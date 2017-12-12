Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Вампир рядом с тобой

12.12.2017 Ваше здоровье Читатель по имени Валерий попросил поднять любопытную тему об энергетическом вампиризме. Существуют ли люди, способные отнимать у нас энергию? В проблеме помогает разобраться психолог-психотерапевт Михаил ДОРФМАН.

–МИХАИЛ Николаевич, вот что пишет наш читатель: «Год назад я женился, и мы ушли на съемную квартиру. Но безработица, рост цен и коммунальных тарифов поставили нас в безвыходную ситуацию: почти все, что зарабатываем, тратим на оплату жилья и еду. Гривен 200 в месяц остается на одежду. Мы не в состоянии накопить денег на приобретение собственного жилья, да и в съемном жить невыносимо. Переехали к родителям супруги – так дешевле. Но... Теща у меня – энергетический вампир, она «подзаряжается» за счет скандалов с другими людьми. 3-4 минуты поговоришь с ней – голова раскалывается, чувствуешь себя как выжатый лимон. Причем не только я замечаю такую особенность этого человека. Подскажите, пожалуйста, как уживаться с такими людьми, как от них защищаться»…

– Об энергетических вампирах много пишут, снимают фильмы – тема эта популярная. Но с точки зрения науки факт энергетического вампиризма пока не доказан, хотя известно, что при общении людей на квантовом уровне происходит обмен энергиями. Однако этот процесс недостаточно изучен.

– И все же вы не будете отрицать, что есть люди, от общения с которыми мы испытываем дискомфорт, чувствуем себя опустошенными?

– Отрицать не буду, но объясняю это явление не «энергетическим вампиризмом», а чисто психологическими причинами. Общаясь, люди сознательно или бессознательно вступают в психологический поединок. Кто-то выиграет, кто-то почувствует себя побежденным. Вот это осознание психологического поражения и создает ощущение опустошенности. Не понимая сути происходящего, мы объясняем происшедшее вампиризмом.

– А вот что написала в редакцию киевлянка Оксана П.: «Муж у меня – агрессивный и мелочный человек. Выйдя на пенсию, стал просто невыносимым. Придирается к каждой мелочи, вечно всем недоволен. У меня от него голова болит. Радуюсь, когда он куда-то уходит. Наверное, он энергетический вампир…»

– Чтобы уживаться с тяжелыми людьми, надо иметь крепкую психику и хорошее физическое здоровье. Для этого нужно постоянно пополнять энергетические запасы организма. Это происходит после полноценного сна, при рациональном, здоровом питании. Свежий воздух, чистая вода, общение с друзьями, домашними животными и комнатными растениями, а также приятная музыка, посещение музеев, просмотр хороших кинофильмов, молитвы – все это источники живительной энергии, которой подзаряжаются наша душа и тело. По возможности, меньше общайтесь с неприятными людьми, старайтесь больше гулять в парке, в лесу.

– Виктор П. из Харькова вынужден ухаживать за больным братом и чувствует, как брат забирает от него энергию. «Я не могу брата надолго оставлять одного, но мои душевные силы иссякают, – жалуется читатель. – Как пополнить свою энергетику?»

– Все больные люди, а также дети и старики на квантовом уровне активно потребляют энергию из внешнего мира. Вероятно, берут энергию и от ухаживающих за ними людей. Поэтому тот, кто ухаживает за больным, должен сам быть здоровым, хорошо питаться, высыпаться. Травяные чаи с натуральным медом, воздушные ванны в час рассвета, контрастный душ помогут восстановить потерянную энергию. Помогают достичь этого и комнатные растения, особенно фикус, китайская роза, герань, хлорофитум. Постарайтесь купить какое-нибудь вечнозеленое растение: лимонное дерево, можжевельник, маленький кипарис, тую. Найдите для него место на подоконнике. Чувствуете, что устали – закройте глаза, прижмитесь лбом к веткам растения, вдыхайте насыщенный фитонцидами воздух, подзаряжайтесь энергией от «зеленого друга». Но у лимонного дерева обрежьте иглы, иначе поранитесь.

– Говорят, домашние животные помогают пополнить энергетический запас.

– Да, и коты, и собаки – прекрасные «домашние психотерапевты», надо их чаще гладить, разговаривать с ними, гулять. Восстановление после инфаркта и инсульта идет быстрее, если у больного дома любимое животное.

– Давайте вернемся к Валерию. Как ему ужиться с тещей?

– Порекомендую не обижаться на нее, не ссориться, чаще говорить комплименты. Пусть Валерий постарается найти в характере тещи 10 положительных черт. И когда он их найдет, поймет, что недостатки тещи – следствие ее достоинств. Никто не идеален. Чтобы жить среди людей, надо выработать в себе терпимость, научиться уважать чужое мнение. Жизнь – это искусство компромиссов; всегда побеждать невозможно, надо уметь уступать, тогда и на вашей улице будет праздник.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия