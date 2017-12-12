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Выпуск № 142 от 12 декабря 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Время делать подарки

Время делать подарки
12.12.2017

Накануне праздников

Новый год любят и с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Ведь главная традиция этого праздника – обмен подарками с друзьями и близкими. В Международном салоне «Модная кукла» прошла предновогодняя выставка «Парад подарков», где можно было приобрести эксклюзивные сувениры ручной работы, которые посетители припасли к предстоящим рождественским праздникам.

У ГОСТЕЙ выставки была уникальная возможность окунуться в разнообразный мир идей авторов эксклюзивных изделий. Плотные красочные ряды пестрили бижутерией из серебра и бронзы, мужской, женской и детской одеждой, повседневными украшениями, аксессуарами из искусственных и живых цветов, изделий из кожи и меха.
Но самыми трогательными оказались полки с самодельными новогодними игрушками, которые возвращали каждого в далекое счастливое детство.
Можно было также купить сладости к праздничному столу –
эксклюзивные конфеты, разноцветные пряничные домики, шоколадные поделки и ароматный мед.
В непринужденной обстановке дизайнеры проводили мастер-классы на интересующие людей темы – как украсить елку, как выглядеть на праздники красивым, как необычно упаковать подарки.
Закономерно, что вопросом выбора подарка к праздникам задается практически каждый человек, поэтому «Парад подарков» оказался отличной возможностью прекрасно провести свой день в атмосфере творчества, приобрести оригинальные авторские работы, сувениры и материалы, чтобы уже скоро принести еще больше радости своим детям и близким.

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
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