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08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г. предвестие беды Именно в тот день, когда Генштаб российского министерства обороны объявил об освобождении всей Сирии от боевиков ИГИЛ, президент США Дональд Трамп делает неожиданный ход конем, а может быть, и ферзем, объявляя о признании Иерусалима столицей Израиля.

В ТОТ момент, когда Ближний Восток только начал потихоньку приходить в себя, американский президент принимает решение, которое резко дестабилизирует всю ситуацию. «Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал Трамп в обращении от 6 декабря.

Шаткому рейтингу американского президента как никогда нужна поддержка, и заявление явно сделано в расчете на 60 миллионов евангельских христиан в Северной Америке, ратующих за произраильскую позицию США. Об этом пишет в своем комментарии все еще авторитетное издание Fox News. Правда, опрос, проведенный Gallup, свидетельствует, что большинство американцев вообще не имеют своего мнения относительно переезда американского посольства в Иерусалим, однако среди тех, кто все же смог определиться, голосующих «ЗА» на 4 процента больше.

Суть в том, что Израиль давно называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные у арабов. В то время как ООН не признает Иерусалим в качестве столицы Израиля и вообще называет всякие притязания еврейского государства на этот город и Голанские высоты незаконными и не имеющими юридической силы.

Инициативы Трампа, решившего сдержать предвыборное обещание, идут вразрез с устоявшимися подходами международного сообщества в целом и США, в частности, к статусу Иерусалима. Остальной мир, включавший до последнего времени и Штаты, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Президент США решил сделать то, на что до него не решились ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш, ни Барак Обама. Его не останавливают ни угрозы со стороны президента Турции, ни предостережения о серьезных последствиях, которые могут последовать за таким признанием, высказанные главой Палестинской автономии. Проигнорированы даже предупреждения от собственных спецслужб, доложивших Трампу об угрозах американским гражданам по всему миру, которые могут возникнуть в связи с таким политическим решением.

Как сообщает издание Politico, на минувшей неделе по секретным каналам связи Госдепартамент США оповестил свои дипмиссии о необходимости повысить уровень безопасности в связи с ожидаемым объявлением о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Организация Исламского сотрудничества предупредила, что 57 ее членов должны будут разорвать все связи со страной, которая перенесет свое посольство в Иерусалим. Президент Франции Эммануэль Макрон уже осудил решение Трампа, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласна с решением Дональда Трампа и сообщает, что британское посольство останется в Тель-Авиве.

Уже ранее Палестина отказалась от любого посредничества США в переговорах с Израилем и, естественно, не признала права Израиля на город, который считает своей столицей. Палестинское движение ХАМАС прогнозируемо заявило, что теперь евреи и американцы пожалеют, ибо открыли врата в преисподнюю. Так как статус-кво нарушен, ситуация начинает угрожать очередной интифадой («День Гнева» назначен на

9 декабря) с возможным плавным перерастанием ее в очередную войну, которая, как это уже повелось за американцами, опять ничего не решит. Как полагают эксперты, кризис в Палестине, который сейчас активизируется, может спровоцировать либо войну с ХАМАС, либо войну с Хезбаллой (и опосредованную войну с Ираном).

Почему янки решили рискнуть именно сейчас? Потому что Иран еще должным образом не закрепил свои позиции в Сирии, а его военное влияние неуклонно нарастает прямо у границ Израиля. По сути, США и Израиль провоцируют превентивную войну, используя палестинский фактор, пока Иран еще недостаточно силен, а арабский мир расколот шиитско-суннитским противостоянием. Поэтому, если у американцев есть решение начать войну, лучше начать ее в ближайшее время, нежели через полгода или год.

Соединенные Штаты, как колорадский жук, намертво вцепились в Ближний Восток. Поведение американцев понятно, так как они рискуют потерять полный контроль над мировыми запасами нефти и газа. В то время, как их главный конкурент Россия продолжает укрепляться в этом регионе, завоевывая к тому же доверие и поддержку в Западной и Северной Африке, тоже являющихся нефтеносными регионами.

Так что разжечь тут новый конфликт, с геополитической точки зрения США, необходимо любой ценой. Фактически чтобы помешать восстановлению стабильности и мирной жизни в регионе после затяжной «арабской весны» и не дать реализовать новые строительные проекты. Даже ценой угрозы самому существованию государства Израиль. Ныне далеко не 1967-й или 1973-й год, когда аналогичные конфликты израильтяне запросто разрешали в свою пользу. На дворе 2017-й, когда вполне боеспособные армии Сирии, Ирака и Ирана базируются неподалеку от границ Израиля. И воевать они за последнее время научились достаточно неплохо. В случае массированного удара по небольшому еврейскому государству со всех сторон одновременно спасти его США явно не смогут. Да и умирать за интересы израильтян бравые американские вояки вовсе не намерены.

Так что там у нас на повестке дня? Таки новая война?



По сообщениям информагентств.

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