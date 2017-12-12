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12.12.2017 Советы юриста

Почти у каждого в жизни бывает полоса неудач и несчастий, когда срочно нужна юридическая помощь. Письма на эту тему комментирует юрист Михаил ЖОВТЯК.



«Я три года работал на одной фирме. Предприятие было бедное, платило мне копейки, но оформили меня официально, шел трудовой стаж. Однако случилась беда, сгорела контора нашей фирмы, где хранились документы, в том числе моя трудовая книжка. Сейф наш проржавел, плохо закрывался, и секретарь хранила всю документацию в шкафу. При пожаре документы сгорели. Как мне быть? До пенсии еще четыре года. Как восстановить трудовую книжку?»

Иван.

Николаевская область.



–УВАЖАЕМЫЙ Иван! Вам нужно написать заявление на имя своего работодателя, руководителя вашей фирмы. Поскольку трудовая книжка была потеряна по причине форс-мажорных обстоятельств, то должна быть создана специальная комиссия, по результатам ее проверки нужно составить акт. В нем будут описаны периоды вашей работы, профессии и трудовой стаж. Вам должны выдать дубликат трудовой книжки. Поскольку при хранении документов руководство вашей фирмы проявило халатность, вероятно, администрацию предприятия оштрафуют.



«Мне скоро на пенсию выходить, а двух лет стажа не хватает. И все потому, что одно предприятие, где я трудился, уже не существует. Могу ли я доказать, что работал там?»

Сергей Харитоненко.

Черниговская область.



–УВАЖАЕМЫЙ Сергей Степанович! Вам нужно направить запрос в архив, где хранятся документы предприятия. Архив выдаст справку, которая подтвердит Ваш стаж. Если ведомостей в архиве нет, придется обратиться в суд, привести двух свидетелей, работавших с Вами, а также предоставить какие-либо документы, подтверждающие Ваши слова о работе на предприятии.



«Шановна редакція! Допоможіть мені, будь ласка! Мого брата посадили у колонію, там він тяжко захворів. Чи можуть звільнити мого брата достроково через хворобу?»

Галина. Полтавська область.



–УВАЖАЕМАЯ Галина! Согласно статье 154 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, начальник органа или учреждения исполнения наказаний может направить в суд прошение об освобождении от отбытия наказания осужденного, страдающего от тяжелого заболевания. Вместе с прошением в суд направляются решение специальной медицинской экспертной комиссии и личное дело осужденного.



«Уважаемая редакция! Я пожилой человек, тяжело болею, и под конец жизни хотелось бы в последний раз посмотреть мои любимые кинофильмы. Но по телевизору их перестали показывать. Я позвонил на телеканал и узнал, что почти все мои любимые фильмы из политических соображений запрещены. Я не одобряю такой политики, считаю, что настоящее искусство выше любой идеологии и принадлежит всему человечеству. Но, видимо, наши «діячі культури» считают иначе. Бог им судья. Но как мне быть? Могу ли я посмотреть мои любимые фильмы?»

Николай Романович Хомич.



–УВАЖАЕМЫЙ Николай Романович! После «революції гідності» из политических соображений были запрещены 162 российских кинофильма и телесериала. По украинским телеканалам и в кинотеатрах их не показывают. Но эти фильмы можно посмотреть в Интернете, а также через DVD-проигрыватель.

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