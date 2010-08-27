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08.12.2017 , № 141 от 08 декабря 2017 г. УКРАИНА • В Украине по решению Кабмина создано госпредприятие «Национальная угольная компания». В него войдут 19 госпредприятий, в составе которых 33 шахты. Ничего нового в этом нет, это уже четвертая попытка за последнее время создать государственный угольный трейдер, сказал в комментарии для «2000» член наблюдательного совета Института экономических стратегий Юрий Корольчук.

• В столице 40 процентов маршрутных такси работают незаконно. Как пишет «Экономическая правда», такие выводы сделаны в КГГА по итогам проведенного аудита. Среди нарушителей 11 маршрутов, которые давно были закрыты по решению городских властей, остальные попали в этот список в связи с окончанием сроков действия договоров, которые в ряде случаев истекли шесть-девять лет назад.

• Авиастроительный концерн «Антонов» посетила китайская делегация, после чего гости заявили о своей готовности тесно сотрудничать с Украиной в области самолетостроения. Китай намерен покупать самолеты и совместно производить их с использованием материалов и запчастей, изготовленных в Китае. В результате пребывания китайской делегации в нашей стране Украина и Китай договорились о реализации совместных проектов в разных отраслях народного хозяйства на общую сумму около семи миллиардов долларов.

• Производство сельскохозяйственной продукции в Украине за 10 месяцев текущего года сократилось на 2,3 процента, пишет propozitsiya.com. При этом спад наблюдается в объемах собранных зерновых и зернобобовых (на 6 процентов), овощей (на 1,3 процента). В тоже время производство картофеля увеличилось на 2,1 процента.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Калифорнии (США) стремительно распространяющийся природный пожар достиг Тихого океана. Огнем уничтожено более 150 домов, стихия угрожает еще 12 тысячам строений, а покинуть свои дома должны до 200 тысяч человек. Как сообщает Los Angeles Times, из-за сильных ветров, достигающих скорости 40 километров в час, огонь не удается обуздать. В тушении участвуют более 1000 пожарных.

• НАТО возобновляет работу по восстановлению контактов с РФ, используя ранее «замороженные» военные каналы. Об этом во время итоговой пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, своим движением навстречу Кремлю альянс хочет добиться усиления безопасности в воздушном пространстве над Балтийским морем.

• В Северной Корее пребывает с рабочим визитом представитель Организации Объединенных Наций Джеффри Фельтман, сообщили на странице организации в Twitter. Это первый визит представителя ООН в КНДР за последние шесть лет. Глава Департамента по вопросам политики ООН обсудит с чиновниками КНДР вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность.

• Все российские пассажирские поезда перей­дут на движение в обход Украины с 11 декабря 2017 года. Составы начнут курсировать по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово, пишет «Страна». Минуя Украину, теперь будут следовать по новому маршруту 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых составов. Строительно-монтажные работы на этом железнодорожном участке завершены.

• Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета из-за упавшего беспилотника, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что инцидент с беспилотником может спровоцировать новое обострение, уже имевшее место в августе на границе двух стран. По словам замначальника Западного военного округа КНР Чжана Шуйли, военные Китая намерены решительно отстаивать государственный суверенитет и безопасность страны.

• В Калифорнии (США) стремительно распространяющийся природный пожар достиг Тихого океана. Огнем уничтожено более 150 домов, стихия угрожает еще 12 тысячам строений, а покинуть свои дома должны до 200 тысяч человек. Как сообщает Los Angeles Times, из-за сильных ветров, достигающих скорости 40 километров в час, огонь не удается обуздать. В тушении участвуют более 1000 пожарных.• НАТО возобновляет работу по восстановлению контактов с РФ, используя ранее «замороженные» военные каналы. Об этом во время итоговой пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, своим движением навстречу Кремлю альянс хочет добиться усиления безопасности в воздушном пространстве над Балтийским морем.• В Северной Корее пребывает с рабочим визитом представитель Организации Объединенных Наций Джеффри Фельтман, сообщили на странице организации в Twitter. Это первый визит представителя ООН в КНДР за последние шесть лет. Глава Департамента по вопросам политики ООН обсудит с чиновниками КНДР вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность.• Все российские пассажирские поезда перей­дут на движение в обход Украины с 11 декабря 2017 года. Составы начнут курсировать по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово, пишет «Страна». Минуя Украину, теперь будут следовать по новому маршруту 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых составов. Строительно-монтажные работы на этом железнодорожном участке завершены.• Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета из-за упавшего беспилотника, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что инцидент с беспилотником может спровоцировать новое обострение, уже имевшее место в августе на границе двух стран. По словам замначальника Западного военного округа КНР Чжана Шуйли, военные Китая намерены решительно отстаивать государственный суверенитет и безопасность страны.

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