12.12.2017

Лига Европы

Последний шестой тур группового раунда Лиги Европы должен был дать ответ на два вопроса: выйдет ли «Динамо» в плей-офф с первого места в группе В, и будет ли та команда выступать там в паре с «Зарей».

Фокус не удался

ПЕРЕД началом группового раунда никто не причислял «Зарю» к литерам группы J. Но после первого круга луганчане шли на втором месте, имея в активе шесть очков. И украинские болельщики поверили в чудо возможного выхода «Зари» в плей-офф. Однако два поражения в начале второго круга охладили мечтателей.

Впрочем, надежда еще теплилась – надо было дома обыграть «Атлетик», с которым удалось справиться в Бильбао. Но мячи влетали только в ворота Лунина.

«Эмоций никаких. Обидно, досадно. Игра была равной. Обидно, что при равной игре мы дважды пропустили со стандартов. Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать. Ничего особенного в стандартах «Атлетика» нет, мы их тщательно разбирали. Я указывал, что Адурис и Рауль Гарсия особенно опасны, но именно они и забили. Это большой опыт для ребят, память на всю жизнь. Благодаря этим матчам за нашими футболистами стали следить скауты европейских клубов», – сказал после поражения 0:2 главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб.

Так что клубный рейтинг УЕФА, в котором «Атлетик» выше «Зари» на 100 пунктов, оказался, увы, точным. И вряд ли луганчан утешает то, что позади них в группе осталась «Герта», от которой они отстают на 33 пункта.

А напоследок я забью

ИНАЯ ситуация была в Киеве, где «Динамо» противостоял «Партизан», находящийся ниже «бело-синих» в рейтинге УЕФА на 58 пунктов. Да и задача перед хозяевами стояла более легкая, чем перед «Зарей»: достаточно было сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф из группы В с первого места.

Но киевляне по-прежнему испытывают кадровые проблемы. К травмированным Сидорчуку и Кравцу добавились Мбокани и Вида, который покидает киевский клуб. Поэтому более резво игру начали гости, и только перекладина спасла хозяев от неприятностей. А потом началась голевая феерия.

На 6-й минуте Морозюк открыл счет после того, как Стойкович неудачно отразил удар Мораеса. Но на 28-й и 31-й минуте Жуниор оформил дубль. Под конец тайма счет до разгромного мог довести Шапаренко, но попал в сетку с наружной стороны. А перед уходом в раздевалку Морозюк сфолил в своей штрафной, и Евтович реализовал пенальти.

Второй тайм проходил в равной борьбе и вполне мог завершиться по нулям. Но на 77-й минуте в штрафной завалили Цыганкова. Мораес реализовал пенальти.

Это первый хет-трик бразильца в еврокубках и третий за «Динамо». К тому же это первый хет-трик киевлян в еврокубках за последние 19 лет.

Однако главным героем матча я бы все-таки назвал Морозюка. Ведь именно он «сделал» голы Мораеса, выводя его один на один с пустыми воротами. Не случайно они оба вошли в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы. Кстати, в нее включили Адуриса и Гарсию, голы которых принесли «Атлетику» победу над «Зарей».

Кроме них, в нее вошли Эрич («Астана»), Дебюши («Арсенал»), Папаяннопулос («Эстерсунд»), Аничич («Астана»), Уолкотт и Уилшир (оба «Арсенал») и Лукман («Эвертон»).

Результаты остальных матчей шестого тура и положение команд после завершения группового раунда:

Группа А

«Славия» (Прага) – «Астана».........0:1

«Вильярреал» – «Маккаби»(Т.-А.) 0:1

1. «Вильярреал» 11 очков

2. «Астана» 10

3. «Славия» 8

4. «Маккаби» 4

Группа В

«Янг Бойз» – «Скандербеу» 2:1

1. «ДИНАМО» 13

2. «Партизан» 8

3. «Янг Бойз» 6

4. «Скандербеу» 5

Группа С

«Хоффенхайм» – «Лудогорец».. 1:1

«Башакшехир» – «Брага» 2:1

1. «Брага» 10

2. «Лудогорец» 9

3. «Башакшехир» 8

4. «Хоффенхайм» 5

Группа D

«Риека» – «Милан» 2:0

«Аустрия» – АЕК 0:0

1. «Милан» 11

2. АЕК 8

3. «Риека» 7

4. «Аустрия» 5

Группа E

«Аполлон» – «Эвертон» 0:3

«Аталанта» – «Лион» 1:0

1. «Аталанта» 14

2. «Лион» 11

3. «Эвертон» 4

4. «Аполлон» 3

Группа F

«Копенгаген» – «Шериф» 2:0

«Злин» – «Локомотив» 0:2

1. «Локомотив» 11

2. «Копенгаген» 9

3. «Шериф» 9

4. «Злин» 2

Группа G

«Хапоэль» (Беэр-Шева) –

«Виктория» 0:2

«Стяуа» – «Лугано» 1:2

1. «Виктория» 12

2. «Стяуа» 10

3. «Лугано» 9

4. «Хапоэль» 4

Группа H

«Црвена звезда» – «Кельн» – 1:0

«Арсенал» – БАТЭ 6:0

1. «Арсенал» 13

2. «Црвена звезда» 9

3. «Кельн» 6

4. БАТЭ 5

Группа I

«Марсель» – «Зальцбург» 0:0

«Гимарайнш» – «Коньяспор».. 1:1

1. «Зальцбург» 12

2. «Марсель» 8

3. «Коньяспор» 6

4. «Гимарайнш» 5

Группа J

«Герта» – «Эстерсунд» 1:1

1. «Атлетик» 11

2. «Эстерсунд» 1

3. «ЗАРЯ» 6

4. «Герта» 5

Группа K

«Зюлте-Варегем» – «Лацио» 3:2

«Витесс» – «Ницца» 1:0

1. «Ницца» 13

2. «Лацио» 9

3. «Зюлте-Варегем» 7

4. «Витесс» 5

Группа L

«Вардар» – «Русенборг» 1:1

«Реал Сосьедад» – «Зенит» 1:3

1. «Зенит» 16

2. «Реал Сосьедад» 12

3. «Русенборг» 5

4. «Вардар» 1.



Команды, занявшие первое и второе место в группе, продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы прошла вчера 11 декабря. Соперником «Динамо» стал АЕК. Первый матч пройдет в Афинах 15 февраля, ответный – 22 февраля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с «Ромой».