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Выпуск № 142 от 12 декабря 2017 г.
 
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Рейтинг не обманешь
12.12.2017

Лига Европы

Последний шестой тур группового раунда Лиги Европы должен был дать ответ на два вопроса: выйдет ли «Динамо» в плей-офф с первого места в группе В, и будет ли та команда выступать там в паре с «Зарей».

Фокус  не  удался

ПЕРЕД началом группового раунда никто не причислял «Зарю» к литерам группы J. Но после первого круга луганчане шли на втором месте, имея в активе шесть очков. И украинские болельщики поверили в чудо возможного выхода «Зари» в плей-офф. Однако два поражения в начале второго круга охладили мечтателей.
Впрочем, надежда еще теплилась – надо было дома обыграть «Атлетик», с которым удалось справиться в Бильбао. Но мячи влетали только в ворота Лунина.
«Эмоций никаких. Обидно, досадно. Игра была равной. Обидно, что при равной игре мы дважды пропустили со стандартов. Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать. Ничего особенного в стандартах «Атлетика» нет, мы их тщательно разбирали. Я указывал, что Адурис и Рауль Гарсия особенно опасны, но именно они и забили. Это большой опыт для ребят, память на всю жизнь. Благодаря этим матчам за нашими футболистами стали следить скауты европейских клубов», – сказал после поражения 0:2 главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб.
Так что клубный рейтинг УЕФА, в котором «Атлетик» выше «Зари» на 100 пунктов, оказался, увы, точным. И вряд ли луганчан утешает то, что позади них в группе осталась «Герта», от которой они отстают на 33 пункта.

 А  напоследок  я  забью

ИНАЯ ситуация была в Киеве, где «Динамо» противостоял «Партизан», находящийся ниже «бело-синих» в рейтинге УЕФА на 58 пунктов. Да и задача перед хозяевами стояла более легкая, чем перед «Зарей»: достаточно было сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф из группы В с первого места.
Но киевляне по-прежнему испытывают кадровые проблемы. К травмированным Сидорчуку и Кравцу добавились Мбокани и Вида, который покидает киевский клуб. Поэтому более резво игру начали гости, и только перекладина спасла хозяев от неприятностей. А потом началась голевая феерия.
На 6-й минуте Морозюк открыл счет после того, как Стойкович неудачно отразил удар Мораеса. Но на 28-й и 31-й минуте Жуниор оформил дубль. Под конец тайма счет до разгромного мог довести  Шапаренко, но попал в сетку с наружной стороны. А перед уходом в раздевалку Морозюк сфолил в своей штрафной, и Евтович реализовал пенальти.
Второй тайм проходил в равной борьбе и вполне мог завершиться по нулям. Но на 77-й минуте в штрафной завалили Цыганкова. Мораес реализовал пенальти.
Это первый хет-трик бразильца в еврокубках и третий за «Динамо». К тому же это первый хет-трик киевлян в еврокубках за последние 19 лет.
Однако главным героем матча я бы все-таки назвал Морозюка. Ведь именно он «сделал» голы Мораеса, выводя его один на один с пустыми воротами. Не случайно они оба вошли в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы. Кстати, в нее включили Адуриса и Гарсию, голы которых принесли «Атлетику» победу над «Зарей».
Кроме них, в нее вошли Эрич («Астана»), Дебюши («Арсенал»), Папаяннопулос («Эстерсунд»), Аничич («Астана»), Уолкотт и Уилшир (оба «Арсенал») и Лукман («Эвертон»).
Результаты остальных матчей шестого тура и положение команд после завершения группового раунда:
Группа А
«Славия» (Прага) – «Астана».........0:1
«Вильярреал» – «Маккаби»(Т.-А.)    0:1
1. «Вильярреал»     11 очков
2. «Астана»     10
3. «Славия»     8
4. «Маккаби»     4
Группа В
«Янг Бойз» – «Скандербеу»     2:1
1. «ДИНАМО»    13
2. «Партизан»    8
3. «Янг Бойз»    6
4. «Скандербеу»    5
Группа С
«Хоффенхайм» – «Лудогорец».. 1:1
«Башакшехир» – «Брага»    2:1
1. «Брага»     10
2. «Лудогорец»    9
3. «Башакшехир»    8
4. «Хоффенхайм»     5
Группа D
«Риека» – «Милан»    2:0
«Аустрия» – АЕК     0:0
1. «Милан»    11
2. АЕК    8
3. «Риека»    7
4. «Аустрия»    5
Группа E
«Аполлон» – «Эвертон»     0:3
«Аталанта» – «Лион»      1:0
1. «Аталанта»    14
2. «Лион»    11
3. «Эвертон»    4
4. «Аполлон»    3
Группа F
«Копенгаген» – «Шериф»    2:0
«Злин» – «Локомотив»    0:2
1. «Локомотив»    11
2. «Копенгаген»    9
3. «Шериф»    9
4. «Злин»     2
Группа G
«Хапоэль» (Беэр-Шева) –
«Виктория»     0:2
«Стяуа» – «Лугано»    1:2
1. «Виктория»    12
2. «Стяуа»     10
3. «Лугано»     9
4. «Хапоэль»    4
Группа H
«Црвена звезда» – «Кельн» – 1:0
«Арсенал» – БАТЭ     6:0
1. «Арсенал»    13
2. «Црвена звезда»     9
3. «Кельн»    6
4. БАТЭ    5
Группа I
«Марсель» – «Зальцбург»     0:0
«Гимарайнш» – «Коньяспор».. 1:1
1. «Зальцбург»    12
2. «Марсель»    8
3. «Коньяспор»    6
4. «Гимарайнш»    5
Группа J
«Герта» – «Эстерсунд»    1:1
1. «Атлетик»    11
2. «Эстерсунд»    1
3. «ЗАРЯ»    6
4. «Герта»    5
Группа K
«Зюлте-Варегем» – «Лацио»     3:2
«Витесс» – «Ницца»    1:0
1. «Ницца»    13
2. «Лацио»    9
3. «Зюлте-Варегем»    7
4. «Витесс»    5
Группа L
«Вардар» – «Русенборг»    1:1
«Реал Сосьедад» – «Зенит»     1:3
1. «Зенит»    16
2. «Реал Сосьедад»    12
3. «Русенборг»    5
4. «Вардар»    1.

Команды, занявшие первое и второе место в группе, продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы прошла вчера 11 декабря. Соперником «Динамо» стал АЕК. Первый матч пройдет в Афинах 15 февраля, ответный – 22 февраля.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с «Ромой».

 

Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
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