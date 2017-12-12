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Главная / МНЕНИЯ / Современная аптека – изобретение Рокфеллеров

12.12.2017 Медицина и бизнес Недавно, на основе украинского опыта, мы писали о тотальной зависимости наших врачей от аптечной системы. Аптек теперь больше чем гастрономов в советское время. Но здоровее ли наш народ? Стали ли лекарства доступнее?

КАК показывает статистика (этому мы тоже уделяли внимание), все наоборот. Если разбираться в причинах, следы опять приведут за океан.

В любом толковом словаре к аномальным явлениям и нетрадиционным учениям относится и лжемедицина, в основе которой лежат методы, не признаваемые официальной медициной, а также препараты или приборы, принципы действия которых основываются не на научных данных.

Но кто создал «официальную» медицину, кому принадлежит фармацевтический бизнес в мире? Кто уничтожил альтернативную медицину? Что предлагают нам под видом лекарств? Почему жизнь человека стоит так дешево, а лекарства так дорого? Кто наживается на наших страхах и болезнях? Кто ставит опасные эксперименты на живых людях?

На эти вопросы отвечает профессор, доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов.

Примерно в 1910 году Дэвид Рокфеллер поставил задачу организовать самый крупный бизнес в мире, который смог бы затмить и нефть, и газ, и производство во­оружения. Для этого ему пригодился опыт отца Уильяма Рокфеллера – хитрого дельца, которому из-за своего плутовского бизнеса часто приходилось менять и фамилию, и место жительства. Тот еще в середине ХІХ века успешно промышлял продажей «лекарства» против онкологических недугов. Это были пузырьки, по 25 долларов за штуку, наполненные сырой нефтью с добавками мочегонных средств с надписью «Против рака, кроме запущенных форм». Тем, кто рак у себя только подозревал, это даже «помогало». А всем остальным говорилось, что у них «запущенная форма». И все прекрасно расходилось. Правда, через определенное время, когда претензий становилось угрожающе много, приходилось делать ноги. Конечно, Америка не так широка и раздольна, как Россия, но и там немало мест, куда можно было не только смыться, но и продолжить прибыльное надувательство простаков.

Рокфеллер-младший решил кустарное дело отца вывести на принципиальную, концептуальную основу! Он поставил задачу сформировать медицину совершенно иного типа, отказавшись от природных методов лечения. Чтобы поставить процесс получения прибыли буквально на поток, он задумал объединить в единую корпорацию пищевую, химическую и фармацевтическую промышленность. К сегодняшнему дню, пишет профессор Ефимов, эта задача «благополучно» решена. Большинство людей ставят знак равенства между здоровьем и аптекой, хотя это полные антиподы. Жаждущие обрести здоровье оказались как в заколдованной матрице, когда без помощи аптеки его не обрести. Убивающая здоровье цепочка работает как часы: химическая промышленность производит добавки в продукты питания, которые гарантированно приводят к утрате здоровья. Заболевшего лечат на принципе аллопатии – способе, основанном на подавлении симптомов, которые подает источник заболевания, и абсолютно не соответствующем выздоровлению пациента. То есть причину заболевания оставляют в стороне, а ведут борьбу исключительно с его симптомами. Например, любым способом снижают температуру, сбивают давление, облегчают и подавляют кашель. Если что-то болит, надо подавить болевые ощущения. Но ни в коем случае не трогать саму болезнь, иначе на больном ничего не заработаешь!



ТАК возник самый прибыльный бизнес на земном шаре. Если в 1905 году в США было 160 медицинских учебных заведений с девизом «Не навреди!», то к 1950 году таких не осталось ни одного. Еще ни одна болезнь в мире не была вылечена с помощью таблеток! Если 30 лет назад в номенклатуре заболеваний было 10 тысяч болезней, то сейчас их уже 30 тысяч!

Обороты капитала и прибыли дельцов от фармакологии стали совершенно несопоставимыми с любыми иными видами экономической деятельности. Триллион долларов в год!

Буквально все приучены по любой причине идти к врачу. Тот за ваши деньги, и немалые, выписывает рецепт на «чудодейственную таблетку». Затем по этой записке в аптеке вас обдирает другой привилегированный участник этой мафиозной цепочки – «фармацевт». А фармацевт обязан, как и тот же доктор, платить деньги государству за лицензию. Таким образом, вся государственная система в области медицины работает «на откатах» с заурядного обирания больных, то есть с легального мародерства!

Выйти из этой матрицы можно только человеку концептуально состоятельному. Тот, кого засосала поликлиника и аптеки, уже не может понять: чтобы разорвать порочную цепочку, прежде всего надо правильно питаться. Необходимо разобраться с противоречием: в первой главе Бытия Библии говорится, что есть нужно только растительную пищу, а все живое нам дано в услужение. Но уже в девятой главе Бытия вы найдете поучения Ноя, что все, что живет, все живое годится для употребления в пищу.

По утверждению профессора Ефимова, очевидно, что не будь боен – не было бы и войн. Только через приоритеты телесного и генетического здоровья, здорового образа жизни, природных лекарств можно получить поколения людей, свободных от Аптеки. Именно благодаря ей мы сегодня имеем даже среди старшеклассников только три процента здоровых! Аптеки стали библейским выкидышем Рокфеллеров.

Очень важно понимать, что все, что входит в наши тела (а у человека их много, как у матрешки, включая тонкоматериальные) любым путём (через пищу, кожу, информацию, через звуки, через излучение), все это влияет на ум и интеллект. Поэтому для всестороннего, в первую очередь для духовного развития очень важно питаться правильно и вести праВЕДный высоконравственный образ жизни. И только тогда у вас будет не только здоровье, но и отличное настроение и гарантированное счастье.

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