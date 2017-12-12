Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
Лига Европы
Последний шестой тур группового раунда Лиги Европы должен был дать ответ на два вопроса: выйдет ли «Динамо» в плей-офф с первого места в группе В, и будет ли та команда выступать там в паре с «Зарей».
Фокус не удался
ПЕРЕД началом группового раунда никто не причислял «Зарю» к литерам группы J. Но после первого круга луганчане шли на втором месте, имея в активе шесть очков. И украинские болельщики поверили в чудо возможного выхода «Зари» в плей-офф. Однако два поражения в начале второго круга охладили мечтателей.
Впрочем, надежда еще теплилась – надо было дома обыграть «Атлетик», с которым удалось справиться в Бильбао. Но мячи влетали только в ворота Лунина.
«Эмоций никаких. Обидно, досадно. Игра была равной. Обидно, что при равной игре мы дважды пропустили со стандартов. Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать. Ничего особенного в стандартах «Атлетика» нет, мы их тщательно разбирали. Я указывал, что Адурис и Рауль Гарсия особенно опасны, но именно они и забили. Это большой опыт для ребят, память на всю жизнь. Благодаря этим матчам за нашими футболистами стали следить скауты европейских клубов», – сказал после поражения 0:2 главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб.
Так что клубный рейтинг УЕФА, в котором «Атлетик» выше «Зари» на 100 пунктов, оказался, увы, точным. И вряд ли луганчан утешает то, что позади них в группе осталась «Герта», от которой они отстают на 33 пункта.
А напоследок я забью
ИНАЯ ситуация была в Киеве, где «Динамо» противостоял «Партизан», находящийся ниже «бело-синих» в рейтинге УЕФА на 58 пунктов. Да и задача перед хозяевами стояла более легкая, чем перед «Зарей»: достаточно было сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф из группы В с первого места.
Но киевляне по-прежнему испытывают кадровые проблемы. К травмированным Сидорчуку и Кравцу добавились Мбокани и Вида, который покидает киевский клуб. Поэтому более резво игру начали гости, и только перекладина спасла хозяев от неприятностей. А потом началась голевая феерия.
На 6-й минуте Морозюк открыл счет после того, как Стойкович неудачно отразил удар Мораеса. Но на 28-й и 31-й минуте Жуниор оформил дубль. Под конец тайма счет до разгромного мог довести Шапаренко, но попал в сетку с наружной стороны. А перед уходом в раздевалку Морозюк сфолил в своей штрафной, и Евтович реализовал пенальти.
Второй тайм проходил в равной борьбе и вполне мог завершиться по нулям. Но на 77-й минуте в штрафной завалили Цыганкова. Мораес реализовал пенальти.
Это первый хет-трик бразильца в еврокубках и третий за «Динамо». К тому же это первый хет-трик киевлян в еврокубках за последние 19 лет.
Однако главным героем матча я бы все-таки назвал Морозюка. Ведь именно он «сделал» голы Мораеса, выводя его один на один с пустыми воротами. Не случайно они оба вошли в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы. Кстати, в нее включили Адуриса и Гарсию, голы которых принесли «Атлетику» победу над «Зарей».
Кроме них, в нее вошли Эрич («Астана»), Дебюши («Арсенал»), Папаяннопулос («Эстерсунд»), Аничич («Астана»), Уолкотт и Уилшир (оба «Арсенал») и Лукман («Эвертон»).
Результаты остальных матчей шестого тура и положение команд после завершения группового раунда:
Группа А
«Славия» (Прага) – «Астана».........0:1
«Вильярреал» – «Маккаби»(Т.-А.) 0:1
1. «Вильярреал» 11 очков
2. «Астана» 10
3. «Славия» 8
4. «Маккаби» 4
Группа В
«Янг Бойз» – «Скандербеу» 2:1
1. «ДИНАМО» 13
2. «Партизан» 8
3. «Янг Бойз» 6
4. «Скандербеу» 5
Группа С
«Хоффенхайм» – «Лудогорец».. 1:1
«Башакшехир» – «Брага» 2:1
1. «Брага» 10
2. «Лудогорец» 9
3. «Башакшехир» 8
4. «Хоффенхайм» 5
Группа D
«Риека» – «Милан» 2:0
«Аустрия» – АЕК 0:0
1. «Милан» 11
2. АЕК 8
3. «Риека» 7
4. «Аустрия» 5
Группа E
«Аполлон» – «Эвертон» 0:3
«Аталанта» – «Лион» 1:0
1. «Аталанта» 14
2. «Лион» 11
3. «Эвертон» 4
4. «Аполлон» 3
Группа F
«Копенгаген» – «Шериф» 2:0
«Злин» – «Локомотив» 0:2
1. «Локомотив» 11
2. «Копенгаген» 9
3. «Шериф» 9
4. «Злин» 2
Группа G
«Хапоэль» (Беэр-Шева) –
«Виктория» 0:2
«Стяуа» – «Лугано» 1:2
1. «Виктория» 12
2. «Стяуа» 10
3. «Лугано» 9
4. «Хапоэль» 4
Группа H
«Црвена звезда» – «Кельн» – 1:0
«Арсенал» – БАТЭ 6:0
1. «Арсенал» 13
2. «Црвена звезда» 9
3. «Кельн» 6
4. БАТЭ 5
Группа I
«Марсель» – «Зальцбург» 0:0
«Гимарайнш» – «Коньяспор».. 1:1
1. «Зальцбург» 12
2. «Марсель» 8
3. «Коньяспор» 6
4. «Гимарайнш» 5
Группа J
«Герта» – «Эстерсунд» 1:1
1. «Атлетик» 11
2. «Эстерсунд» 1
3. «ЗАРЯ» 6
4. «Герта» 5
Группа K
«Зюлте-Варегем» – «Лацио» 3:2
«Витесс» – «Ницца» 1:0
1. «Ницца» 13
2. «Лацио» 9
3. «Зюлте-Варегем» 7
4. «Витесс» 5
Группа L
«Вардар» – «Русенборг» 1:1
«Реал Сосьедад» – «Зенит» 1:3
1. «Зенит» 16
2. «Реал Сосьедад» 12
3. «Русенборг» 5
4. «Вардар» 1.
Команды, занявшие первое и второе место в группе, продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы прошла вчера 11 декабря. Соперником «Динамо» стал АЕК. Первый матч пройдет в Афинах 15 февраля, ответный – 22 февраля.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с «Ромой».