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12.12.2017 Це вас цікавить «Під час призначення пенсії мені не враховано період роботи з 1977 по 1987 рік. Чи можливо зарахувати до стажу для обчислення пенсії даний період за умови наявності в профспілковому квитку відмітки про сплату членських внесків за цей період, якщо профспілковий квиток видано на моє дівоче прізвище?»

Олена МАНЖАРА.

Бар, Вінницька область.



ШАНОВНА Олено Олександрівно! Відповідно до статті 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, основним документом, що підтверджує стаж роботи (до 01.01.2004 р.), є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в ній немає необхідних записів або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки з наказів, особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовано або вони припинили своє існування з інших причин, то довідки видаються правонаступником або державними архівними установами.

За відсутності зазначених у цьому пункті документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Таким чином, у разі наявності в профспілковому квитку відмітки про сплату членських внесків за період з 1977 по 1987 рік даний період буде зараховано до страхового стажу.

Звертаємо увагу, що, згідно з пунктом 2.10 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до закону (із змінами), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11. 2005 р. № 22-1, визначення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об’єднань не є документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

Особа, яка звертається до органів Пенсійного фонду України за пенсією (незалежно від виду пенсії), має надати паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік). Тому, якщо у профспілковому квитку зазначено дівоче прізвище заявниці, до органів Пенсійного фонду України необхідно подати свідоцтво про шлюб або інший документ, що підтверджує факт зміни прізвища, виданий компетентним органом України.



Людмила ГРЄБЄННІКОВА, начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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