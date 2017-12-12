12.12.2017

Продолжая сбор наград



СЕЙЧАС все выступления представителей зимних видов спорта направлены на подготовку к Олимпиаде-2018. Пока успешнее других справляются с ней украинские биатлонистки.

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) свой высокий класс вновь продемонстрировала женская эстафета, в составе которой вновь все олимпийские чемпионки Сочи – Валя и Вита Семеренко, пропустившие прошлый сезон, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Открывала гонку Вита Семеренко, которая провела свой этап вполне достойно как для своей формы, уступив 20 секунд с одним дополнительным патроном сборной Германии.

На втором этапе идеально выступила Юлия Джима, которая не только отыграла 20 секунд отставания от немок, но и сумела выиграть свой этап, передав эстафету с преимуществом в те же 20 секунд!

Зато Валя моментально растеряла свое преимущество ходом, да и стрельба не стала коньком украинки – два дополнительных патрона использовала олимпийская чемпионка.

Пидгрушная начала финальный этап с отставанием в 27 секунд от Дальмайер и уверенно отстояла второе место.

Великолепный спринт выдали украинские девушки на втором этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария). Ольга Абрамова и Юлия Журавок, не допустив промахов на стрельбищах, вдвоем поднялись на пьедестал почета, пропустив вперед лишь россиянку Ульяну Кайшеву.

«Бронза» – первый личный успех Журавок на этапах Кубка IBU. А «серебро» Абрамовой – первый ее успех в спринте. До этого Ольга дважды в карьере поднималась на пьедестал почета, но в индивидуальных гонках.

И впервые в истории Украина зарабатывает двойной подиум на этапах Кубка IBU.

Против Лома нет приема



ЧЕМПИОН мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко одержал в Нью-Йорке (США) победу в поединке против не знавшего ранее поражений кубинца Гильермо Ригондо. Интересно, что они оба дважды становились олимпийскими чемпионами и дважды чемпионами мира среди любителей.

Хотя кубинец обещал растоптать нашего земляка, Ломаченко доминировал в ринге с первого раунда. После шестого раунда, в котором с Ригондо еще и сняли балл за удерживания, Гильермо отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. Это уже не первый случай победы Василия техническим нокаутом из-за отказа соперника продолжать бой.

«Может быть, мне пора взять фамилию НоМасЧенко? (no mas – выражение, когда боец отказывается продолжать бой). Ригондо – хороший боксер, боксер топ-уровня. Он король, но в своей весовой категории. Сейчас дрался не в своей, поэтому победить оказалось просто. Это не большая победа для меня, так как он из другого веса», – прокомментировал Ломаченко свою победу.

А в американском Норфолке состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел чемпион мира 2011 года среди любителей украинец Евгений Хитров. Его соперником был малоизвестный представитель Доминиканской республики Джонатан Батиста. Бой прошел при полном преимуществе нашего боксера, который нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Теперь на счету 29-летнего Хитрова 16 побед (13 нокаутом) при одном поражении, которое он потерпел в начале года от Имманувеля Алима. В рейтинге боксеров среднего веса Хитров на данный момент занимает 19-е место в мире.

Юная звезда – Пограничная



НА соревнованиях по художественной гимнастике DuGym Cup-2017 в Дубае украинская звездочка львовянка Кристина Пограничная в очередной раз стала лучшей в своей возрастной категории (2003 год). Она первенствовала в многоборье, в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а также завоевала «бронзу» в упражнениях с обручем. Особенно ярким получилось выступление с лентой, в котором она более чем на два балла опередила ближайшую соперницу.