чиновники из МВФ весомо продемонстрировали их серьезность, отказав Украине в выделении очередного транша обещанного займа.

«Саакашвили-шоу»

А ВЛАСТЬ Порошенко, вместо того чтобы задуматься над этими «звоночками от хозяев», в припадке неадекватности «вляпалась» в дурно пахнущую историю с Михаилом Са­акашвили. Началась она со скандального прорыва границы. Перипетии задержания Саакашвили нацгвардейцами на крыше, обыска, выламывания дверей, а также последующего освобождения «новоявленного мессии» толпой сторонников из конвойного транспорта излагать не будем, поскольку они уже отошли на второй план.

Заметим лишь, что этой дурацкой операцией власть сама повысила рейтинг Саакашвили, создав ему ореол «важнюка», хотя буквально еще недавно митинги с его участием, скажем так, аншлагов не собирали. Ведь народ устал от бесконечного экономического кризиса, войны, на которой наживается властно-олигархическая верхушка, и бессмысленности революций, приводящих к власти бессовестных временщиков.

К тому же совершенно надуманно и глупо выглядело возбуждение против Михо уголовного дела о «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что организованные Саакашвили акции в Киеве якобы проплачены окружением экс-президента Януковича. В частности, бизнесменом Сергеем Курченко. И направлены на свержение государственной власти в Украине. Поскольку беглый Курченко якобы находится в России, то в словах Луценко и других чиновников недвусмысленно звучало обвинение в том, что Саакашвили является агентом Кремля, расшатыва­ющим ситуацию в Украине. Интересно, какому недалекому пропагандисту пришло в голову, по устоявшейся уже традиции, назвать путинским агентом абсолютно дискредитировавшего себя в России грузинского «жевателя галстуков»? А поверить в это вообще может лишь человек с полным отсутствием мозга.

В качестве доказательства прокуратура обнародовала аудиозапись, в которой, как модно говорить, человек с голосом Саакашвили якобы договаривается с человеком с голосом некоего лица, приближенного к Курченко (голоса которого на самом деле никто и не знает), о получении полумилли­она долларов на проведение подрывной работы в Украине.

Обвинения генпрокурора сразу же стали абсолютно бездоказательными и абсурдными после того, как один из двух агентов СБУ, якобы предоставивших компрометирующую запись, отказался прибыть из Москвы в Киев по распоряжению своего руководства, очевидно, разумно решив не участвовать в провальной инсценировке, «шитой белыми нитками».

Но и после этого руководители режима «не протрезвели». 9 декабря они задержали-таки мятежного Михо, тем самым приподняв его авторитет до уровня новоявленного «святого мученика» за правду и «страдальца» в борьбе с опостылевшей народу коррупцией. Если на это наложить тот факт, что политическая фигура Саакашвили взращена и выпестована американскими службами и ими же внедрена в украинский политикум после его грузинского провала, то панически глупые и самоубийственные действия Порошенко, его кума Луценко и всей их гоп-компании становятся очевидными.

Режим против НАБУ

Страсти вокруг Саакашвили отодвинули на второй план скандальный наезд пропрезидентской Генпрокуратуры и СБУ на стремящееся быть хотя бы полунезависимым НАБУ.

Напомним, что 29 ноября агента НАБУ задержали и обвинили в провокации взятки, а в конспиративных помещениях НАБУ провели обыски и изъяли технику. В НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спец­операцию, в которую вмешались Генпрокуратура и СБУ. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ завербовала подозреваемую для давления и уголовного преследования работников бюро.

Генпрокурор и по совместительству кум президента Юрий Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, а позже и вовсе назвал агентов НАБУ «нелегальной группировкой» и объявил их вне закона.

Генпрокурор пошел еще дальше и обвинил главу НАБУ в содействии незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Это обвинение прозвучало в ответ на заявление Сытника о том, что его ведомство сотрудничало с представителями ФБР в делах о коррупции в Миграционной службе Украины и о незаконной добыче янтаря.

«Кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Укра­ины? Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета. Совместная операция является незаконной без соответствующих процедур», – заявил Луценко.

А потом генпрокурор потребовал, чтобы парламент подготовил законодательные изменения в Закон о НАБУ. Эти «изменения» могут настолько выхолостить правовую основу работы бюро, что оно если не исчезнет, то окажется никчемным придатком огромной коррупционной системы страны.

Причина столь резкого наезда объясняется достаточно просто.

Даже робкие попытки НАБУ расследовать дела и делишки многих высокопоставленных коррупционеров, вплоть до «уважаемых людей» из окружения Порошенко, вызывают бешеное противодействие. В отличие от других правоохранительных структур, НАБУ формально неподконтрольна власти, поэтому правящий коррупционный синдикат и испугался возможных результатов деятельности бюро.

Директор НАБУ Сытник уже заявлял, что события вокруг бюро являются давлением в связи с расследованием резонансных дел: «Надо быть совсем наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы сегодня расследуем, власть так просто не оставит. Начиная от Мартыненко, Насирова, «рюкзаков» и заместителя министра внутренних дел и других, – сказал он. – Ждали, что будет медийная атака с применением всех подконтрольных ресурсов, в том числе таких, как НАПК. Я не исключаю, что будет и дальнейшее использование административного ресурса, такое, как подозрения и аресты».

Более того, серьезные трения между властью и НАБУ началась давно.

