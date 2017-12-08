08.12.2017

Ушел из жизни верный сын трудового народа генерал-майор Петрущенков

2 декабря 2017 года ушел из жизни ветеран Коммунистической партии и Вооруженных сил СССР, активный общественный деятель, генерал-майор Михаил Николаевич Петрущенков. Вся его жизнь была посвящена служению трудовому народу.

Родился Михаил Николаевич 6 января 1939 года в Смоленской глубинке в крестьянской семье. Только Советская власть, которую он всегда считал родной, смогла вывести сельского юношу на широкую жизненную дорогу с безграничными возможностями.

После завершения учебы в средней школе он окончил училище механизации сельского хозяйства, намереваясь выращивать хлеб на полях родной земли. Но срочная служба в рядах Советской армии, которую проходил в качестве командира танка и где стал членом КПСС, скорректировала его дальнейшую судьбу. Он поступил в Харьковское гвардейское танковое училище, которое окончил в 1965 году.

Затем начались насыщенные армейские будни. С 1965 года по 1969 год служил в должностях командира взвода и роты морской пехоты Балтийского флота. В 1972 году окончил в Москве Бронетанковую академию имени Малиновского. С 1972 года по 1981 год служил на должностях старшего офицера оперативного управления полка, командира полка, начальника штаба – первого заместителя командира дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Потом опять учеба – в 1983 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени Ворошилова. Был назначен на должность командира 41-й гвардейской танковой дивизии, которая дислоцировалась в Черкассах. С 1985 года – начальник штаба–первый заместитель командующего 1-й гвардейской армии в городе Чернигове.

Честность, преданность, отвага, профессионализм, умение работать с людьми сопровождали его на протяжении всей воинской службы на любых должностях. В 1987 году Родина доверила ему важнейшую военно-дипломатическую миссию – пост главного военного советника при Генеральном штабе Сандинистской народной армии Республики Никарагуа, где он успешно служил до 1991 года. Затем вернулся в Чернигов на должность областного военного комиссара.

После увольнения в запас Михаил Николаевич активно занялся общественной деятельностью. В 2002 году был избран председателем совета Черниговской областной организации советских офицеров. С 2003 года по 2014 год – первый секретарь Черниговского горкома Компартии Украины. Избирался членом ЦК КПУ. С 2006 года – депутат Черниговского горсовета двух созывов. С 2008 года – председатель Черниговской областной организации Антифашистского комитета Украины.

Своим трудолюбием, смелостью в отстаивании правды, глубоким жизненным опытом, высокой ответственностью за порученное дело Михаил Николаевич снискал заслуженный авторитет среди соратников и жителей Чернигова и области.

Секретариат ЦК Компартии Украины, коммунисты Черниговщины глубоко скорбят по случаю смерти Михаила Николаевича Петрущенкова и выражают искренние соболезнования жене, Ольге Васильевне, детям и внукам, близким родственникам.



Секретариат ЦК Компартии Украины. Черниговский обком КПУ.