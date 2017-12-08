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08.12.2017 памфлетон За что у нас там на Евромайдане боролись? За базовые демократические ценности: народ – единственный источник власти, а также у него должна быть большая куча всяческих свобод: свобода слова, свобода передвижения, свобода совести, свобода мнений и т. п.

и т. д. и пр. На Майдане эта самая «свобода» присутствовала не только как мечта, но и как организация – Всеукраинское объединение «Свобода». Но сама «Свобода» на выборах в парламент пролетела, как фанера над Майданом…

Победили… и получили по полной программе. Например, свободу невъезда. Отсекли от познания истинных европейских ценностей пару тысяч особей обоего пола. Как угрозу национальной безопасности. В основном журналистов, писателей и артистов. В основном из России. Одновременно отсекли российское телевидение и российскую литературу. В рамках плюрализма мнений.

Кстати, даю справочку для тех, кто купается в ласковых волнах полной, я бы даже выразился, абсолютной демократии: «Плюрализм мнений – разнообразие точек зрения, векторов мышления; одна из фундаментальных ценностей демократии и либерализма». А что именно мы имеем в Украине – либеральную демократию или демократический либерализм, нет смысла выбирать. У нас и то и другое в сгущенном виде. Не как сгущенное молоко, а как солидол.

Но победное шествие плюрализма уже не остановить. К Новому году вожди наши племенные обещали закрыть все СМИ, которые неправильно трактуют понятие плюрализм.

А кто в этом виноват? Конечно же, несомненно и неоспоримо, Евгений Мураев, который на телеканале NewsOne предположил, что Евромайдан был не революцией оскорбленного достоинства, а переворотом. Да еще предложил на эту тему подискутировать… Прямо дети, ей-богу!

Дискуссия произошла в виде блокирования канала и мудрых изречений президента нашего, уступающего библейскому Соломону только в должности. Соломон был царем. Почитайте нашего классика Петра Алексеевича и впитайте его мудрость: «Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировки недопустимы. Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка Революции достоинства», — заявил Порошенко.

Мудрость сразу была расшифрована и обрела конкретное воплощение. Антон Геращенко, правая рука министра внутренних дел Украины, внес законопроект о введении в Уголовный кодекс статьи 442-1. Суть поправки проста и доходчива: пять лет тюрьмы за «публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации относительно Украины».

Зорян Шкиряк, левая рука министра внутренних дел, в эфире 112-го канала призвал вводить уголовную ответственность еще и «за оскорбление и шельмование Революции достоинства». У Шкиряка «светятся» все те же пять лет.

Но я как честный человек должен вывести эти обе руки Авакова на чистую воду – они наглые плагиаторы. Законопроект от ВО «Свобода» «Об отрицании голодомора как геноцида» давно лежит в чулане Верховной Рады. Там фигурируют те же пять лет.

И, опять же, в рамках плюрализма и бескрайней свободы слова должен высказать свои законодательные инициативы, имея под собой прочный фундамент: «Источником власти в Украине является народ». Я ли не кусочек народа! И пусть я не Хлестаков, но и у меня «легкость в мыслях необыкновенная!» Не хуже, чем у Шкиряка и Геращенко, не говоря уже об Авакове.

Давно назрела необходимость принятия следующих законов. Первый: «О святости, неоспоримости и вечности власти, идущей от самого Майдана». За отрицание – десять лет трудовых работ. Второй: «Об отрицании миллионолетней истории древних укров». Годик тюрьмы для просветления хватит. Третий: «За отрицание плохой жизни в оккупированном Крыму» – пять лет проживания в статусе беженца из Донбасса. Четвертый: «Об отрицании неизбежной гибели России» – пожизненный запрет на выезд в Россию. Пятый: «За упоминание всуе фамилии российского президента» – расстрел с конфискацией всего имущества.

Особо выделю законопроект №6: «Об увековечении памяти, учреждении медали и установлении прижизненного памятника министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну», ибо заслуги его велики и неизмеримы в масштабах всего человечества. В пояснительной к законопроекту записке текста будет немного, но емко. Омеляну принадлежит гениальное обоснование прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией: «Я исхожу из того, что нам незачем ездить в Россию…»

Омелян – гений, уверяю вас, соотечественники! Он придумал универсальный демократический ключ, закрывающий все плюралистические ларцы. Свобода слова? – «Я исхожу из того, что нам незачем…» Свобода передвижения? – «Я исхожу из того, что нам незачем…» Свобода мнений? – «Я, опять-таки, исхожу из того, что нам это не нужно».

Ладно, а просто свобода как таковая? – «Я исхожу из того, что нам незачем…» Все – финал в пьесе абсурда. Занавес. Железный.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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