«Еще летом, их (НАБУ) начали обвинять в том, что они якобы прослушивают президента. Потому что они брали санкции на прослушивание людей из окружения президента, с которыми он мог разговаривать. Идет необъявленная война между НАБУ и украинской вла­стью. НАБУ последовательно атакует НФ, БПП, чиновников разного уровня. Мне кажется, что эти «рюкзаки Авакова» в какой-то степени стали последней каплей, после которой власть создала объединенный оперативный штаб, но не для войны на востоке, а для войны с антикоррупционными органами. И системно начали работать по НАБУ в плане информационной дискредитации, в плане попытки взять на крючок руководство этого органа», – отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В свою очередь, объясняя столь массированный «наезд» власти на НАБУ, политолог Андрей Золотарев полагает, что НАБУ создано как инструмент внешнего управления со стороны США.

Золотарев приводит пример антикоррупционной борьбы в Румынии. Созданный там примерно по тому же принципу Антикоррупционный директорат посадил 2000 представителей румынского политического, экономического бомонда. Но, по словам Золотарева, за взятки, за коррупцию там посадили менее 20 процентов, а 80 процентов посажено за конфликт интересов.

«А вот теперь представьте, к какому политическому землетрясению такой подход может привести в Украине. Сядут все!» – прогнозирует впечатляющую перспективу Золотарев.

Всем понятно, что и наезд на НАБУ, и сведение политических счетов с Саакашвили – это потуги нынешней власти продемонстрировать силу. А еще это попытка установить в стране реакционно-полицейский режим. Впрочем, пока с трудом верится, что у Порошенко и компании хватит авторитета и даже сил на это. Авторитарные режимы могут себе позволить Путин и Лукашенко, имеющие 80 и более реальных процентов рейтингов поддержки в своих странах, а также действительно крепкую государственную власть в руках. Порошенко, с его в лучшем случае десятью процентами поддержки в народе, да еще при наличии мощных противоборствующих группировок во власти, да еще с учетом олигархической фронды в подобных потугах едва ли что-то светит. Но раскачать ситуацию в стране, довести до кровопролития, наконец, развалить страну окончательно – вот это Порошенко и компания вполне способны сделать и фактически уже делают.

Кроме того, страсти вокруг Саакашвили отвлекают граждан от крайне бедственного социально-экономического положения в стране.

Спектакль этот позволяет также решить и некоторые локальные проблемы.

Например, «Саакашвили-шоу» отвлекало общественность от принятия в Раде госбюджета на следующий год.

Пока народ будет обсуждать «Михо-шоу», власть спокойненько «распилит» сотни миллиардов. И народ не должен задаваться вопросом: куда пойдут наши деньги? Почему финансирование президента должно в нищей стране вырасти почти на миллиард гривен, еще на миллиард больше для Кабмина, на 680 миллионов возрастет финансирование Рады? «Учитывая то, что на этой неделе будет дерибаниться бюджет, народ с лихвой обеспечен зрелищами: власть отвлекает внимание от бюджетного процесса, от того, что людей геноцидят и грабят», – сказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Контра или революция от ROSHENко?

ДИРЕКТОР НАБУ Сытник полагает, что руководители других правоохранительных органов и стоящая за ними власть Порошенко пытаются дискредитировать и сорвать реальную борьбу с коррупцией в стране. Столь наглые действия стали возможны, пока западные кураторы занялись своими проблемами, и им не до Украины и ее внутренних разборок.

В Германии никак не сформируют правительство и уже поговаривают о возможных досрочных выборах. Положение Ангелы Меркель сейчас слишком серьезно, чтобы тратить время на «какую-то» Украину.

Неуклонно обостряющиеся с приходом к власти Трампа противоречия властных группировок в США привели к тому, что посол США в Украине дезориентирован и никакой продуманной политики в отношении Украины за океаном нет.

«На самом деле посла США в Укра­ине уже не чтят какое-то время, поскольку понимают, что она очень далека от Администрации США и какую-то волю навязывать уже не может. В принципе США стоят в Украине перед выбором: или поддерживать плохую, недемократичную, некрасивую Украину, но буфер для России и инструмент ослабления России, или попытаться давить в части демократизации, чтобы эти «аборигены» – украинцы хоть что-то делали для улучшения своей же жизни. Но в таком случае есть риск, что «буфер» может разрушиться, переформатироваться и все американские усилия будут потеряны. Конечно, тут выбора нет, и США будут поддерживать любую Украину. Так же, как они поддерживают Саудовскую Аравию и многие другие абсолютно антидемократичные страны только как инструмент достижения собственных национальных интересов. Поэтому я считаю, что это противостояние все равно закончится ослаблением НАБУ. ...Дни полунезависимого НАБУ, по большому счету, уже сочтены», – полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Более того, складывается впечатление, что власть поддает ревизии свой широко распиаренный «прозападный» политический курс.

«Заявление Луценко о НАБУ, ФБР и всем остальном в какой-то мере является фактически публичным отказом Укра­ины от западной политической поддержки. И отказом Украины от перспектив, пусть даже самых отдаленных, реального вступления в Евросоюз и НАТО. Отказом, наверное, от всего того курса, который декларировался в обществе все последнее время после Майдана.

Заявления генпрокурора, про­ти­во­стояние с НАБУ – форма и маркер контр­революции, произошедшей в Украине», – заявил Бортник.

Громкое заявление, но уместно ли говорить о «контрреволюции в исполнении режима Порошенко»?

Конечно же, нет! Ведь что при Порошенко, что при Кучме, при Ющенко или Януковиче в Украине имел место один и тот же олигархический социально-экономический и политический уклад. Совершенно естественно, что режим Порошенко, не способный предложить народу что-либо новое и жизнеспособное, озаботился возвратом к той государственно-политической модели, которую сформировали и на которой «выезжали» его предшественники. Тем самым Порошенко и компания демонстрируют абсолютную несостоятельность даже по сравнению с предыдущими режимами, дважды свергнутыми народом на майданах.



Подготовил Богдан ПОЧАЙНОВ с использованием материалов сайта «Антикор».