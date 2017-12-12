12.12.2017

Народні перлини

«Так сказав Ісус, проходячи біля моря і побачивши двох братів-рибалок – Симона, названого Петром, й Андрія, які закидали сіті у воду, – розповідає знавець довколорелігійних звичаїв та обрядів Бессарабії Василь Григорович Швидкохід із Придунав’я. – Вони залишили сіті й пішли слідом за Ним. Андрій став Його першим учнем і був названий Первозванним. Зіславши на Апостолів Духа Святого, Ісус Христос дав Андрієві владу прощати гріхи. Слово Боже той проповідував у багатьох країнах Азії та Європи. Для проповіді Євангелія він здійснив три подорожі з Єрусалима. І повсюди після його відвідин християнство пускало глибокі корені».

Перешкоди на шляху Первозванного

–ДАРУЙТЕ, Василю Григоровичу, але ви так стверджуєте, певно, маючи на увазі бессарабський край, бо в Київську Русь ці корені проникли аж через вісім століть.

– Ви правильно підмітили. Поява нової віри на території, яку обіймає сучасна Україна, стосується античних поселень північного Причорномор’я. Тоді тут жили грецькі колоністи, які в перші століття прийняли християнство. Та й кафедра Андрія Первозванного містилася в Синопі, найближче до міст і поселень північнопонтійського краю. Серед них було невелике місто Кілія, що на лівому березі Дунаю. З тутешніх апокрифів, які пережили майже два тисячоліття, можна довідатися чимало цікавого.

Під час третьої подорожі Апостол поплив Дніпром у Скіфію, відвідавши місця, де згодом виник Київ. «Бачите гори, – сказав він своїм учням, – на цих горах засяє благодать Божа, і буде великий город, і багато церков буде споруджено Господом». На місці його перебування поставили хрест і побудували храм на честь апостола Андрія Первозванного.

– Відомо, що мандрував Андрій не сам, як дехто думає, а в супроводі 70 учнів-однодумців.

– Доречне уточнення. Місіонерські поїздки одинаків без матеріальної підтримки давали мало ужинку. Такі мандри без пожертвувань заможних християн не обходились…

– Я читав, що Андрій хоч і був невисокого зросту, мав міцну статуру, орлиний ніс, вродливе обличчя й ораторський хист. Тому на його виступи юрбами йшли жінки, які забезпечували вкорінення християнства.

– Знаю твердження про те, що він був улюбленцем жінок завдяки своєму вмінню торкнутись їхніх сердець. Певний висновок напрошується з таких фактів. Прибувши з Візантії у фракійське місто Іраклію і навернувши до віри Христової багато тамтешніх язичників, Первозванний, підбадьорений успіхом, приїхав у Пелопоннес, жителі якого також відразу прийняли християнство. Чутки про дивовижного апостола котилися попереду нього.

І потрапив до в’язниці

І ОТ він в ахайському місті Патрах. Під впливом його проповіді багато язичників повірили в Христа. Хто­зна, може, володар краю, затятий язичник, побачивши масове навернення людей до нової віри, не дуже б і переймався, якби серед них не опинилася його дружина. Розгніваний, він наказав посадити апостола до в’язниці. Але та стала для Андрія храмом, куди християни юрбами сходилися послухати його рятівне слово.

Тоді обурений правитель засудив Первозванного до страти розп’яттям на хресті. Два дні страждав той, проте до самої смерті продовжував навчати людей, які юрмилися коло хреста. 30 листопада 70 року від Різдва Христового він помер. Кілька днів, прощаючись із ним, жінки не дозволяли його ховати.

– По суті, Андрій повторив долю Ісуса Христа?

– Церковники уникають такого порівняння, хоч воно й напрошується. Через три десятиріччя після відходу Апостола у вічність його мощі упокоїли у храмі Святих Апостолів між гробницями святих євангелістів Луки й Тимофія, учня апостола Петра, а 8 травня 1208 року, за часів хрестоносців, перенесли до Італії в місто Амальфи. Згодом за розпорядженням імператора Костянтина голову Апостола відтяли від тіла й доправили в Рим, де вона й досі зберігається у Ватиканській базиліці Святого Апостола Петра.

