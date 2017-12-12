12.12.2017

Премьер-лига

В завершающем этот год 19-м туре наибольший интерес изначально представляли воскресные матчи, в которых встречались украинские представители в еврокубках сезона 2017/2018 – «Александрия» с «Динамо» и «Заря» с «Шахтером».



ОДНАКО оказалось, что субботние поединки получились зрелищными, изобиловавшими забитыми мячами. И вообще перед зимними каникулами клубы Премьер-лиги порадовали высокой результативностью – в пяти матчах было забито 24 мяча.

Особняком стоит матч в Александрии, закончившийся нулевой ничьей. Этому в немалой степени посодействовали проливной дождь, а также явная усталость киевлян после еврокубкового матча.

Вот как прокомментировал воскресный поединок главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич: «Сегодня на поле я видел, как одна команда хотела победить, а другая вышла отбиваться (очевидно, Хацкевич забыл о тех острых моментах, которые создали хозяева. Особенно в первом тайме. – Авт.). Мы не реализовали те моменты, которые у нас были, но этого уже не изменить.

В то же время хочется акцентировать внимание на двух моментах. Во-первых, пусть те, кто составляет календарь, выйдут на такое поле и посмотрят, как на нем можно играть в футбол. Отбиваться и разрушать – проблем нет, а вот создавать трудно. Мы создавали, бежали в атаку, имели шансы…

Благодарю ребят за сегодняшний матч. Играть через два дня на третий на таком поле… Тем более, что они именно играли в футбол – комбинировали, искали шанс. Но результат мы уже не изменим. Во-вторых, хочется сказать о судействе. Возможно, арбитр (Юрий Можаровский. – Ред.) еще не снял корону после того, как его признали лучшим арбитром Украины. Пусть он посмотрит те моменты, которые были в сегодняшней игре, а также пусть посмотрят их те, кто отвечает за судейство. Если это лучший арбитр страны, тогда я не знаю, в каком направлении мы движемся. Поэтому наши арбитры не судят в Европе, не участвуют в международных турнирах».

Замечу, что Можаровский удалил в этом матче тренера киевлян Олега Лужного, а также Беседина. Так что концовку матча динамовцы доигрывали вдесятером.

Вообще воскресные поединки стали бенефисом судей.

В Запорожье, где встречались «Заря» и «Шахтер», одной из главных фигур на поле оказался Сергей Бойко. Он выдал соперникам 9 «горчичников» и за последние 11 минут основного времени удалил трех «горняков» – Петряка, Фреда и Ракицкого.

«Игра была равной, – сказал главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции. – Моменты были и у «Шахтера», и у нас. Они забили (Петряк на 55-й минуте. – Ред.), но мы не опустили рук, сражались дальше и были вознаграждены. Что касается удалений… У нас есть КДК, пусть разбирается. Считаю, что все было по делу».

Лично у меня, пожалуй, есть вопрос ко второму «горчичнику» Петряка за симуляцию. А в остальном дончане могут винить только свою несдержанность. Не привыкли они, что их некорректное поведение на поле находит адекватную оценку. На сей раз это им стоило двух голов, пропущенных в компенсированное время.

Но КДК точно будет чем заняться. Особенно при оценке агрессивных действий «горняков» и динамовцев по отношению к судьям после игры.

Результаты матчей 19-го тура:

«Мариуполь» – «Сталь» 4:2 (Фомин – 2; Тотовицкий; Болбат / Малакян – 2),

«Черноморец» – «Зирка» 3:3 (Хобленко – 2, 1 – с пенальти; Бамба / Чичиков; Прядун – 2),

«Верес» – «Карпаты» 2:2 (Кобин; Сергийчук / Швед; Акулинин),

«Олимпик» – «Ворскла» 1:4 (Приемов / Кобахидзе; Чижов; Кулач, с пенальти; Шарпар).

«Александрия» – «Динамо» 0:0

«Заря» – «Шахтер» 1:2 (Петряк / Силас, с пенальти; Бутко, автогол).

Теперь команды уходят на зимние каникулы до 17 февраля.

Торжество «Шахтера» и «Динамо»

ВОСЬМОГО декабря состоялась церемония награждения «Футбольные звезды Украины 2017» в различных номинациях.

Команда года: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (все «Шахтер»), Евгений Хачериди, Сергей Сидорчук, Дьюмерси Мбокани (все – «Динамо»).

Лучший футболист: Марлос («Шахтер»).

Лучший тренер: Паулу Фонсека («Шахтер»). На эту награду также претендовали Юрий Вернидуб («Заря») и Роман Санжар («Олимпик»).

Лучший арбитр: Юрий Можаровский.

Лучший гол: Марлос в матче против «Динамо».

Лучший молодой игрок Украины: Виктор Цыганков («Динамо»). На победу также претендовали Виктор Коваленко («Шахтер») и Андрей Лунин («Заря»).

Лучшая футбольная школа Украины: Академия «Динамо». На победу претендовали школы запорожского «Металлурга» и «Карпат».

Лучший пляжный футболист: Олег Зборовский («Хит», Киев).

Лучший футзалист: Сергей Журба («Хит», Киев).

Отдел спорта.