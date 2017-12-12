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12.12.2017 В Москве скончался Леонид Броневой ДЕВЯТОГО декабря скончался актер театра и кино Леонид Броневой. Об этом средствам массовой информации сообщил директор театра «Ленком», где служил артист, Марк Варшавер.

«Уход Леонида Броневого – большая потеря для театра», – сказал он. Позже Варшавер уточнил, что церемония прощания пройдет 11 декабря в большом зале «Ленкома».

Актеру было 88 лет; день рождения он должен был отметить 17 декабря.

Броневой родился в Киеве в 1928 году. В детстве пережил ссылку как сын врага народа и эвакуацию после начала войны в 1941 году. Театральное образование получил в Ташкенте. В 1953 году был принят сразу на третий курс в школу-студию МХАТа. По ее окончании работал в театрах Грозного и Воронежа.

В 1962 году Леонид Броневой поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной, где сыграл много ролей в спектаклях Анатолия Эфроса и стал одним из ведущих актеров. Он создал выдающиеся образы в спектаклях «Женитьба», «Ромео и Джульетта», «Сказки старого Арбата», «Месяц в деревне», «Директор театра», снимался в телевизионных фильмах Эфроса «Борис Годунов» (Шуйский) и «Несколько слов в честь г-на де Мольера» (Людовик XIV).

С 1988 года Броневой работал в театре «Ленком» под руководством Марка Захарова. С первой же роли он стал одним из самых ярких явлений в звездной труппе этого театра. Играл в спектаклях «Мудрец», «Диктатура совести», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Плач палача», «Вишневый сад». Примечательно, что роль Яичницы в гоголевской «Женитьбе» Броневой сыграл и в спектакле Эфроса (1975 год), и в постановке Захарова (2007).

«Его можно назвать артистом Божьей милостью. Он преподал всем нам уроки высочайшего актерского мастерства. Это прежде всего, наверное, связано с ролью Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны», это связано с ролью Дорна в нашей «Чайке», это Герцог в «Том самом Мюнхгаузене». Его будут помнить очень долго», – сказал Марк Захаров ТАСС. По словам режиссера, Броневой «оказал огромное влияние на «Ленком» и на весь российский театр, на весь кинематографический мир».

о сообщениям информагентств.

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