– Тобто «підселили» до рідного брата?

– Можливо, керувались і цим міркуванням… Далі – частину мощів святого передали в Росію. У московському Успенському соборі зберігається кисть його правої руки, яку приніс у благословіння царю Михайлу Федоровичу від вселенського патріарха Парфенія архімандрит Солунський Галактіон. Іншу частину мощів надіслали як священний дар Святійшому Синоду з Єрусалима, вони зберігаються у срібному ковчезі Синодальної палати.

– Києву нічого не дісталось?

– На жаль, а може, й на щастя не дісталося. Зате столиця України має дві святині – Андріївську церкву, споруджену на тому місці, де вперше ступила нога апостола й постав хрест – провісник майбутнього красеня міста; і споруджений йому пам’ятник на перетині Паркової дороги та алеї Героїв Крут.

У день пам’яті Андрія Первозванного 30 листопада за старим стилем (13 грудня за новим) Церква прославляє його: «Тебе, Первозванного, знайшов Христос, як найкращого тайнослужителя, Андрію Славний, що повеління Його щиро по всьому світу проповідував, облітаючи, як на крилах, просвітив громади народів і сподобив нашу землю своїм завітанням і благовістям Христовим. Ублагай Господа, щоб подав нам велику ласку».

«Мрію вийти заміж за Андрія»

–ХОЧ Андрій Первозванний – християнський святий, – продовжує свою розповідь Василь Григорович Швидкохід, – але традиційно звичаї та обряди в день цього святого мають дохристиянський характер: угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальні кусання «калити».

У Бессарабії це стало нормою святкування. Ще звечора дівчата печуть балабушки – невеличкі круглі тістечка з білого борошна. А замішується воно на воді, яку дівчата мають принести від криниці в роті, в чому й полягає сенс обряду, що обріс безліччю витівок і жартів. Дотепні парубки всіляко смішать, перегороджують канатами шлях, змушуючи їх повертатися по воду, при цьому дівчата наспівують: «Мамо, мрію вийти заміж за Андрія».

Після того, як балабушки спечуть, кожна дівчина позначає свою. Потім розкладають їх на долівці, й у хату запускають голодного пса, який «вирішує долю». Чию балабушку схопить першою, та й вийде заміж, а чию не зачепить, та сидітиме в дівках. Інколи пес несе балабушку в куток – дівчину занесе доля в чужі краї, в далекі села. Найгірше, якщо пес не з’їсть балабушку, а надкусить і покине.

Увечері на Андрія хлопці й дівчата сходяться разом «кусати калиту» – невеликий корж із білого борошна, який теж печуть дівчата. Тісто солодке, з медом, і так запечене, щоб було тяжко вгризти. Підвішують калиту до сволока посеред хати. Обирають вартового – «пана Калитинського» – веселого й жартівливого парубка. Він бере в руки квач у масній сажі, стає біля калити, запрошує гостя покуштувати. Якщо гість засміється, його вимажуть сажею. А «їхати» кусати калиту обов’язково треба верхи на коцюбі. Якщо запрошений не сміється, то він вкусить калиту. Якщо трапиться добрий Калитинський, то за весь вечір ніхто калити не вкусить. Завершується все тим, що калиту знімають і ділять між усіма учасниками гри. Дівчатам дають задурно, а хлопці платять гріш дівкам на стрічки за те, що калиту місили.

У ніч під Андрія хлопці мають найбільші права – це єдина ніч у році, коли люди пробачають їм бешкетування. Якщо парубок сердитий на батька своєї дівчини (не пускає гуляти тощо), то такого треба «провчити». Він підмовляє своїх хлопців, і вони… гуляють. А вранці: там віз на хаті, там ворота річкою пливуть, а в того геть плота розберуть, кілка не знайдеш.

– Признайтеся, Василю Григоровичу, були бешкетником?

– Авжеж (сміється). Майбутньому тестю дьогтем вимазав причілок. І тільки тоді він віддав мені свою Дарину.

– А кому б ви зараз вимазали причілок?

– Нашому гаранту за те, що обіцяв мир, а розгорнув війну. І це було б у дусі святкування празника Андрія…